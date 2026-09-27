Todos los faros de España, en un espectacular mapa interactivo

El mapa que ves sobre estas líneas tiene un diseño curioso: está completamente a oscuras salvo por la silueta de España faro a faro, dibujada por luces y sus respectivos haces, y aunque en una imagen estática no se aprecia, en realidad es un mapa interactivo que permite ver cómo cada faro parpadea o gira a su ritmo real. Esta curiosidad no es solo estética: en la vida real, ese mismo ritmo permite a un marino identificar en qué punto de la costa se encuentra.

El mapa en cuestión forma parte de Mapped Earth, un proyecto de cartografía de Aaron Becker (ya vimos, en los últimos meses, otra de sus piezas: la de los caudales de los ríos de España), y si pulsas sobre la pestaña, puedes elegir otro país de una lista de 27.

Para su elaboración ha usado los datos de OpenSeaMap y OpenStreetMap, combinados con la NGA List of Lights, el listado oficial de ayudas a la navegación de la National Geospatial-Intelligence Agency de EEUU, referencia estándar de las cartas náuticas a escala mundial. Cada faro usa el código internacional de la IALA para representar su patrón de luz, y el propio relieve del mapa proyecta sombras, igual que ocurre en la realidad.

Así, el litoral español muestra en este mapa 140 faros, 91 de los cuales son rotatorios, 49 fijos y 30 con sectores de color. Si haces zoom, puedes verlos con mayor nivel de detalle y aparece el relieve nocturno en 3D de la zona. Además, si tocas sobre uno, aparece información como su nombre, su alcance, la altura focal (la distancia vertical entre la fuente de luz y el nivel del mar) y su carácter de luz (el patrón de destellos).

Cómo se ilumina el litoral español, faro a faro

La costa cantábria, en faros

Aunque en tiempos del GPS podría parecer que los faros son algo completamente desfasado, Puertos del Estado mantiene activa una Red Litoral de Ayudas a la Navegación compuesta por varios elementos, 187 de los cuales son faros. La razón de su existencia es simple: complementan la función del GPS y del AIS, el Sistema de Identificación Automática de buques.

La mayoría de los faros españoles llevan décadas automatizados y sin personal, por lo que, aunque siguen siendo funcionales, en algunos casos sus espacios se han reconvertido para usos alternativos, entre ellos alojamientos. En zonas con mucho tráfico o que históricamente han sido peligrosas para la navegación, su papel sigue siendo clave.

Algo que se aprecia claramente desde el principio es que el noroeste gallego es donde mayor densidad e intensidad de luces hay, concretamente en la Costa da Morte, una zona donde está documentado un elevado número de naufragios durante el siglo XIX, lo que justificó la instalación de faros especialmente potentes en la zona. El litoral mediterráneo y balear, en cambio, muestra más luces fijas o con sectores de color, coherente con su función de marcar canales de entrada a puerto en una costa más resguardada.

Aunque este mapa interactivo constituye una forma didáctica, llamativa e intuitiva de ver el grueso de los faros de España, dónde están y cómo funcionan, es más una orientación visual que una cartografía completa y rigurosa: ya hemos visto que muestra 140 faros cuando en realidad hay 187 en servicio, es decir, faltan 47 respecto al inventario oficial. Es probable que las fuentes de las que toma los datos no recojan el catálogo completo y actualizado de Puertos del Estado.

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Portada | Aaron Becker, Mapped Earth







