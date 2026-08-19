El Ferrari Luce ya no es solo el primer eléctrico de la marca: por 40 millones de dólares, también es el coche nuevo más caro vendido

El primer modelo eléctrico de Ferrari se ha convertido también en el coche nuevo más caro jamás vendido en una subasta. El Luce, que ya dio bastante de qué hablar en su anuncio, se remató por 40 millones de dólares a través de una versión única (one-off) apodada “Chassis O” en la subasta benéfica de RM Sotheby's en Monterey, California. Lo curioso de todo es que las estimaciones de venta rondaban poco más de un millón de dólares. Y todo por una buena causa.

La cifra. Tal y como explican desde Wall Street Journal, la venta se realizó sin precio de reserva y RM Sotheby's renunció hasta a la prima que se llevan por cada subasta, por lo que ese precio de 40 millones de dólares es también la donación íntegra. El importe se destina a la Fundación Ferrari, que financia programas educativos en varios países.

Curiosamente, la cifra final ha superado en más de 36 veces la estimación previa a la venta y es aproximadamente 62 veces lo que cuesta un Luce estándar en la lista de precios de Ferrari (aunque ya se encuentre agotado).

Quién lo compró. El comprador es Herbert Wertheim, un optometrista de 87 años multimillonario que fundó la empresa de tecnología óptica Brain Power. Según estiman desde el WSJ, Wertheim tendría un patrimonio entre 5.000 y 7.000 millones de dólares. Y es un habitual de Ferrari, ya que el año pasado pagó otros 26 millones de dólares por un Daytona SP3 único en la misma subasta de Monterey, que precisamente era el récord anterior para un coche nuevo vendido en subasta.

Wertheim declaraba al WSJ que no compra el Luce para conducir por la ciudad. “No será mi coche personal para ir a Publix a por plátanos”, sino para prestarlo en futuras recaudaciones de fondos benéficas, como parte de lo que califica como su misión de “donar su riqueza”.

Luciendo. Presentado en mayo, es el primer coche 100 % eléctrico de Ferrari, su primer modelo de cinco plazas y el primer Ferrari que supera la barrera del precio de 550.000 euros en un vehículo de producción. También es una apuesta simbólica, ya que la marca ha construido su identidad durante décadas sobre el rugido de los motores de combustión. Así que dar el paso a lo eléctrico ha tocado una fibra sensible a muchos entusiastas del motor.

Diseñado con la colaboración de LoveFrom, el estudio fundado por el exjefe de diseño de Apple Jony Ive, el Luce se presta a un estilo mucho más fluido y minimalista, una estética que podría influir en cierta manera a los Ferrari del futuro.

Demanda. Ferrari confirmaba estar “muy satisfecha” con el volumen de pedidos. Pues sin publicar cifras exactas, sugerían que la marca ya había alcanzado su objetivo de ventas para 2026 para este modelo, sobre todo tras la fuerte demanda procedente de China. Mientras tanto, las acciones de la compañía han subido un 13 % en lo que va de año, impulsadas además por ediciones limitadas como el F80, con un precio de 3,6 millones de dólares.

Ferrari ha utilizado en este tipo de subastas ejemplares únicos ultraexclusivos “Tailor Made” como herramientas de recaudación de fondos. Ejemplos son el LaFerrari Aperta único que recaudó 10 millones de dólares para Save the Children y sus proyectos educativos en Asia y África, o el Daytona SP3 del año pasado que recaudó 26 millones de dólares antes de que el Luce de este año redoblara la apuesta.

Según apunta el medio, el comprador no recibirá el coche de inmediato, pues el “Chassis O” regresa a la fábrica de Ferrari en Maranello para su ensamblaje final, y se prevé que la entrega se realice a principios de 2027.

Imágenes | RM Sotheby's

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