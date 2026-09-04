Reino Unido ha descubierto que no hace falta vivir en España para amortizar placas solares. Incluso con su clima las casas están ahorrando más de 500 euros anuales

Reino Unido no tiene precisamente fama de ser un paraíso para la energía solar, pero incluso sus regiones más nubladas están empezando a demostrar que instalar paneles puede tener sentido económico. Un análisis realizado ha calculado ahorros anuales impensables incluso con pocos días soleados, mientras el desplome del coste de las instalaciones y el encarecimiento de la electricidad están disparando el interés por convertir los tejados británicos en pequeñas centrales eléctricas.

No hace falta vivir en España para ahorrar. Los cálculos muestran que un hogar en algunas de las zonas menos soleadas de Gran Bretaña puede ahorrar alrededor de 450 libras anuales con una instalación fotovoltaica, equivalentes a más de 500 euros al cambio actual. En el sur de Escocia, tomando Glasgow como referencia, el ahorro estimado alcanza unas 440 libras, mientras que alrededor de Manchester asciende a 463.

El salto es considerable en las regiones con más sol: Brighton alcanza unas 571 libras y Southampton llega a 618 libras anuales, demostrando que incluso dentro del clima británico la ubicación puede marcar una diferencia importante.

Todo con un tejado bastante convencional. Para obtener esas cifras, Recharge Renewable tomó como referencia una instalación doméstica de 4 kW orientada al sur y el consumo eléctrico de un hogar británico medio. Después ajustó la producción a las 14 regiones de Gran Bretaña utilizando imágenes de satélite para estimar las diferencias de insolación y teniendo en cuenta también las distintas tarifas eléctricas.

Eso significa que los resultados no son una promesa para cualquier vivienda: un tejado orientado al norte, rodeado de sombras o con una configuración menos favorable producirá menos electricidad que el utilizado como referencia.

Otro detalle interesante. Las estimaciones parten de que el hogar aprovecha directamente solo el 50% de toda la electricidad que generan sus paneles y, además, no contemplan la utilización de una batería. Hay por tanto margen para mejorar mucho los resultados simplemente desplazando el consumo hacia las horas de producción solar.

¿Cómo? Trabajar desde casa o programar lavadoras, lavavajillas y otros electrodomésticos durante el día permite consumir una proporción mayor de la electricidad propia. Una batería puede elevar todavía más el autoconsumo al guardar parte de la producción diurna para utilizarla cuando los paneles dejan de generar, aunque también aumenta la inversión inicial.

El precio de la electricidad por encima de las nubes. Literalmente, porque el atractivo económico de los paneles no procede únicamente de cuánto sol recibe Reino Unido, sino también de cuánto cuesta cada kilovatio hora que el propietario deja de comprar a la red. El aumento de los precios mayoristas de la energía, agravado durante los últimos años por las guerras de Ucrania y Oriente Medio, ha incrementado el valor de la electricidad producida en casa al mismo tiempo que instalar fotovoltaica se ha ido abaratando.

Esa combinación ayuda a explicar por qué un sistema puede ofrecer ahorros apreciables incluso en regiones con una irradiación considerablemente inferior a la del sur de Europa.

La invasión de tejados. Los números empiezan a reflejar ese cambio de incentivos. Un análisis de las estadísticas oficiales realizado por The Guardian encontró que durante la primera mitad del año se instalaron más sistemas solares nuevos que en cualquier semestre desde 2011, cuando Reino Unido estrenó su primera gran planta fotovoltaica en Cornwall.

La mayoría de las nuevas instalaciones registradas corresponden a tejados domésticos, y estos pequeños sistemas representan ya algo menos de un tercio de toda la capacidad solar del país.

El resultado se está notando. El crecimiento de la capacidad instalada ha coincidido con un verano excepcionalmente favorable para la fotovoltaica: en julio la energía solar llegó a aportar el 14,4% de toda la electricidad de Gran Bretaña, más que en cualquier mes anterior.

Algunas zonas del país registraron casi el doble de las horas de sol habituales para esas fechas durante unas olas de calor que también provocaron sequías y temperaturas récord en Europa. De hecho, el Gobierno laborista pretende llevar el fenómeno mucho más allá de los tejados y se ha fijado como objetivo triplicar las grandes instalaciones solares británicas para 2030.

El gran obstáculo está antes. Ocurre también España, porque que los paneles puedan ahorrar cientos de libras cada año no significa que estén al alcance de todos: una instalación doméstica típica de 4 kW ronda todavía las 7.000 libras, pese a que el Gobierno eliminó el IVA aplicado a estas mejoras energéticas. Ese desembolso inicial mantiene la fotovoltaica fuera del alcance de numerosas familias y ha alimentado las peticiones de ayudas públicas para hogares con menores ingresos.

Por eso, Reino Unido empieza incluso a explorar una alternativa para quienes no tienen un tejado adecuado: acaban de ponerse a la venta los primeros paneles solares enchufables del país, modelos pensados para producir electricidad desde espacios como los balcones.

Imagen | UK Energy, Christine Westerback, Stephen Craven

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