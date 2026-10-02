20 años después, Extremadura tiene luz verde para construir una ansiada autovía en Badajoz. El problema es que no es una autovía

De Zafra a Jerez de los Caballeros hay 40 minutos de coche y 20 años de promesas incumplidas. Concretamente la de construir una autovía para que el desplazamiento diario de quienes se mueven entre dos de las localidades de mayor tamaño de Badajoz no lo hagan por una revirada secundaria durante casi 40 kilómetros.

20 años después, ya tienen el visto bueno para transformar la carretera. Pero no es como les prometieron.

De Zafra a Badajoz. En el año 2008, el diario Hoy se hacía eco de una noticia relevante para Badajoz: la autovía para unir Zafra con Jerez de los Caballeros discurriría por el sur. Se habían estudiado tres variantes pero dado el impacto ambiental, se tomaba la decisión de que ésta discurriera por los términos municipales de Burguillos del Cerro, Alconera y Puebla de Sancho Pérez.

La noticia seguía el caso de una autovía que facilitaba el acceso desde la de N-435 a la altura de jerez de los Caballeros y la A-66 (la Ruta de la Plata) a su paso Zafra. Y es que las localidades que se encuentran cerca del primero de estos dos municipios se encuentran en un agujero negro de autopistas a su alrededor que les obliga a circular hasta 40 minutos por secundaria para recorrer menos de 40 kilómetros antes de alcanzar la mencionada autopista.

La promesa. El artículo antes mencionado es de abril de 2008. La promesa se había realizado dos años antes y durante 2007 se habían estado llevando a cabo los informes ambientales y atendiendo a las alegaciones de los vecinos ya que es un entorno natural donde se localiza uno de los encinares más importantes de Europa.

Sin embargo, la promesa seguía adelante. La economía marchaba y el ambiente era optimista. Estábamos a unos pocos meses de que quebrara Lehman Brothers y la economía mundial entrara en una crisis financiera que pondría en pausa todo este tipo de infraestructuras.

En 2009, El Periódico de Extremadura recogía que el proyecto seguía adelante y, de hecho, en el propio texto se lee que Cáceres y Badajoz estarían conectadas por una vía directa de doble carril en un plazo de tres años. Esa promesa, efectivamente, tampoco se ha cumplido.

20 años después. Ahora, dos décadas después de que la promesa se pusiera encima de la mesa, la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura ha licitado la redacción del proyecto para sacar adelante la remodelación de la EX-112 entre Zafra y Jerez de los Caballeros. La cuestión es que la autovía se quedará en una promesa. La vía, finalmente, será renovada para convertirla en una carretera 2+1.

UN VISTAZO A...

Y es que la intervención asume la construcción de un tercer carril para adelantamientos que estará disponible alternativamente a uno y otro sentido. Es una solución mixta que permitirá salvar los 359 vehículos pesados que a diario, de media, pasan por dicha carretera según datos recogidos por El Periódico de Extremadura.

Se estima que la intervención se irá por encima de los 66 millones de euros y para construir la modificación se troceará el tramo de 32 kilómetros que está afectado en tres lotes. Con todo, es menos dinero que el calculado para sacar adelante la autovía, que ya en 2008 se estimaba en más de 100 millones de euros. Además, será más rápido y debería estar lista en 2028.

Las carreteras 2+1. Las carreteras 2+1 son esas vías en las que se añade un tercer carril que está disponible alternativamente a uno u otro lado de la carretera, normalmente atendiendo a cuál de los dos sentidos está ganando altura. En estos tramos, los vehículos más lentos deberían echarse a la derecha y permitir que los más rápidos les superen con mayor facilidad. Además, existe una barrera física entre los dos sentidos que impide los adelantamientos ocupando el carril contrario.

Ya en 2024, la DGT hizo campaña por incorporar este tipo de soluciones a carreteras nacionales con un alto volumen de tráfico. La idea es poder remodelarlas y hacerlas más seguras sin convertirlas en una autovía, más desaconsejable desde el punto de vista del impacto económico y ambiental.

Para defender esta posición, el organismo se hace eco de los datos aportados por Suecia donde se ha apostado desde 2014 con fuerza por esta solución y dicen haber reducido los accidentes con víctimas mortales en un 50%. Y las muertes de motoristas dicen haberse reducido en un 30%.

Foto | Google Maps

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