Nunca antes hemos tenido más herramientas IA para ser más productivos: lo difícil es encontrar la suite perfecta

Durante años, elegir una suite de productividad ha sido una decisión casi binaria: Microsoft o Google. Con honrosas excepciones alternativas, claro. Pero esos dos se lo han comido casi todo. Procesador de textos, hoja de cálculo, presentaciones y correo, y a correr. En pleno 2026, esa foto se ha quedado pequeña.

OpenAI ha lanzado ChatGPT Work y ChatGPT Space, Anthropic ha estrenado Claude Docs y Claude Slides, Google ha convertido a Gemini en un orquestador que genera documentos desde cualquier rincón de Workspace y Notion presume de más de un millón de agentes creados por sus clientes. Todos prometen lo mismo: agentes que no te ayudan a trabajar, sino que trabajan por ti. Y cuando todo es IA, lo difícil es separar el grano de la paja.

Dos caminos hacia el mismo sitio

Microsoft y Google parten de suites que usa media humanidad y les añaden IA. OpenAI y Anthropic parten de un asistente con el que ya hablamos a diario y le añaden documentos. Notion, completamente reinventada con la IA, juega una tercera baza: ser el espacio donde conviven personas y agentes, propios y ajenos.

Las fronteras, eso sí, están cada vez más borrosas. ChatGPT ya funciona dentro de Word, Copilot deja elegir entre modelos de OpenAI y de Anthropic y Claude Docs exporta a Word y a Google Docs. Ya no importa tanto quién escribe mejor sino quién se queda con la ventana en la que pasamos media jornada.

Generar un borrador decente ya está al alcance de cualquier modelo. Lo que marca la diferencia es el contexto: cuánto sabe la herramienta de tus correos, tus reuniones y tus archivos antes de que empieces a escribir. Y ahí los datos de casi todas las empresas ya viven en Microsoft o Google, por eso los demás invierten tanto en conectores y MCP. Ser una isla independiente hoy es perder a mucha gente por el camino.

El reverso tenebroso es el workslop: resultados pulidos, sin sustancia alguna, que alguien tiene que corregir farragosamente después. Un marrón. Según McKinsey, el 80% de trabajadores y directivos nota más productividad en su día a día, pero solo un 37% ve mejoras en el resultado de su empresa. Sentir que vamos más rápido no es lo mismo que producir más valor.

El precio ya no es una tarifa, es un taxímetro

Los agentes tampoco se cobran como una licencia. Notion, OpenAI y Microsoft han pasado a modelos de créditos que se consumen según el uso, en algunos casos incluso mientras construyes y pruebas el agente. Comparar suites por su cuota mensual ya no sirve.

UN VISTAZO A...

Así que la suite perfecta probablemente no existe como producto único. Para una empresa atada a Microsoft 365, la IA integrada parte con ventaja aunque su modelo no sea el más brillante. Para quien vive en el chat, la suite empieza en ChatGPT o en Claude. Y para un equipo que quiere automatizar procesos, el centro perfectamente puede ser Notion.

Eso hace más interesante la pregunta de qué premiar: la suite que más lejos ha llevado a los agentes, la que mejor encaja en el trabajo que ya hacemos o la que menos paja genera por el camino. Nunca hemos tenido tantas opciones ni tan capaces, y justo por eso elegir exige más criterio que nunca.

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