Descuentos de hasta 500 euros en portátiles para estudiar, trabajar o incluso jugar: así es la promo de Acer por la vuelta al cole

Suele haber dos cosas muy demandadas cada vuelta al cole. Una es, lógicamente, el material escolar. La otra, un ordenador portátil, un dispositivo que se ha vuelto casi imprescindible a casi cualquier edad, ya sea para el instituto, para la universidad o para trabajar (también para jugar, claro). Si estás buscando un nuevo equipo, la nueva promo de Acer te puede encajar a la perfección.

Acer Swift Go 14 AI OLED Portátil Ultrafino | SFG14-I71 | Azul Hoy en Acer (con descuento en el carrito) — 1.399,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Hasta el próximo 25 de septiembre (o hasta agotar existencias) tenemos un montón de ordenadores con descuentos de hasta 500 euros que se aplican automáticamente en el carrito, lo que los deja a precios muy interesantes. Hay muchos equipos que merecen la pena, pero nosotros os hemos seleccionado cinco muy diferentes entre sí:

Acer Aspire 16 AI por 899 euros, un equipo muy equilibrado, ideal para trabajar o estudiar.

por 899 euros, un equipo muy equilibrado, ideal para trabajar o estudiar. Acer Aspire Go 15 por 699 euros, un portátil para presupuestos ajustados.

por 699 euros, un portátil para presupuestos ajustados. Acer Predator Helios Neo 16 por 1.999 euros, equipo gaming con RTX 5070 y varios juegos de regalo.

por 1.999 euros, equipo gaming con RTX 5070 y varios juegos de regalo. Acer Swift Go 14 AI por 1.399 euros, con pantalla OLED y un cuerpo muy ligero que lo hace ideal para viajar con él.

por 1.399 euros, con pantalla OLED y un cuerpo muy ligero que lo hace ideal para viajar con él. Acer TravelMate P6 14 AI por 1.499 euros, con pantalla táctil y un hardware pensado para trabajar durante años.

Acer Aspire 16 AI

Empezamos con un equipo muy versátil como es el Acer Aspire 16 AI (modelo A16-61M). Es un equipo de 16 pulgadas pensado para trabajar o estudiar que lleva un Ryzen AI 7 345, 16 GB de RAM LPDDR5X y un SSD de 512 GB. Viene con Windows 11 instalado de serie (como el resto de equipos de Acer de esta lista) y cuesta 899 euros con el descuento que se aplica automáticamente en el carrito.

Acer Aspire Go 15

Si lo que estás buscando es una alternativa similar pero más económica, tienes este Acer Aspire Go 15 (modelo AG15-72P) disponible por 699 euros. Es un equipo con un procesador Intel Core 5 12oU, 16 GB de memoria RAM DDR4 y 512 GB de SSD, una combinación de hardware que es más que suficiente para tareas sencillas y ofimática.

Acer Predator Helios Neo 16

En esta promo de vuelta al cole de Acer también hay equipos gaming como este Predator Helios Neo 16 (PHN16-73). Se trata de un portátil potente con procesador Intel Core Ultra 9 275HX, 32 GB de memoria RAM DDR5, 1 TB de SSD y una tarjeta gráfica RTX 5070 de NVIDIA. Su pantalla, con resolución WQXGA (2560 x 1600 píxeles), tiene 240 Hz y sale por 1.999 euros. Viene con tres juegos gratis, entre los que destaca el nuevo 'Control Resonant'.

Acer Swift Go 14 AI

Tanto este equipo como el siguiente son más compactos y ligeros, ideales si buscas algo que puedas mover fácilmente de un lugar a otro. Este en cuestión, el Acer Swift Go 14 AI (modelo SFG14-I71), cuenta con una pantalla OLED con resolución 1,9K que puede ser perfecta para edición de imágenes o vídeos. Además, cuenta con un procesador Intel Core Ultra 7 355, 16 GB de RAM LPDDR5X, 512 GB de SSD y cuesta 1.399 euros.

Acer Swift Go 14 AI OLED Portátil Ultrafino | SFG14-I71 | Azul Hoy en Acer (con descuento en el carrito) — 1.399,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Acer TravelMate P6 14 AI

Cerramos esta selección con el Acer TravelMate P6 14 AI (TMP614-54T-TCO), un equipo también compacto y ligero que, en lugar de tener una pantalla OLED, utiliza un panel táctil. Es también una opción potente con procesador Intel Core Ultra 7, 32 GB de RAM LPDDR5X y 1 TB de SSD, por lo que tendríamos con él ordenador para muchos años. Cuesta 1.499 euros.

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Imágenes | Acer

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