Después de 35 años, los arqueólogos han vuelto a excavar un teatro romano en Málaga y han encontrado una grada casi intacta

Una de las edificaciones que definían lo importante que era una ciudad en el Imperio Romano eran los teatros y en Hispania había unos cuantos, algunos tan famosos como el de Mérida o el de Cádiz. Precisamente en la antigua Bética había uno poco conocido, el de Singilia Barba, a unos siete kilómetros del municipio malagueño de Antequera.

Y no solo un teatro: allí había un foro, un circo o varias necrópolis. Este mes de septiembre un equipo de arqueología ha vuelvo a excavar el teatro y se ha llevado una sorpresa: es uno de los mejores conservados de Andalucía y uno de los que más pistas da.

El hallazgo. La buena noticia es que han encontrado una gran capa de restos del teatro. La no tan buena es que eso no significa que el teatro esté en pie: solo que hay grandes elementos de la construcción que siguen donde cayeron cuando el edificio se vino abajo.

Como explican el profesor Luis Romero Novella y el investigador Sergio España-Chamorro en Tribuna Complutense, se ha documentado un "espectacular nivel de derrumbe", con grandes elementos constructivos conservados en la posición en que quedaron tras el colapso del edificio.

Según EFE, han aparecido los sillares del graderío medio y lo han hecho en un estado de conservación mejor de lo habitual en este tipo de hallazgos. El edificio mide unos 52 metros de diámetro y, según la misma agencia, es uno de los teatros romanos mejor conservados de Andalucía.

Por qué importa. Que los bloques de piedra y otros restos estén tal cual donde cayeron, sin que nadie los haya movido, reutilizado o robado, es una pista valiosa para estudiar cómo se derrumbó el edificio y, con suerte, reconstruir cómo era su construcción y su arquitectura. Habida cuenta de que la ciudad contaba con edificios ilustres de los que todavía se conservan restos, el conjunto constituye una pequeña ventana para saber más sobre cómo era la vida en la Bética romana.

35 años en dique seco. La ciudad de Singilia Barba se encuentra en el actual Cortijo del Castillón y está documentada desde al menos el siglo III a. C. Autores romanos como Plinio y Ptolomeo o el Itinerario de Antonino la mencionan como parte del conventus Astigitanus, en la vía Gades-Corduba entre Ostippo (Estepa) y Anticaria (Antequera).

Entre 1985 y 1991 hubo excavaciones de la Universidad de Málaga en el foro y el teatro, y se documentaron los templos, la plaza pavimentada, la basílica y parte de las gradas superiores del teatro. Pero a principios de los 90 las investigaciones se cortaron y desde entonces solo ha habido alguna que otra campaña puntual, pero nada sostenido.

Una joya arqueológica por estudiar. Según la Complutense, Singilia Barba es una de las ciudades romanas mejor conservadas de Andalucía. Paradójicamente, la ausencia de un plan continuado de excavaciones la ha mantenido en un olvido relativo en lo científico y social, hasta el punto de que para la propia gente de antequera ha sido durante mucho tiempo una desconocida, pese a contar con una larga lista de edificaciones de la época. No obstante, este hallazgo es solo el principio: información como el tamaño, el estado del graderío o su arquitectura quedan pendientes de nuevas campañas.





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