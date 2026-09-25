Honor MagicBook 16 2026, análisis: un portátil asequible que lo tiene casi todo en el peor momento de la electrónica de consumo

Hay portátiles que se venden exclusivamente por una ficha técnica de impresión y otros donde la relación calidad/precio/utilidad es la clave. El Honor MagicBook 16 2026 es del segundo tipo: un equipo grande de 16 pulgadas para quien necesita mucho espacio de trabajo incluso en movilidad y que cuenta con un procesador Intel Core Ultra 5, pantalla antirreflejos, cuerpo completamente metálico, teclado numérico completo y una batería de 80 Wh que parece que no se agota nunca.

Con la promoción de lanzamiento que lo deja por menos de 900 euros, es una de esas compras muy tentadoras si buscas portátil de gran pantalla y todoterreno, máxime en el momento de tecnología por las nubes en que nos encontramos.

✅ Cómpralo si...

Necesitas un portátil de 16 pulgadas con autonomía real muy superior a una jornada completa sin necesidad de estar pendiente del cargador.

Valoras una construcción resistente de verdad para el día a día y el extra de un teclado a prueba de salpicaduras.

Trabajas principalmente con ofimática, navegadores web y videollamadas.

❌ No los compres si...

Necesitas una gran y fiel cobertura de color de la pantalla para tareas de diseño y un panel que destaque por brillo.

Buscas el mínimo peso posible en un portátil aunque sea de gran diagonal.

Quieres los último en componentes en todos los aspectos. O más de 16 GB de RAM.

Lo esencial en 30 segundos

El Honor MagicBook 16 2026 es un portátil de trabajo de gama media-alta en construcción y autonomía pero con un precio de gama media-baja. El cuerpo es completamente metálico y con detalles de nivel como el lector de huellas, una gran robustez para el día a día (incluyendo teclado protegido contra salpicaduras) y equilibrio en la ficha técnica gracias al procesador Intel Core Ultra 5 con 16 GB de RAM. Con esta combinación hemos trabajado con múltiples pestañas, visto vídeos 4K y manejado documentos de ofimática a pantalla dividida con gran fluidez. Además nos da una estupenda autonomía que en nuestras pruebas reales nos ha demostrado que no tiene rival en su gama: por encima de diez horas en jornadas reales de trabajo.

La trampa, si se puede llamar así, está en la pantalla. El panel IPS de 1.920 x 1.200 a 60 Hz ofrece un buen sistema antirreflejos que funciona muy bien, pero con 16 pulgadas se nos queda corta en resolución y bastante baja en brillo si tenemos en mente la espectacularidad de un panel OLED. En vídeos, por ejemplo, no es lo mismo. Tampoco el sonido destaca.

Si la pantalla no es tu prioridad y la autonomía sí lo es, este portátil tiene pocos rivales a este precio. Si la pantalla importa, hay opciones mejores aunque algo más caras.

8,1 Diseño 8,0 Pantalla 7,2 Rendimiento 7,5 Teclado/Touchpad 8,0 Software 8,5 Autonomía 9,2 A favor Diseño muy cuidado y resistente como requiere el día a día

Rendimiento más que correcto para estudiantes o trabajadores que no requieran mucha carga gráfica

Batería con excelente autonomía En contra La pantalla, aunque es antirreflejos, está limitada en resolución y calidad de imagen

El teclado numérico quita algo de espacio a las teclas principales

Un puerto Kensington hubiera estado muy bien para entornos de trabajo comunitarios



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Nuestra experiencia con el Honor MagicBook 16 2026

Un cuerpo que desafía el precio. Cuando uno mira el precio de este portátil quizás espera un acabado o cuidado por los detalles no muy alto. Pero no es así. El cuerpo metálico es robusto y de calidad aunque el grosor por encima de 1,5 cm llama la atención en negativo. Además, Honor ha pensado que este es un equipo de batalla diaria y el acabado de aluminio anodizado en gris mate nos ha demostrado que es capaz de resistir huellas con una eficacia que no habíamos visto en muchos portátiles de esta gama de precio. El equipo está construido para aguantar años de uso intensivo y además ofrece una conectividad acertada para el público en general, tanto en puertos USB como en su salida HDMI. Y no necesita un cargador propietario.

La pantalla es el límite. El panel IPS de 16 pulgadas con resolución 1.920 x 1.200 y frecuencia de 60 Hz tiene buenas y malas noticias. Las buenas: el contraste es alto y facilita la sensación de calidad del panel incluso aunque se trate de un modelo con tratamiento antirreflejos con brillo por debajo de los 300 nits. Se agradece que podamos trabajar en interiores muy iluminados o exteriores con comodidad, aunque no esperes un panel espectacular a la vista. Si trabajamos en el mundo del diseño o la calidad de imagen es clave para nuestro trabajo u ocio, el panel no llega a los mínimos para trabajar con solvencia tanto en colorimetría como en resolución o brillo.

