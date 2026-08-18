Honor Pad X9 Max, análisis: una fantástica experiencia multimedia en 13 pulgadas al mejor precio del mercado

HONOR continúa su estrategia de construcción de una propuesta de tablet total. La marca tiene Google Play Store, tiene aplicaciones, tiene ecosistema mejorado. Lo que ha hecho con esa libertad es concentrarse en construir hardware que compita directamente con los mejores tablets del mercado sin intentar igualar sus precios.

El HONOR Pad X9 Max es la versión más ambiciosa de ese proyecto hasta la fecha: trece pulgadas, 6,72 mm de grosor, 618 gramos y una pantalla con certificación IMAX Enhanced que unido a su sistema de 4 altavoces y contenido compatible, convierte este nuevo tablet de gran formato en un dispositivo por el que merece la pena apagar las luces de la habitación. Y todo ello sin renunciar a que, con ayuda de sus accesorios (teclado y stylus), sea un dispositivo portátil con el que no renunciar a ser productivo. O al menos a intentarlo. Y ojo al precio de lanzamiento porque no tiene rival.

Ficha técnica del HONOR Pad X9 Max



HONOR Pad X9 Max Dimensiones y peso 297.62mm x 192.72mm x 6.72mm 618 gramos pantalla LCD 13 pulgadas IMAX Enhanced 2.500 x 1.560 px (228 ppp) 120 Hz Brillo máximo 700 nits procesador Qualcomm Snapdragon 6s Gen 2 memoria 4 / 6 GB RAM almacenamiento 128 / 256 GB Ampliable hasta 2 TB con microSD cámara trasera 5 MP, F2.2 cámara frontal 5MP, F2.2 conectividad Wi-Fi 5 Bluetooth 5.1 USB-C 2.0 sonido 4 altavoces DTS X Ultra batería 10.100 mAh 45W SuperCharge sistema operativo MagicOS 10 sobre Android 16 accesorios Compatible con el HONOR Magic-Pencil 4s USB-C Teclado con funda precio Desde 299 euros (promoción con teclado incluido)

HONOR Pad X9 Max 13.0 inch WIFI 4GB+128GB Gray PVP en Honor — 399,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Diseño: luciendo grosor mínimo en un cuerpo metálico

Sin demasiadas opciones para destacar en un lenguaje de diseño perenne desde hace años, los tablets buscar otros argumentos par convencer. El del grosor y el peso no suele fallar. Y ahí es donde ataca este nuevo HONOR.

El fabricante asiático presume de una cifra interesante en su HONOR Pad X9 Max: 6,72 mm. Pero no ha llegado a ella haciendo trampa en los materiales. El chasis es completamente metálico, con una construcción que al tomarlo en mano transmite solidez sin fisuras y sin zonas donde el aluminio ceda bajo la presión. Para dar contexto: la gama alta otros fabricantes Android ofrecen menor grosor pero con precios que quedan por encima del doble del de este modelo de HONOR. La diferencia es difícil de percibir al tacto y completamente imperceptible en la mochila.

El HONOR Pad X9 Max no es más delgado ni ligero que los mejores del mercado en ese campo. Pero su precio no tiene nada que ver y la diferencia es tan insignificante que solo se nota sobre el papel, no en la mochila

En cuanto al peso, los 618 gramos son razonables para una diagonal de 13 pulgadas. Lo que sí va a notar el usuario en sesiones largas de lectura o consumo de contenido con una sola mano es el formato: 13 pulgadas invita a apoyar el tablet sobre una superficie o sobre las piernas más que a sujetarlo en el aire, y el HONOR Pad X9 Max responde bien a esa forma de uso.

Los bordes del panel son uniformes y contenidos. El módulo de cámara trasera sobresale ligeramente del plano del chasis pero de manera discreta y sin generar inestabilidad cuando el tablet descansa sobre una superficie plana.

