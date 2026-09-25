El Xiaomi 18 Pro no hace concesiones en ningún apartado. También nos habla del futuro de móviles normales que parecen powerbanks

Pocos días después de que Apple realizara su clásica keynote para presentar los iPhone 18 Pro Max y el iPhone Duo, Xiaomi ha movido ficha para mostrar al mundo el Xiaomi 18 Pro. Lo ha hecho en un evento en China y si nos hacemos eco es por un doble motivo. El primero es porque han confirmado que se lanzará internacionalmente en algún momento de este año.

El segundo es porque es una declaración de intenciones sobre el futuro de sus móviles de alta gama: no renunciar a nada.

Una powerbank con forma de móvil

Las especificaciones técnicas son las adecuadas para un móvil que pretende ser la punta de lanza de la compañía para los próximos meses. Para empear, habrá dos modelos, uno Pro y otro Pro Max que se diferencian en algo más que en el tamaño y en la diagonal del panel.

El Xiaomi 18 Pro montará el Snapdragon 8 Elite Gen 6, pero el Pro Max contará con la versión más entusiasta del SoC de Qualcomm: el Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. La RAM en ambos modelos es de 12 o 16 GB LPDDRX y ambos montan la misma cantidad de memoria RAM con opciones de 2456, 512 GB y 1 TB.

Que iba a ser un móvil potente se sabía desde antes de que se presentaran tanto los chips como los propios móviles, ya que es la tradición de este tipo de 'flagships', pero lo que más llama la atención es la batería. Se trata de una batería con un 32% de silicio.

La traducción es que, cuanto más densa es una batería y más silicio tiene entre sus componentes, más capacidad alberga en el mismo grosor. Porque los dos Xiaomi 18 Pro cuentan con un grosor de 8 milímetros y baterías de 7.000 mAh para el modelo Pro y de unos imponentes 8.500 mAh en el Pro Max.

Ambos cuentan con carga de 100 W y, aunque la pregunta es si se mantendrán esas capacidades cuando los modelos lleguen a Europa, es interesante ver qué están explorando las compañías chinas que cada vez apuestan más por la última tecnología en el silicio-carbono para convertir los móviles en autenticas power banks.

Pantallas, en plural

Aparte de esa capacidad de batería que se está convirtiendo en una nueva carrera para las marcas chinas, los móviles destacan por sus dos pantallas. La principal es de 6,4 y 6,9 pulgadas dependiendo del modelo, con 4.000 nits de brillo pico y 120 Hz de refresco. En los dos modelos cuentan con la capa de protección de la propia Xiaomi y, más allá de las especificaciones técnicas, está la tecnología anti-espías.

Siguiendo el ejemplo de la pantalla del Samsung Galaxy S26 Ultra que tanto me gustó la primera vez, pero que no terminó de convencerme en el análisis, los Xiaomi 18 Pro tienen una tecnología de control de precisión a nivel de pixel que permite modificar la dirección de la luz.

Esto se traduce en que pueden adaptarse para mostrarse de manera convencional o sólo ante la persona que lo mire de frente. Cuando esté activado este modeo, los que miren la pantalla desde un ángulo verán un panel más oscuro. Y luego está la pantalla secundaria.

En el Xiaomi 11 Ultra ya metieron una pantalla como la de la Mi Band en la trasera y en el Xiaomi 17 Pro, que no llegó a Europa, también estaba esta pantalla trasera en la que se podían poner fondos personaalizados, controlar alguna aplicación o gestionar aplicaciones.

En pantallas, como decimos, nmo hay diferencias más allá del tamaño, y las cámaras también son las mismas. Están firmadas por Leica y las características son las siguientes:

Cámara principal con sensor Light Hunter 960 de 200 MP, 1/1,28 pulgadas, apertura f/1.67, y estabilización óptica.

con sensor Light Hunter 960 de 200 MP, 1/1,28 pulgadas, apertura f/1.67, y estabilización óptica. Teleobjetivo periscópico con sensor también de 200 MP de 1/1,56 pulgadas, apertura f/2.4, zoom de 3,2 aumentos (en digital hasta 120x) y macro a 12-20 centímetros.

con sensor también de 200 MP de 1/1,56 pulgadas, apertura f/2.4, zoom de 3,2 aumentos (en digital hasta 120x) y macro a 12-20 centímetros. Ultra gran angular con un sensor de 50 MP, campo de visión de 102 grados, apertura f/2.4 y macro a cinco centímetros con autoenfoque.

Viento el nivel del Xiaomi 17 Ultra, tengo ganas de comprobar qué tal el 18 Pro. Eso sí, esa cámara ubicada justo bajo el módulo no parece el lugar ideal, ya que el pulgar va naturalmente justo a ese punto.

De la manera que sea, habrá que esperar a la presentación global para ver precios y disponibilidad fuera del gigante asiático, pero a priori es una generación con una pinta estupenda.

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