Panther Lake y una batería que no se acaba. El Core Ultra 5 325 de arquitectura Panther Lake ofrece un rendimiento perfectamente solvente para cualquier tarea de productividad y, en tareas mixtas, la eficiencia es su fuerte y permite presumir de grandes números de autonomía.

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En nuestra batería de pruebas de uso real alcanzó entre diez y 13 horas, algo nada habitual en este margen de precios. Y cuando lo tenemos en modo de hibernación/reposo pueden pasar incluso semanas que ni se inmuta. En ese aspecto casi parece una tablet. Y en el momento de precios altos en que estamos, los 16 GB de RAM nos parece una buena cifra y más que suficiente para el perfil de uso destino: estudiantes u hogares. El espacio, con un SSD de 512 GB, también creemos que está bien resuelto para público general.

El teclado es una sorpresa agradable. Con la salvedad de que no soy muy partidario de teclados numéricos que restan espacio para un tamaño de tecla amplio en el resto del teclado, hay buenas noticias aquí. El recorrido de las teclas es bastante amplio, con respuesta firme y bien amortiguada, así como retroiluminación en blanco con dos niveles de intensidad. Hemos trabajado estos días de prueba con precisión y comodidad aunque si no estás acostumbrado a usar portátiles con teclados con zona numérica, hay un pequeño pero necesario periodo de adaptación.

Tenemos además lector de huellas en el botón de encendido y algo muy importante: resistencia a derrames en el teclado hasta nivel IPX2. El touchpad no es muy grande y, además, no es de cristal, por lo que los gestos no son tan precisos como querríamos. Tampoco la webcam con calidad 720p nos permite realizar videollamadas en entornos de poca luz o con excesivo contraste.

Ficha técnica del Honor MagicBook 16 2026

HONOR magicbook 16 2026 Dimensiones y peso 354,78 x 242,8 x 15,9 mm 1,64 kg pantalla Pantalla IPS de 16 pulgadas Formato 16:10 Resolución FulHD (1.920 x 1.200 píxeles) 60 Hz 45% NTSC (Típico) Brillo: 300 nits procesador Intel Core™ Ultra 5 Processor 325 gráficos Intel Arc graphics memoria 16 GB LPDDR5x puertos 2xUSB-C 3.2 Gen2 (10Gbps) 2xUSB-A 3.2 Gen1 1xHDMI 2.1 (resolución máxima 4K a 60 Hz) 1xConector combinado de audio de 3,5 mm (auriculares y micrófono) conectividad inalámbrica Wi-Fi 6 (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax) Bluetooth 5.1 almacenamiento 512 GB M.2 batería 80 Wh webcam y otros Cámara 720p Sensor de huellas precio Desde 899 euros

Honor MagicBook 16 2026, la opinión de Xataka

El MagicBook 16 2026 es un portátil que hace muy bien casi todo lo que a estudiantes y trabajadores en el hogar no especializados les importa en un equipo de trabajo diario. Para casa tenemos una gran pantalla, teclado cómodo y buen rendimiento. Para trabajadores en movilidad, una construcción resistente, el detalle de si cae algo de líquido en el teclado no es una catástrofe y una de las mejores autonomías en su gama de precios.

Con la oferta de lanzamiento de Honor por debajo de 900 euros, la relación calidad/precio hoy en día es de las más interesantes en el segmento de los equipos con pantalla de diagonal de 16 pulgadas, donde lo habitual es encontrar dispositivos de alto precio.

Dónde hay limitaciones y margen de mejora es en la pantalla. Aunque no creo que para estudiantes la resolución sea una limitación real, si le unimos que la fidelidad de color no es la más adecuada para editar o consumir mucho contenido, ahí sí hay un punto de reflexión que probablemente se nos olvide al mirar el precio y comparar con alternativas.

¿Te lo recomiendo?

Para quien busca el portátil de 16 pulgadas más autónomo del mercado por menos de mil euros, la respuesta es sí sin demasiadas reservas. El MagicBook 16 2026 es de lo mejor en ese precio por batería, construcción y teclado polivalente. Y con extras como el tratamiento antirreflejos del panel IPS que si no necesitas un brillo muy alto ni precisión de color, no te defraudará. Si eso no es un problema para el uso que le vas a dar, difícilmente vas a encontrar algo mejor a este precio.

Imágenes | Xataka

En Xataka | El Honor Robot Phone no es un móvil para masas: es una declaración de intenciones

Este dispositivo ha sido cedido para prueba por parte de Honor. Puedes consultar cómo hacemos las reviews en Xataka y nuestra política de relaciones con empresas.