A nivel personal, hay un detalle de ergonomía que me ha resultado incómodo desde el primer uso: el botón de encendido está agrupado con los de volumen en el mismo lateral. Mi expectativa al tomar cualquier tablet es encontrar ambos controles diferenciados, de manera que la mano los localice sin mirar y sin confundirlos. Con los tres juntos, encender la pantalla acaba con frecuencia en un cambio de volumen accidental, y ajustar el volumen puede apagar la pantalla en el peor momento.

A nivel de conexiones físicas hay que mencionar que no hay jack de auriculares ni pines para conectar el dispositivo directamente a sus accesorios. Debemos hacerlo vía bluetooth. Y tanto conectividad Wi-Fi como bluetooth o USB-C quedan muy por detrás de lo esperado: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 y USB-C 2.0.

Pantalla: 700 nits y certificación IMAX

En todo tablet de gran diagonal la pantalla es todavía más clave que en el resto. Y ahí, teniendo siempre el precio como punto de partida, el panel de este HONOR Pad X9 Max es su argumento más sólido de todo el producto.

La pantalla es de 13 pulgadas con resolución 2.500 x 1.560 píxeles y 228 ppp por lo que ofrece una nitidez muy cómoda para la diagonal, con texto nítido y elementos de interfaz bien definidos a cualquier distancia de uso habitual.

Su punto más destacado son los 700 nits de brillo pico y es el que más diferencia al HONOR Pad X9 Max de buena parte de la competencia en su rango de precio. Con este brillo el nuevo dispositivo de HONOR puede usarse con comodidad en exteriores con luz natural sin que el contenido pierda legibilidad ni sintamos incomodidad.

Además de por resolución y brillo, la pantalla del HONOR Pad X9 Max juega con la certificación IMAX Enhanced y un gran sonido para convencer a quien quiera ante todo consumir contenido en su diagonal de 13 pulgadas

La frecuencia de refresco de 120 Hz hace la interfaz fluida y el desplazamiento por páginas web y documentos natural. La gestión de dicha tasa de refresco está en nuestras manos. Podemos indicar si queremos que sea fija a 60 o 120 Hz o dejar que sea el sistema operativo el que la escoja de manera dinámica. Aconsejable esta última opción por defecto salvo en usos muy concretos.

HONOR juega en este modelo de tablet con la certificación IMAX Enhanced así que si tenemos suscripciones a plataforma compatibles como Disney+, el contenido se reproduce con el tratamiento de imagen y sonido que IMAX especifica. Si tu prioridad es la visualización de contenidos, es un extra al que no le vamos a restar nada de mérito.

El resto de elementos de mejora de la imagen y protección ocular que no suelen faltar en dispositivos de 2026 se encuentran cómo no en este HONOR Pad X9 Max, entre ellos la reducción de luz azul, certificaciones TÜV Rheinland y el DC Dimming para eliminar el parpadeo de la retroiluminación a niveles de brillo bajos.

En cuanto al sonido, este tablet se conforma con cuatro altavoces (es habitual montar 6 en gama alta) pero sinceramente no hemos notado la diferencia gracias a que tanto volumen como calidad sonora y sensación de sonido inmersivo (DtsX) cumplen con creces y no desentonan para nada en el equipo.

De hecho es un extra importante que siempre apreciamos en tablet de formato grande con el que querremos en algún momento disfrutar de contenido multimedia en compañía y sin auriculares.

Rendimiento: el procesador que el resto del hardware no merece

Para algunos usuarios, el procesador, y al final, el rendimiento de un equipo, es lo que realmente marca la gama en la que compite. Si no miramos el precio, claro.

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El procesador del HONOR Pad X9 Max, claramente de gama entrada/media, es el punto débil de un tablet de gran formato completísimo en el resto de apartados

El procesador del HONOR Pad X9 Max es un Qualcomm Snapdragon 6s Gen 2, un chip de gama media-baja en arquitectura de 4G — sin soporte 5G — que en Geekbench 7 obtiene 513 puntos en Single Core y 1.744 en Multi Core. Son cifras que lo sitúan claramente por debajo de la gama media actual con Dimensity 7000 o Snapdragon 7s Gen 3, y a una distancia considerable de cualquier rival con pretensiones similares en pantalla.

