Microsoft cree que ha inventado el nuevo Office: una superapp de IA que quiere sentarse a la mesa de Anthropic y OpenAI





Parece que fue ayer y mucho ha llovido desde que hace más de tres años Microsoft integró la IA en Bing, que después pasó a llamarse Copilot. Pues bien, la empresa fundada por Bill Gates y Paul Allen acaba de hacer un borrón y cuenta nueva con su propuesta más ambiciosa de inteligencia artificial hasta la fecha, una versión completamente rediseñada de su aplicación Copilot, hoy ya podríamos decir que es una superapp con todas las letras, tal y como Satya Nadella había adelantado en el Build de junio.

Una superapp llamada Copilot. La nueva app de Copilot lo organiza todo en tres pestañas: Home, Code y Autopilot. Así, Home combina Copilot Chat con Cowork (un agente que ejecuta tareas de principio a fin) e integra directamente Word, Excel y PowerPoint, lo que permite crear y editar archivos sin tener que alternar entre aplicaciones.

Para hacernos a la idea de la importancia de esta superapp, Nadella lo resumió en X como "un nuevo sistema operativo para el trabajo que abarca todos los modelos, todos los factores de forma y todas las tareas". Annie Pearl, vicepresidenta corporativa de Copilot, se refería en Fortune al nuevo producto de Microsoft como "Lo que queríamos es convertir Copilot en una suite de productividad todo en uno".

Las tres grandes novedades. Después de las presentaciones, toca conocer más sobre qué trae de nuevo este Copilot vitaminado:

Code permite que cualquiera, sepa programar o no, pueda construir apps y automatizaciones simplemente describiéndolas con lenguaje natural siguiendo la estela de GitHub Copilot.

Autopilot, antes conocido como Scout, es un agente permanente que funciona de forma proactiva al que se le asigna un nombre, rol y un objetivo y que sigue trabajando aunque el usuario esté desconectado.

"Today" es un panel personalizado donde encontrar correos, reuniones y chats de Teams relevantes.

La jugada de Microsoft. El mercado lleva tiempo moviéndose en una dirección: los productos todo en uno que OpenAI y Anthropic ya ofrecen. En ese escenario, Microsoft llega tarde a la fiesta, ya que su propuesta estaba dividida en dos: 365 Copilot y GitHub Copilot, que se comercializan como productos separados.

Y su suerte era desigual: mientras que Microsoft mantiene una posición dominante en software empresarial con Office, el buque insignia de su IA no termina de despegar: como recoge CNBC, de los más de 450 millones de licencias comerciales de Office 365 que hay en todo el mundo, menos del 7 % cuenta con licencias para el complemento de IA. Precisamente este movimiento de Microsoft es una respuesta directa a OpenAI y Anthropic y sus herramientas para clientes corporativos que combinan chat, código y agentes, con sus propias ventajas.

Cómo y cuándo llegará. A diferencia del modelo de suscripción habitual, las partes de Cowork, Code y Autopilot se facturarán por uso, de forma similar a como se compran otros productos de IA, según explica The Verge. Así, cualquier capacidad agéntica de larga duración o el uso de modelos como Astra y Fable se cobrará en función del consumo.

En cuanto al calendario, Autopilot será lo primero en moverse: entrará en preview privada este mismo mes. Por su parte, Home y Code, empezarán a desplegarse en el programa Frontier de acceso anticipado "en las próximas semanas", y Code llegará además en preview para quienes tengan suscripción de Microsoft 365 Premium y Pro más adelante este año.





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