Mejores aspiradoras de mano: cuál comprar y seis modelos recomendados desde 39 euros

Un aspirador de mano es útil como complemento del aspirador principal para limpiar rincones, sofás o el coche. Nuestra elección es el Hoover Ultravortex, sobre todo por su buen rendimiento en distintas superficies.

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El Hoover Ultravortex es un aspirador de mano que tiene una única pega, y es que funciona con cable y no de forma inalámbrica, por lo que está pensado para uso puntual y continuo. Más allá de ello, hablamos de un modelo muy potente que funciona a la perfección incluso a la hora de eliminar suciedad en textiles.

Incluye tres modos de uso: aspiración, cepillo rotativo y luz UV-C, una función que el fabricante presenta como apoyo para higienizar superficies.

Los destacados

MODELO PERFECTO PARA TI LO MEJOR LO PEOR PRECIO DESDE Hoover Ultravortex Si no te importa que tenga cable y buscas un modelo muy potente. Tiene muy buena potencia y quita muy bien la suciedad incrustada en textiles, incluso aunque parezcan limpios. Tiene cable. 88,99€ Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini Si buscas un aspirador pequeño para eliminar la suciedad de forma puntual. Es muy buena opción para suciedad pequeña y puntual. Es poco potente y no está pensado para pelos incrustados ni para limpieza en textiles. Además, su batería es escasa. 39,95€ Cecotec Conga Immortal ExtremeSuction 22,2 Hand Si quieres un aspirador económico que cumpla a la perfección con su función. Destaca por su relación calidad-precio, su ergonomía, su buena potencia y su autonomía El accesorio para mascotas se vende en un pack más caro. 44,90€ Black+Decker Dustbuster Gen 11 Si buscas un aspirador muy potente, sobre todo si quieres eliminar los pelos de mascota. Es capaz de quitar hasta pelos de mascota y es inalámbrico. Es bastante grande. 92€ Shark WandVac 2.0 Si buscas un aspirador ergonómico y potente a la vez. Es potente, tiene buena succión, es moderadamente ligero y viene con accesorios. Es bastante caro. 149€ Bosch Move Lithium Si quieres un aspirador con buena potencia y que sea inalámbrico. Ofrece una buena potencia de succión y es inalámbrico. Tarda entre cuatro y cinco horas en cargarse por completo. 84,16€

Por qué destacan

De entre todos los aspiradores de mano, nos quedamos con el Hoover Ultravortex por lo bien que funciona en textiles y otras superficies. A continuación, vamos a repasar las características más importantes de estos dispositivos para que tengas claro qué criterio seguir a la hora de comprar un aspirador de mano.

Diseño, materiales y peso. Al tratarse de dispositivos pequeños, es importante que sean cómodos y que además también sean ligeros, sobre todo si lo vamos a utilizar durante un buen rato. Conviene prestar atención a los materiales, que sean de buena calidad para que la durabilidad sea mayor.

Capacidad de succión. Dependiendo de dónde queramos utilizarlo y de la suciedad que queramos aspirar, viene bien barajar modelos más o menos potentes. Las marcas suelen dar este dato en los vatios que consume el motor, aunque es importante tener en cuenta la eficiencia. En cualquier caso, lo más útil es conocer los Pascales (kPa) o los vatios de aire de cada modelo, pero es un dato que no suelen ofrecer las marcas.

Autonomía. Normalmente se suele ofrecer este dato a través de minutos de uso. Como referencia mínima razonable, conviene partir de unos 10 minutos, aunque depende del uso y del modo de potencia, ya que es importante tener en cuenta que en aquellos modelos que tienen varios modos de potencia la autonomía ofrecida por la marca suele ser la menos potente. También es importante mencionar que hay modelos que van por cable, y que son más útiles si necesitamos utilizar el aspirador de mano durante mucho tiempo seguido.

Capacidad del depósito. Al tratarse de aspiradores compactos, el depósito normalmente también es pequeño. Lo habitual es que cuenten con sistemas de extracción que permitan quitar la suciedad del depósito de forma cómoda y rápida.

Filtros. Algunos aspiradores de mano cuentan con filtros HEPA, y son especialmente interesantes para personas que sufran problemas de salud relacionados con alergias o respiratorios. No obstante, este tipo de modelos suelen ser bastante caros.

Accesorios. Para poder utilizarse en diferentes superficies, algunos aspiradores de mano vienen con sus propios accesorios. Los más habituales son los accesorios para las esquinas y los cepillos. También hay accesorios orientados a hogares con mascotas que permiten quitar el pelo en superficies como la del sofá.