Pero estamos hablando de puras características técnicas y cifras de benchmarks. La prueba PCMark Work 3.1, de 8.660 puntos, es el dato más favorable del conjunto y el que mejor refleja el rendimiento en tareas de productividad cotidiana: edición de documentos, navegación web, videollamadas, hojas de cálculo... En ese escenario el tablet es fluido y sin fricciones perceptibles, y es precisamente el uso para el que está pensado. El problema aparece cuando la pantalla de 13 pulgadas y sus accesorios invitan a exigirle más: ahí el Snapdragon 6s Gen 2 llega a su techo con rapidez.

Esto es especialmente evidente a nivel gráfico. El test 3DMark Wild Life anota 654 puntos y en su versión Extreme, 135. Lo notaremos cuando jugamos, no siendo este HONOR el mejor equipo para esa tarea. La buena noticia es que el dispositivo no sufre nada de throttling térmico, con más de un 95% en tests de estrés. Y más importante si cabe: no se aprecia nada de calentamiento en el equipo que dificulte su uso cómodo.

Hay que aclarar también que las pruebas están realizadas con el modelo básico de la gama, que cuenta con 4 GB de RAM físicos (ampliados con 12 GB virtuales mediante RAM Turbo), por lo que es recomendable optar por la versión con 6 GB físicos.

El almacenamiento de 128 GB es funcional para un uso cotidiano con streaming y documentos, pero se llena con rapidez si hay vídeos, fotos o aplicaciones de mayor peso. Hay una versión con 256 GB pero en todo caso la ranura microSD que permite llegar hasta 2 TB es aquí más argumento necesario que opcional.

AI Memo y la productividad: cuando el tablet quiere ser algo más que una pantalla grande

Algo que la IA está consiguiendo quizás de forma involuntaria en el sector de los tablets es que el ecosistema bajo Android que salvo casos excepcionales nunca ha sido determinante para un tablet con dicho sistema operativo tenga protagonismo.

HONOR ha construido alrededor de este tablet un argumento de productividad que va más allá del hardware, y la función más interesante de su idea es AI Memo.

AI Memo funciona como un asistente para las reuniones online que hagamos con cualquier programa de videollamadas. Nosotros lo probamos con Meet de Google y tras iniciar una videollamada, el asistente se nos ofreció como ayuda. Una vez lanzado, se encarga de reconocer el contexto, hacer un seguimiento de la reunión tomando notas de su transcripción y dando al final la posibilidad de generar actas, resúmenes o incluso un esquema de los puntos clave.

Honor tiene incluso una suite de ofimática muy apañada

Se trata de una funcionalidad dentro de IA Notas que podemos usar también con otros audios o textos que le pasemos al sistema. En general la integración de la IA está muy bien pensada en este HONOR.

Poco a poco las funciones de IA asociadas a la productividad, ayuda con textos o transcripciones se vuelven más y más útiles en los tablets productivos

En nuestras pruebas la precisión de la transcripción ha sido bastante buena, con no mucha latencia y ofreciendo una calidad de resumen aceptable. Funciona en español y el procesador no ha sido cuello de botella pero sí que notamos una falta de agilidad que con la IA vamos a ver cada vez más crítica en este tipo de dispositivos tan ambiciosos. En nuestras pruebas, alguna que otra frase se perdió en el camino de la transcripción.

El resto de elementos que aporta HONOR como aplicaciones propias quedan bien integradas en el sistema, especialmente para la gestión de archivos o la multitarea. También para integrar dispositivos de la propia marca a incluso bajo Windows, iOS o Android por medio de HONOR Connect. Eso sí, tampoco falta su toque de bloatware.

El sistema operativo, MagicOS 10, funciona sobre Android 16 y no echamos de menos funcionalidades de rivales directos, permitiendo además una personalización importante de la interfaz de usuario.

