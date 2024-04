Las marcas de coches de alta gama se están forrando y no es por la subida de precios: el auge del 'tunning' de lujo

En un mundo donde la exclusividad y la personalización se han convertido en sinónimos de estatus, la industria automotriz ha tomado buena nota y ha puesto en marcha iniciativas inéditas hasta la fecha en el sector de los coches de alta gama: el ‘tunning’ de los coches de lujo.

La tendencia de los coches hiperpersonalizados está cobrando impulso, y los clientes adinerados están dispuestos a invertir cantidades astronómicas de dinero para hacer de su vehículo una pieza única en el mundo. Eso ha hecho que los beneficios en la venta de coches de lujo se disparen, no tanto por la cantidad de unidades vendidas, como por el importe de los “extras” que ahora ofrecen.

Ya no es un Rolls-Royce, es “tu” Rolls-Royce

La hiperpersonalización en la industria automotriz es un fenómeno que refleja el deseo humano de individualidad y exclusividad. Hasta hace poco, las opciones de personalización de marcas de lujo como Ferrari, Bentley o Rolls-Royce no pasaban de elegir el color de la pintura, las llantas o el tipo de tapizado del coche.

Interior con bordado artesanal de un Rolls-Royce

En 2023, Ferrari registró un beneficio récord de 1.260 millones de euros, de los cuales unos 460 millones de euros provinieron íntegramente de las personalizaciones de sus coches. En la misma situación se encontró Bentley, con un beneficio de 589 millones impulsados por lo que los directivos de la empresa calificaron de “asombroso” auge de los gastos en personalización.

La oportunidad de negocio en este segmento es tal que, incluso una marca tan hermética con el estilo de sus coches como es Rolls-Royce, ha creado una división dedicada a satisfacer los deseos de personalización de sus clientes, llegando a triplicar el importe final de la factura al comprar uno de sus coches.

Techo con una constelación de luces LED de Rolls-Royce

Opciones de personalización exclusiva, como dibujar una constelación de estrellas formadas por miles de pequeños diodos LED insertados en el tapizado del techo, o decorar el interior con bordados artesanales únicos son caprichos al alcance de muy pocos que, ahora, los propios fabricantes ofrecen a sus clientes.

Materiales del futuro, artesanía del pasado

Más allá de crear nuevos departamentos dedicados en exclusiva a personalizar cada detalle del coche al gusto del cliente, los fabricantes han tenido que adaptar sus líneas de montaje a las nuevas demandas de personalización.

Una de ellas es la integración de piezas de fibra de carbono a la carrocería. “A nuestros clientes les importa porque es liviano, pero también es hermoso”, declaraba Benedetto Vigna, director ejecutivo de Ferrari a Financial Times. La marca

El nivel de personalización es tal que incluso puede modificarse la carrocería del vehículo para, por ejemplo, modificar la línea estética de la parte trasera del coche.

La fibra de carbono se ha convertido en una tendencia reciente, apreciada por su ligereza y belleza. Hace dos años, Ferrari tuvo que modificar su cadena de suministro para ofrecer una alternativa en fibra de carbono para determinadas piezas de la carrocería, el interior del habitáculo e incluso para los asientos, además de las opciones habituales. Algo totalmente impensable para un fabricante como el del ‘cavallino rampante’, famoso por ser férreo con la estética de sus modelos.

La industria de la personalización de alta gama requiere de mano de obra artesanal especializada para realizar bordados a medida, tallas y trabajos en maderas nobles o modelado de fibra de carbono, por lo que los fabricantes obtienen grandes márgenes de beneficio con ello.

La pandemia ha dejado una marca en la psique colectiva, con muchos adoptando la filosofía del “YOLO” (You Only Live Once) o solo se vive una vez. “En Italia decimos Carpe diem. Ganas dinero, puedes hacer buenas inversiones en acciones, bonos, bienes raíces, pero tu esperanza de vida es limitada, así que también te diviertes”, dijoel director ejecutivo de Ferrari a Financial Times.

Imagen | Rolls-Royce, Ferrari