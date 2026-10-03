Xiaomi POCO F9 Ultra, análisis: POCO ya no quiere ser la alternativa barata a los mejores móviles, quiere ser uno de ellos

Parecía que Xiaomi había dejado a POCO como una marca dedicada a los presupuestos ajustados. Pero no: el POCO F9 Ultra se dirige al segmento contrario, a aquellos que quieren el mejor teléfono y pueden pagarlo. No decepciona en ningún aspecto, me ha encantado como móvil principal. El principal problema son los más de mil euros en los que Xiaomi ha puesto el precio oficial.

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Tu teléfono debe tener un sonido de altura.

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No quieres gastar una cifra propia de la gama alta.

Quieres un móvil que no se caliente demasiado.

Lo esencial en 30 segundos

Hay móviles donde un apellido Ultra no dice demasiado. En el POCO F9 Ultra ocurre a la inversa: con dicho apellido trae un hardware que solo suele verse en la gama más alta de teléfonos. ¿Quieres un móvil que te dé lo mejor y que no te arruine por completo? Este puede ser el elegido. Por más que no sea precisamente barato.

Lo he usado para jugar, para trabajar, su batería me ha aguantado varias jornadas sin dar la bajona, no es un teléfono exageradamente grande y hasta hace buenas fotografías. No puedo decir que sea el mejor Xiaomi, sí el que vale la pena comprar si prefieres no pagar el sobrecoste de la marca. Con otro punto a considerar: los POCO suelen bajar de precio en campañas de rebajas. Vale la pena tenerlo en la lista.

Creo que es el POCO de este año que realmente mantiene la esencia del mítico Pocophone F1, el primero de la familia: da la máxima potencia que puede ofrecer un Android. Y sin que el resto de sus características flojeen, porque es súper equilibrado en la línea más alta. A mí me ha convencido por su calidad.

8,8 Diseño 8,7 Pantalla 8,9 Rendimiento 9,2 Cámara 8,4 Software 8,2 Batería 9,3 A favor Rendimiento sobresaliente.

Autonomía excelente.

Pantalla y sonido de primer nivel. En contra Se calienta demasiado bajo presión.

La cámara está un paso por detrás de la gama alta.

Los anuncios de HyperOS.

Nuestra experiencia con el POCO F9 Ultra

La construcción de los mejores Xiaomi. Sólido aluminio, un diseño elegante, la personalidad de POCO en su módulo fotográfico trasero y hasta un lector de huellas ultrasónico que facilita el desbloqueo. El POCO F9 Ultra está plagado de detalles heredados de los mejores móviles de la marca. Esto hace que tenerlo en la mano sea una delicia: es un teléfono que no solo se comporta como un gama alta, también se siente como tal. En lo último que he pensado al llevarlo es en que era un POCO, porque da mucho (tenía que hacerlo).

Si la pantalla deslumbra, el sonido impacta. No cambia demasiado con respecto al POCO F8 Ultra, ni en pantalla ni en sonido: sigue siendo un altavoz con forma de teléfono. Firmado por Bose: alcancé una presión sonora máxima de 88 dB. Con un sonido de calidad y reforzado por unos bajos que sorprenden por salir de un móvil. Y sin que el audio a través del cable y el Bluetooth se vea rebajado, me parece un gran reproductor de música portátil.

La calidad de la pantalla también es una sorpresa, para bien. Alta resolución, muy buena representación de colores, el brillo se comporta a las mil maravillas y hasta a pleno sol se distingue la más mínima coma. El POCO F9 Ultra trae un panel que bien podría pertenecer a un móvil de categoría superior. Es otro de los detalles que marcan su corazón de gama alta.

De corazón, un cañón. El Snapdragon 8 Elite Gen 5 es una bestia, en todas las situaciones: POCO mantiene la esencia de ese primer Pocophone. Los juegos van a máximos, no he apreciado el más mínimo lag incluso a máxima resolución y el calor hace de las suyas: la temperatura sube que da gusto (medí más de 50 ºC durante las pruebas de estrés, hasta se cortó el test por la subida de grados). Pese a la dificultad de disipación, el móvil no aplica excesivo throttling: el alto rendimiento se mantiene, de ahí la temperatura. Hasta que el móvil quema en la mano, como un cañón tras una batería de disparos.

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Sin HyperOS 4 ni Android 17. Por un lado, es el POCO que menos bloatware trae de todos los que he probado. Bien. Por otro lado, sale a la calle sin lo más fresco en software, lo que penaliza aún más al ponerlo en perspectiva con el precio: un móvil de más de mil euros debería salir a la última. Sí incluye las personalizaciones habituales de Xiaomi, una capa pesada que fluye con suavidad gracias a la potencia del móvil y una capa de IA donde no solo destaca Gemini, también las mejoras que trae HyperAI. El intérprete con IA para las llamadas es una de mis preferidos.

Batería a granel. El POCO F9 Ultra es un móvil del que no hay que preocuparse de cargarlo: aguanta varios días con solo pasar una vez por el enchufe. Consume poco en reposo, al exprimir su potencia sube bastante el gasto y es fácil que dé más de diez horas de pantalla con navegación y streaming como usos principales. Xiaomi asegura que soporta carga de hasta 100 W, yo logré un máximo de 79 W. Revivió por completo en 1 hora y 44 minutos.