Batería: 10.100 mAh que cumplen

La batería de 10.100 mAh es uno de los argumentos más sólidos del HONOR Pad X9 Max y el que mejor se sostiene independientemente del procesador. Como siempre, el fabricante argumenta una cantidad de horas de autonomía que a nosotros siempre nos gusta matizar en un entorno real de uso del dispositivo.

Con un uso mixto — mucho streaming, algo de lectura, bastante navegación web y algo de aplicaciones de productividad con el teclado y stylus conectado - y brillo al 50%, este HONOR Pad X9 Max alcanzó en nuestras pruebas una media de entre 7 y 8 horas reales de uso que, con contenido multimedia exclusivamente, podríamos estirar otro par más. Correcto y suficiente para la gama en la que quiere jugar.

De la carga rápida se encarga el sistema SuperCharge de 45W, clave siempre en un dispositivo con una capacidad de batería tan alta.

Stylus y teclado para ir un poco más allá

Como todo tablet ambicioso y con diagonal de pantalla por encima de las 11 pulgadas, el nuevo modelo de HONOR viene con la posibilidad de mejorar sus prestaciones con ayuda de un teclado y un stylus.

El primero actúa a la vez de funda, se conecta de manera inalámbrica, no añade excesivo peso y grosor al conjunto pero echamos de menos un touchpad al que ya nos hemos acostumbrado a la hora de trabajar de manera seria con tablets de esta diagonal.

El teclado es bastante básico y no incluye por ejemplo retroiluminación. Es cómodo, permite bastante precisión a la hora de escribir, ofrece un recorrido suficiente y no es excesivamente sonoro.

En cuanto al stylus, tenemos el HONOR Magic-Pencil 4s con conexión USB-C para la carga. Con él podemos escribir en la pantalla con baja latencia y sensibilidad a la presión. Nos ha resultado, como el teclado, correcto para el precio que pagamos por ello, y no nos dará problemas para tomar notas o crear bocetos esporádicos.

HONOR Pad X9 Max, la opinión y nota de Xataka

El HONOR Pad X9 Max llega al mercado con la fuerza mediática de un precio de lanzamiento increíble: 299 euros para la versión básica que incluye de regalo el teclado.

A partir de ahí ya podemos asumir que en relación calidad/precio es uno de los rivales a batir. Y no va a ser fácil. A su favor cuenta con una combinación ideal para quien priorice el consumo de contenido multimedia: pantalla de 13 pulgadas con 700 nits y certificación IMAX Enhanced genuinamente buena y un sistema de sonido basado en cuatro altavoces con DTS X Ultra. Súmale que la batería de 10.000 mAh está a la altura, que se acompaña de accesorios bastante útiles y ya tienes una receta de éxito casi asegurada.

El casi hay que otorgárselo al procesador. El Snapdragon 6s Gen 2 no es un mal procesador pero junto con los 4 GB de RAM del modelo base se nos ha quedado algo abajo en rendimiento para todo lo que quiere abarcar y si buscamos que todo ocurra de manera inmediata en el dispositivo.

Para quien pretenda un tablet grande para consumo de contenidos, lectura, videoconferencias y productividad básica, el HONOR Pad X9 Max tiene argumentos reales que la competencia en este rango de precio no siempre puede igualar. Para quien necesite fluidez en gaming, edición multimedia o multitarea exigente, hay opciones mejor equilibradas.

8,2 Diseño 9,0 Pantalla 9,0 Rendimiento 6,5 Software 8,0 Batería 8,7 A favor Pantalla con brillo y calidad por encima de lo que indica su precio

El sistema de sonido y la certificación IMAX convencerán a los que buscan ante todo disfrutar de contenido

Imbatible en relación calidad/precio En contra El procesador y la escasa RAM del modelo básico deslucen el resultado final para quien busque máximo rendimiento por su dinero

La batería no marca diferencias con la competencia



HONOR Pad X9 Max 13.0 inch WIFI 4GB+128GB Gray PVP en Honor — 399,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Imágenes | Xataka

Este dispositivo ha sido cedido para prueba por parte de Honor. Puedes consultar cómo hacemos las reviews en Xataka y nuestra política de relaciones con empresas.