Tras años teletrabajando, estas son las tres herramientas que no pueden faltar en mi portátil y móvil para trabajar de forma segura

Hace ya más de cinco años que teletrabajo. La mayor parte del tiempo la paso en casa, aunque por circunstancias de mi vida personal también trabajo varias veces al mes en otros lugares. De hecho, eso me lleva en algunas ocasiones a trabajar conectado a redes WiFi públicas, como pueden ser la de un hotel o un aeropuerto. Como siempre busco hacerlo de la forma más cómoda y segura posible, te cuento cuáles son las herramientas que nunca me pueden faltar cuando trabajo fuera de casa.

Cuatro herramientas para trabajar fuera de la oficina

VPN: NordVPN

Cuando pienso en trabajar fuera de casa, siempre tengo dos prioridades: comodidad y seguridad. La primera la puedo lograr con algún accesorio o periférico como un ratón vertical, pero la segunda siempre pasa por hacerlo con una VPN. La razón es sencilla: activándola, paso todo mi tráfico por Internet por un túnel seguro y así nadie puede ver qué estoy haciendo (ni interceptar mis datos).

Podemos usar una gratis, aunque estas no son todo lo seguras que prometen ser. De entre todas las mejores VPN de pago que hay, una de las más recomendables siempre es NordVPN. Es segura, rápida, muy fácil de instalar (y de usar) y tiene más de 7.600 servidores a los que podemos conectarnos. Además, si nos vamos al plan de dos años, se queda en 3,40 euros al mes.

Almacenamiento en la nube: Internxt

Aunque almaceno mucha información en mi portátil, no tengo demasiado almacenamiento y necesito un servicio en la nube. Hay opciones gratuitas como Google Drive u OneDrive, pero yo prefiero optar por una de sus mejores alternativas, como es Internxt. La razón es que cuenta con cifrado de conocimiento cero, lo que significa que mis archivos se cifran antes de subirse a la nube. De esa forma, nadie tiene acceso a ellos salvo yo (ni siquiera la propia Internxt).

Además, su servicio parte de 1 TB para su plan más económico, que utilizando el código 'XATAKA' tiene ahora mismo un 85 % de descuento. De esa forma, te puedes hacer con el servicio desde 1,99 euros al mes si eliges su modalidad anual o por 285 euros si prefieres hacer un único pago y tener el servicio de por vida. Uno que, además, incluye VPN cifrada y antivirus por si prefieres tener un único servicio que englobe los otros dos también.

Gestor de contraseñas: 1password

Como estoy manejando mucha información y servicios diferentes, también tengo un buen surtido de contraseñas y credenciales (nada de usar la misma en todos lados o no cambiarlas durante años). La forma más segura de poder almacenar todo ello es con un gestor de contraseñas, algo que tampoco puede faltar en mi portátil ni en mi móvil.

Hay muchas opciones de gestores de contraseñas, incluso si buscamos algo que sea gratis, como Google Password Manager (básico, pero cumple su función). De mis opciones favoritas están NordPass, que es de la misma compañía que NordVPN y 1Password, uno de los mejores y más conocidos gestores de contraseñas que hay. Ahora mismo está rebajado y su plan anual sale por 2,74 euros al mes.

Bonus: un filtro de privacidad para el móvil

Aunque casi todo el trabajo lo hago con el portátil, el teléfono también es vital en mi jornada. Ahí tengo instaladas exactamente las mismas tres herramientas que tengo más arriba, pero aquí hay un accesorio extra que viene genial: un protector de privacidad para la pantalla. De esa forma, evitarás que alguien pueda ver lo que estás haciendo, algo importante cuando tienes en pantalla correos y mensajes que son confidenciales o privados.

En mi caso, yo tengo un Galaxy S26 Ultra, un móvil que incorpora su propia pantalla de privacidad. Ahora bien, hay filtros que consiguen un efecto muy similar y que, además, son fáciles de instalar. Un ejemplo lo tenemos con este de la marca Spigen: es compatible con varios iPhone y cuesta 25,99 euros.

Spigen Glas.tR EZ Fit Filtro Privacidad Protector Pantalla para iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 16 Pro, 2 Unidades, Antiespía, Instalación Fácil, Compatible con Funda, Dureza 9H Hoy en Amazon — 25,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

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Imágenes | Hannah Wei, Internxt, NordVPN, Slack

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