Triple cámara que no llega a lo mejor de Xiaomi. Con el precio que la marca pide por el móvil, la combinación de objetivos y sensores me parece adecuada: incluye un telefoto periscópico, ofrece un sensor principal de 200 megapíxeles bastante luminoso y un objetivo ultra gran angular que hace su trabajo sin excesivas alegrías: pierde detalle y no termina de cuadrar la corrección de perspectiva.

La cámara principal funciona como debe con buena iluminación, por la noche se comporta de manera decente, el rango dinámico es bueno y suele respetar la colorimetría y la saturación, aunque con una ligera tendencia a temperaturas cálidas. El nivel de detalle en primer plano es bueno, en segundo plano no tanto.

Foto con la cámara principal. Buen rango dinámico, los colores se corresponden con la escena original y el procesado no pierde demasiado detalle en los elementos cercanos

Foto nocturna con la cámara principal. Los resultados de noche están a buen nivel siempre que haya iluminación uniforme en la escena. La cámara intenta compensar la ISO al máximo para no generar ruido

Foto a 10x con el telefoto. El objetivo acerca hasta a 100x con muy buenos resultados en zoom cortos y medios. Más allá del 15x se pierde mucha calidad, con fotos borrosas y cargadas de acuarelas

Foto con la cámara frontal. El modo retrato está bien conseguido, los ajustes por defecto respetan las imperfecciones del rostro y los tonos suelen ser adecuados. Pierde algo de nitidez

En este álbum de Google Fotos he subido las fotos tomadas con el POCO F9 Ultra sin retocar.

Ficha técnica del POCO F9 Ultra



POCO F9 Ultra PANTALLA Panel AMOLED de 6,9 pulgadas Resolución de 2.608 x 1.200 píxeles Refresco de hasta 185 Hz Brillo máximo de 10.000 nits Brillo HBM de 2.200 nits HDR10+ y Dolby Vision DIMENSIONES Y PESO 163,49 x 77,94 x 8,74 mm 235 gramos PROCESADOR Snapdragon 8 Elite Gen 5 Proceso de fabricación de 3 nm CPU de ocho núcleos hasta 4,6 GHz GPU Adreno 840 Chip gráfico VisionBoost D8 RAM 12/16 GB LPDDR5X ALMACENAMIENTO 256 GB/512 GB/1 TB UFS 4.1 CÁMARA FRONTAL 32 MP Grabación de vídeo 4K a 30 fps CÁMARA TRASERA Principal: 200 MP, f/1.68, OIS Ultra gran angular: 50 MP, f/2.4 Teleobjetivo periscópico: 50 MP, f/3.0, 120 mm, OIS Grabación de vídeo 8K a 30 fps BATERÍA 8.050 mAh Carga por cable de 100 W Carga inalámbrica de 50 W Carga inversa por cable de 27 W Carga inversa inalámbrica de 22,5 W Adaptador de corriente no incluido SISTEMA OPERATIVO Android 16 Xiaomi HyperOS 3 CONECTIVIDAD 5G Dual SIM con eSIM WiFi 7 Bluetooth 6.0 NFC GPS L1 + L5 USB-C 3.2 Gen 1 OTROS Sensor ultrasónico de huellas en pantalla Desbloqueo facial con IA Certificación IP68 Corning Gorilla Glass 7i Altavoces estéreo con subwoofer independiente Bose Dolby Atmos Emisor de infrarrojos PRECIO Desde 829,99 euros (precio oficial: desde 1.099,99 euros)

POCO F9 Ultra, la opinión de Xataka

Tras pasar un buen tiempo con él, a mí me ha gustado: es el mejor POCO que he tenido. Transmite calidad en la construcción y materiales, es muy bonito, la experiencia de uso me parece excelente y no tengo nada que objetarle al hardware que Xiaomi ha incluido en el teléfono: es de lo mejor que hay en el mercado. Por contra, me ha parecido que se calienta en exceso. Y que el software sigue necesitando una mejora “premium” en móviles con este precio: HyperOS y sus anuncios son uno de los puntos que todavía necesitan una revisión.

La cámara no está a la altura de lo que esperaría en un gama alta. Sin que esto implique que sea mala: la combinación de objetivos es versátil y arroja resultados decentes en la mayoría de los casos. Y qué sonido... En el terreno multimedia el POCO F9 Ultra va sobrado: ver contenido en el móvil es un lujo, tanto por el audio como por la pantalla. Y cómo aguanta, no hay que preocuparse de que muera la batería antes de volver a casa.

¿Te lo recomiendo?

El POCO F9 Ultra me ha parecido un móvil sobresaliente, pensado para convencer a quienes buscan potencia y batería sin renunciar a la calidad en otros aspectos básicos, como la cámara. Aun así, sigue siendo un POCO. Y choca con el elevado precio que Xiaomi pide por él. Al coste inicial no lo veo recomendable, ahora que empieza a bajar de precio la cosa cambia. Es un móvil que va a satisfacer todas tus necesidades.

Imágenes | Xataka

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