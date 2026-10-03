Andrés Bécares, responsable de un concesionario Ebro: "La gente ya no se hipoteca por un BMW, prefiere una compra más racional"

Andrés y Alejandro tienen algunas cosas en común. Ambos llevan más de 10 años trabajando en la venta de coches. Ambos han trabajado para compañías tradicionales. Ambos trabajan ahora vendiendo coches de Ebro en Asturias. Y ambos encuentran igual de sorprendente el recibimiento que la marca ha tenido en su tierra.

Y es que Ebro es una compañía un tanto especial dentro del panorama que vivimos. Ebro es una compañía en la que la mayoría del capital es español pero que no existiría sin China. Y es que los coches que venden son del Grupo Chery que los trae a Barcelona en paquetes y los ensambla en nuestro suelo. Ebro los distribuye y, además, presume de que sus coches los afinan en suelo español por lo que su dinámica debería ser más europea (jugando siempre con los componentes que le llegan desde China) que Omoda y Jaecoo.

Es algo que hemos podido comprobar por nosotros mismos probando el Ebro S900 y que Andrés Bécares, responsable del concesionario de Ebro en Oviedo, también defiende: "El otro día un amigo mío que tiene un Mercedes, me dijo: 'déjame probar el Ebro a ver qué tal va'. Cuando se bajó me decía: '¿cuánto dices que vale esto?' Claro, es que alguien que entienda un pelín de coches y lo pruebe, alucina con el producto. Es un productazo, la calidad de rodadura es brutal".

Esa idea de conquistar a quienes ya han pasado por Mercedes, Audi o BMW flota constantemente sobre la conversación. Y aunque Alejandro Álvarez, jefe de ventas de Ebro en Asturias, señala que "siempre va a haber mercado para el coche premium" sí tiene claro que sus clientes creen que los coches de Ebro, como buena parte de los chinos, están por encima en calidad percibida que el resto de marcas tradicionales. "Yo lo que veo es que en Ebro ya apuestan desde la gama de acceso a tener una percepción de acabados y demás muy conseguida", asegura.

"Al cliente ya le da igual que sea chino"

Lo cierto es que esa sensación de que los coches gustan no sólo la tienen dentro del concesionario. Si echamos un vistazo a las ventas en lo que va de año, Ebro ha puesto en el mercado 20.088 unidades. Para que nos hagamos una idea, Fiat ha vendido 8.732 unidades. Ford ha puesto en el mercado 15.902 unidades. Ya tienen cerca a Opel y sus 22.617 unidades. Han vendido más coches que Jaecoo y Omoda, sus hermanos de Chery.

"Si todo va bien vamos a ser la Seat del siglo XXI", nos aseguran Alejandro Álvarez. Y es que creen que gran parte de su secreto está en la conexión con su pasado, con la idea de rescatar el nombre de Ebro. "Lo bueno es que es una marca que tiene imagen española. El 90% de los comentarios del cliente es 'mi abuelo tuvo un tractor Ebro', 'mi primo tenía una furgoneta Ebro'. ¿Qué pasa? Que claro, eso al final hace mucha imagen de marca", apunta Andrés Bécares.

Pero, ¿qué pasa con los más jóvenes? Los que podían no conocer la marca... "Yo mismo, yo tengo 40 años y no había visto un Ebro en mi vida. Había oído hablar de Ebro pero pensaba que eran camiones... pero nos ha venido muy bien el patrocinio de la Selección Española. Y ganar el Mundial ya ni te cuento, ha sido la hostia. Lo creas o no, pues oye, es una es una visibilidad. No hemos tenido problemas de llegar a la gente joven", asegura el responsable de ventas de la compañía en Asturias.

UN VISTAZO A...

A buena parte de esa gente joven, aseguran, la está acercando una buena campaña de marketing de acciones pequeñas y mucha presencia en salones y eventos para el público. Ahí, aseguran, es donde conectan con la gente y donde la pueden sentar en el coche.

"Mira, cuando llegó BYD y luego Omoda yo estaba en Hyundai. Y cuando vi ese pantallón que giraba y tal... dije: '¡coño! ¿cuánto cuesta esto?' Me dijeron que costaba menos que un Tucson y no me lo creía. Y eso te hablo sin subirme al coche. Cuando me subió por primera vez a un coche de estos dije... 'me cagó en la leche, nos van a pasar por la derecha", asegura el mismo Álvarez.

"Y al cliente ya le da igual que sea chino o que no. Son coches con una percepción de calidad tan buena que yo creo que el mercado está sufriendo un cambio de compra aspiracional a compra racional. La gente ya no valora tanto meterse en una deuda y comprarse un BMW Serie 4... o un X2 que cuesta 50.000 €. La gente ahora es más práctica. Quiere un coche que le ofrezca lo que necesita, bien de equipamiento. ¿Cuánto me cuesta? ¿Menos de 40.000 euros? Si me estoy ahorrando 20.000 € con respecto a otra cosa...", recalca Andrés Bécares.

La fórmula creen, es sencilla: Ebro, como le sucede a Omoda y Jaeco o BYD son coches con una percepción interior muy alta pero además llegan borrachos de equipamiento. Esto último es lo que ha expulsado a los híbridos enchufables de pequeño tamaño, como le sucede al Kia XCeed que hemos probado recientemente en Xataka y que ha abandonado esta mecánica.

"No es por desprestigiar al Tucson, que me parece un carrazo. Pero los clientes vienen a ver el Ebro S700 y van a ver el Hyundai Tucson, el Kia Sportage, el Seat Ateca o el Cupra Formentor. ¿Qué pasa? Que si valoras un poquito el equipamiento aquí te llevas cámaras 540º (el nombre comercial que utiliza el grupo Chery para sus cámaras panorámicas y bajo el suelo), tienes asientos eléctricos con memoria, con ventilación y calefactados, llevas techo panorámico, control por voz, luces ambientales, portón automático trasero, faros Full LED adaptativos... La gente se queda con la copla y cuando va y configura en otras marcas ve que estamos 12.000 o 13.000 euros por debajo", recalca Bécares.

El mayor inconveniente, asegura, está en convencer al cliente sobre el servicio postventa. "Es algo que hemos hablado con la marca", nos reconocen. Y aunque todas las piezas están garantizadas en menos de 72 horas les gustaría tenerlas antes. De hecho, Omoda y Jaecoo garantizan el suministro del 90% de sus piezas en menos de 24 horas. "Es el principal problema que podemos tener, pero ya desde que yo desde que empecé hasta ahora ya se ha mejorado muchísimo", asegura Alejandro Álvarez sobre la postventa de estos vehículos, un asunto que lleva tiempo preocupando a los clientes.

Aunque Bécares tranquiliza: "Lo bueno es que nivel logístico y de talleres están funcionando genial. No estamos hablando de una marca que te das a esperar meses como puede ser MG que te pegas un golpe, se te rompe un faro y hay 6 meses con con un faro roto", asegura.

De una manera o de otra, lo cierto es que el mercado español ha comprado la propuesta de Ebro y del Grupo Chery y que las cifras así lo reafirman. Con ellas, Andrés Bécares lanza un órdago:

"Yo creo que de aquí a dos o tres años acabaremos siendo top 3 en España. Sin duda".

Foto | Ebro

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