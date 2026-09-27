La IA iba a democratizar la creación de contenido, pero está consiguiendo lo contrario: que Internet vuelva a poner puertas

En enero, Daniel Stenberg cerró el programa de recompensas por bugs de cURL, una de las piezas de software más usadas del mundo. No lo hizo por que le faltaba dinero, sino porque le sobraban informes: una cantidad descomunal de avisos de vulnerabilidades generados con IA, muy bien redactados, muy convincentes completamente y falsos. Cada uno era escrito en unos pocos segundos, pero descartarlo costaba varias horas a un grupo de voluntarios.

Generar información ya cuesta prácticamente nada, pero filtrarla cuesta tanto o más que antes, porque el volumen ha crecido. No es que el coste haya desaparecido sino que ha cambiado de manos: ya no lo paga quien produce, sino quien recibe.

Casi cualquier sistema abierto a desconocidos funcionaba con una regla no escrita: enviar algo suponía un esfuerzo. Una carta de presentación exigía una tarde, y un informe de seguridad como los de cURL, unos cuantos días. Ese esfuerzo era una señal, porque quien pagaba el precio de perder tiempo escribiendo solía tener algo que decir.

La IA se ha cargado por completo esa norma. LinkedIn recibe unas 11.000 solicitudes de empleo por minuto, un 45% más que hace un año. Los reclutadores responden con filtros automáticos, y los candidatos, con más IA. Es decir, IAs hablando entre ellas. Y solo hemos visto la punta del iceberg. Con asistentes personales como Instinct esto va a ir mucho más allá.

Una externalidad y volver a poner puertas

El slop se parece más a la contaminación que al spam porque quien lo genera se queda con el beneficio y reparte el coste entre los demás. Dentro de las empresas ya tiene nombre, workslop. Según un estudio de BetterUp Labs y Stanford, el 40% de los trabajadores había recibido en el último mes documentos generados con IA que había que rehacer, a casi dos horas por caso. Quien usa la IA para quitarse una tarea de encima gana productividad pero le pasa un marrón a un compañero.

La respuesta de la industria es usar IA para filtrar lo que genera la IA, un bucle que suena razonable y absurdo a partes iguales. Y esa fórmula vuelve a mover el coste. El receptor deja de pagar en horas para pagar en suscripciones (oh, no), en errores y en criterio cedido.

La respuesta empieza a verse, y no es tecnológica, sino de negocio: pasa por encarecer el acceso:

Proyectos que solo aceptan contribuciones de gente con un bagaje previo.

Convocatorias por invitación.

Verificación de identidad de pago.

Comunidades que se van a grupos cerrados.

Newsletters bajo suscripción.

Contrataciones por recomendación.

Si producir ya no cuesta nada, lo que va a costar va a ser poder entrar. La discordización de Internet, fase II.

La paradoja es que la tecnología que iba a democratizar la creación revaloriza lo único que no puede generar: la reputación, las relaciones y el curriculum. Pesará menos lo que se dice y pesará más quién lo dice. Eso favorece a quien ya tiene un nombre y perjudica al desconocido que antes podía hacerse oír a base de esfuerzo.

Llevamos veinte años celebrando que Internet se ha estado cargando a los intermediarios que no aportaban un gran valor, pero el slop puede ser la razón por la que vuelvan.

Imagen destacada | Xataka con Magnific

En Xataka | Instinct aún no factura ni un dólar pero está a punto de valer 10.000 millones. Lo que vende es la pereza que nos dará dejarlo