Otras opciones a considerar

Aunque te hemos recomendado el Hoover Ultravortex como el mejor aspirador de mano, hay alternativas que pueden encajar mejor con tus necesidades, ya sea por el precio, por el formato o por sus características. Estas son las más destacables:

Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini. El Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini es un aspirador de mano más orientado a un uso puntual, ya que es de los menos potentes de este listado y su autonomía es justita. Sin embargo, es bastante compacto, ligero y cómodo de utilizar.

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Cecotec Conga Immortal ExtremeSuction 22,2 Hand. El Cecotec Conga Immortal ExtremeSuction 22,2 Hand es de los modelos con mejor relación calidad-precio. Lo es porque es muy ergonómico y potencia y autonomía no le faltan. Además, incluye diferentes accesorios y una base de carga.

Black+Decker Dustbuster Gen 11. El Black+Decker Dustbuster Gen 11 es bastante útil para hogares con mascotas, ya que es lo suficientemente potente como para aspirar bien el pelo de diferentes superficies. Además, también es inalámbrico, ofreciendo de esta forma un extra de comodidad a la hora de utilizarlo en diferentes lugares.

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Shark WandVac 2.0. El Shark WandVac 2.0 destaca sobre todo porque es potente y moderadamente ligero, por lo que es cómodo de utilizar durante el tiempo que le dure su batería. Es también inalámbrico, incluye su propia base de carga e incluye accesorios.

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Bosch Move Lithium. El Bosch Move Lithium es un aspirador de mano que destaca principalmente porque ofrece una buena potencia de succión. También incorpora batería con autonomía aproximada de 40 minutos y viene con un indicador de batería.

Configuraciones y extras

Cable o inalámbrico. Algunos aspiradores vienen con cable y son bastante útiles si los vamos a utilizar en una zona localizada, mientras que otros tantos son inalámbricos y funcionan muy bien a la hora de limpiar distintas zonas de una misma habitación.

Depósito de suciedad. El depósito determinará cuánta suciedad puede guardar antes de tener que vaciarla. Lo mínimo que debemos tener en cuenta son 100 ml, pero si el depósito es mayor, mucho mejor. Además, estos depósitos suelen contar con sistemas de vaciado rápido y cómodo.

Accesorios y base de carga. Los accesorios son útiles si el aspirador va a usarse en esquinas, sofás o pelo de mascota. Esto es importante si queremos utilizarlo en diferentes superficies, como en esquinas o en sofás. Además, algunos también vienen con bases de carga.

Preguntas frecuentes sobre el mejor aspirador de mano

¿Los aspiradores de mano funcionan con cable o batería?

La mayoría son inalámbricos, aunque aún existen modelos con cable y versiones para coche.

¿Cuánto tiempo dura la batería?

Depende mucho del aspirador de mano, pero normalmente la autonomía suele ser de aproximadamente 10 a 25 minutos.

¿Cuánto pesa el aspirador?

Esta es una característica bastante importante, sobre todo si queremos utilizar el aspirador de mano durante mucho tiempo de seguido. Lo ideal es que pese menos de 2 kilos.

¿Qué capacidad tiene el depósito?

Normalmente encontraremos aspiradores de mano que cuentan con depósitos de entre 100 y 500 mililitros (ml). Dependiendo de la cantidad de uso que vayamos a darle, conviene elegir un modelo con una mayor o menor capacidad.

¿Vienen con accesorios?

No todos los aspiradores de mano vienen con accesorios. Es importante ver el contenido que se incluye en las páginas web de los fabricantes para saber si viene con un determinado accesorio que permita utilizarlo en una superficie o no.

¿Cuánto tarda en cargarse la batería por completo?

Estos dispositivos suelen contar con una carga bastante lenta. Normalmente cuentan con tiempos de carga de entre dos y cinco horas.

¿Puede aspirar líquidos además de sólidos?

La mayoría de aspiradores de mano se han de utilizar en zonas secas, pero hay algunos modelos que también se pueden utilizar en zonas húmedas. En cualquier caso, es importante revisar lo que dice el fabricante antes de utilizarlo en zonas húmedas.

Recomendación final

De entre todas las propuestas que hemos repasado en este listado, nos quedamos con el aspirador de mano Hoover Ultravortex por lo bien que funciona en diversas superficies. Sí, va por cable, pero a cambio tenemos muy buena potencia y muy buena eficiencia a la hora de eliminar suciedad en textiles.

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Sin embargo, es posible que estés buscando un aspirador de mano con otro precio u otras características. El Cecotec Conga Immortal ExtremeSuction 22,2 Hand es uno de los modelos con mejor relación calidad-precio, viene con accesorios y es ideal para la mayor parte de superficies.

El Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini también es bastante interesante si únicamente lo queremos utilizar en momentos puntuales. Por otra parte, el Black+Decker Dustbuster Gen 11 es muy útil si queremos aspirar la suciedad y el pelo en hogares con mascotas.

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados. A pesar de ello, ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos ni por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores.

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