Los Galaxy Book6 de Samsung ya tienen lo que les faltaba: una versión más económica de 14 pulgadas con hasta 25 horas de autonomía

Hace unos meses, Samsung traía a España sus nuevos Galaxy Book6. Teníamos disponibles tres portátiles diferentes (un modelo base, otro Pro y el Ultra) y la familia acaba de recibir un nuevo miembro que ya está disponible para comprar. Es un modelo de 14 pulgadas que, además de ser bastante ligero, también es el más asequible de todos: parte de los 849 euros con 256 GB de almacenamiento, aunque hay una versión con 512 GB que cuesta 1.199 euros. Ambos salen 100 euros más baratos si pagamos con Bizum en la tienda oficial de Samsung.

Un portátil compacto, pero con hasta 25 horas de autonomía

Este nuevo Galaxy Book6 es una opción interesante si buscas un portátil ligero para moverte mucho con él. Podemos decir que es una alternativa con Windows al MacBook Neo, aunque algo diferente tanto en tamaño como en peso (este modelo es de 14 pulgadas y pesa 1,35 kg por las 13 pulgadas y 1,23 kg del portátil de Apple).

Más allá del hardware, del cual hablaremos ahora a continuación, algo que mantiene este Book6 con respecto a sus hermanos mayores es la integración con el ecosistema de dispositivos de Samsung. Si tienes un móvil Galaxy, por ejemplo, podrás compartir fotos, vídeos y archivos de forma sencilla. También podrás utilizar una Galaxy Tab como segunda pantalla.

Ahora sí, hablemos de sus componentes. En su interior lleva un procesador Intel Core 5 315 y 8 GB de memoria RAM LPDDR5X, una combinación que nos va a proporcionar un buen rendimiento en tareas sencillas o programas de ofimática, por lo que es una opción interesante de cara a usarlo para estudiar o trabajar. Sí que puede quedarse un tanto corto para tareas exigentes como edición de vídeo en alta resolución.

Algo que merece la pena destacar del mismo es que Samsung promete que puede llegar hasta las 25 horas de autonomía, lo que no está nada mal si tenemos en cuenta que es un equipo con Windows y estos suelen sufrir en este aspecto. A nivel de conectividad, cumple con buena nota con dos puertos USB-C, un puerto USB-A, un HDMI e incluso un jack para auriculares.

⚡ EN RESUMEN: galaxy book6 de 14 pulgadas ✅ LO MEJOR Ligero y delgado: Es un equipo que, por sus dimensiones y peso, es una excelente opción para viajar o ir a la universidad con él.

Es un equipo que, por sus dimensiones y peso, es una excelente opción para viajar o ir a la universidad con él. Buena pantalla con antirreflejos: Su pantalla IPS de 14 pulgadas cuenta con tratamiento antirreflejos, lo que es ideal si tienes pensado usarlo en lugares con mucha luz.

Su pantalla IPS de 14 pulgadas cuenta con tratamiento antirreflejos, lo que es ideal si tienes pensado usarlo en lugares con mucha luz. Hasta 25 horas de autonomía: Su autonomía es bastante destacable si tenemos en cuenta que es un equipo compacto y con Windows. ❌ LO PEOR Solo 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento: Aunque su hardware es suficiente para tareas básicas y sencillas, puede sufrir a la larga para programas pesados. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un portátil ligero para moverte con él que tenga un buen desempeño en tareas no demasiado exigentes. Gana puntos si, además, tienes móvil o tablet de Samsung. ⛔ NO LO COMPRES SI... Sueles utilizar programas demandantes o editar video en 4K

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