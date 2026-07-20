El truco de la RAM virtual en los móviles baratos: por qué 4 GB + 4 GB extra nunca funcionarán como 8 GB reales

Seguro que ya lo sabes: el precio de la memoria RAM está por las nubes. Incluso si nos centramos solo en móviles, esto es algo que tiene muchas implicaciones. De hecho, todo apunta a que muy pronto vamos a empezar a ver móviles de entrada o muy baratos con 4 GB de memoria RAM, algo que parecía haber quedado en el olvido (porque los 6 GB eran ya el estándar para estos teléfonos).

Como ocurre con casi cualquier dispositivo, la memoria RAM es un punto clave en el funcionamiento de un móvil. Tener poca puede llegar a ser un suplicio en el día a día, más si tenemos en cuenta que no puedes abrir el móvil y meterle más RAM como sí podrías hacer en un PC. Ahí es donde entra lo que se conoce como RAM virtual, un “truco” que usan los fabricantes en estos móviles baratos con poca memoria. ¿Sirve de algo? Vamos a verlo.

¿Por qué la memoria RAM es tan importante en un móvil?

Antes de ahondar en esto, vamos a pararnos un momento para entender por qué es tan relevante la memoria RAM en un teléfono móvil. Tu móvil, portátil o tablet tienen dos tipos de memorias: está el almacenamiento por un lado y, por el otro, la RAM. Las dos se utilizan para guardar información, pero de una forma muy diferente. De hecho, estas dos memorias son también diferentes entre sí: el almacenamiento tiene más capacidad, pero la RAM es muchísimo más rápida.

Esa velocidad es la clave. El procesador del teléfono está trabajando todo el rato y necesita acceder a información para cualquier proceso. Si para ello dependiera única y exclusivamente del almacenamiento, su rendimiento sería mucho más lento. La memoria RAM entra justo ahí en juego y permite que el procesador pueda escribir y leer información de forma mucho más rápida. Pero claro, como decimos más arriba, lo que se guarda en la RAM solo está ahí de forma temporal.

Y está ahí de manera temporal porque la capacidad de esta memoria es mucho menor. El dispositivo usa la RAM constantemente para todo tipo de procesos. Si tiene poca RAM, el rendimiento se resiente. Por eso mismo y por ir directamente al grano, sí: mientras más memoria RAM tenga tu móvil, mejor. Y por eso existe la memoria RAM virtual.

Pequeño apunte. Como ocurre con la RAM para PC, hay diferentes tipos de memoria. Para ordenadores, el tipo de memoria RAM se identifica por las siglas DDR, pero la que utilizan los móviles se llama LPDDR. En esencia, este tipo de memoria ocupa menos espacio y consume menos batería que la DDR, por eso mismo se utiliza para móviles.

Ahora bien, ¿cómo saber qué tipo de memoria utiliza un determinado móvil? Todas comienzan por LPDDR y es lo que sigue después de estas letras lo que nos dice de qué generación es esta memoria. LPDDR3 aún se encuentra en algunos móviles de gama muy baja, pero el estándar actual es LPDDR5 (y ya empieza LPDDR5X); LPDDR4/4X también está presente en gama media.

Memoria RAM virtual: ¿es lo que los fabricantes prometen?

Conociendo ya cómo funciona la RAM, es más sencillo entender lo que hace y para qué sirve la memoria RAM virtual. Como su nombre indica, no es una memoria física (es decir, no es un componente dentro de tu móvil). Entonces, ¿cómo funciona? Pues es muy sencillo de entender: si la activas, tu móvil cogerá una parte del almacenamiento y lo usará como memoria RAM.

Esto, sobre el papel, suena muy bien. Muchos fabricantes utilizan esta técnica para suplir una cantidad baja de memoria RAM (normalmente, de entre 4 y 6 GB). Es muy posible que veas esta opción con diferente nombre en función del fabricante de tu teléfono, ya que cada uno lo llama de una forma diferente. Samsung, por ejemplo, lo denomina 'RAM Plus'.

Ahora bien, como ya hemos explicado más arriba, la velocidad del almacenamiento no se acerca ni mínimamente a la que tiene la memoria RAM, por lo que no es una solución milagrosa.

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Por supuesto, no estamos diciendo que no sirva para nada. La RAM virtual puede ayudar a tu teléfono a tener un “extra” que le permita tener más apps en segundo plano abiertas o que estas no se cierren de forma forzada, algo que suele pasar de forma habitual si le exigimos mucho a un móvil con poca RAM.

¿Y tiene algún "efecto secundario" para nuestro móvil? El más obvio es que, obviamente, vamos a perder un poco de almacenamiento si lo activamos. Sin embargo, eso quizás no sea lo más importante. Al activar esta opción, el uso de RAM virtual incrementa la escritura en almacenamiento (flash), lo que puede acelerar el desgaste. En la práctica, el impacto es limitado en dispositivos modernos con buena gestión, pero existe.

Dos móviles por menos de 310 euros con los que la RAM virtual no es tan necesaria

POCO X7 Pro

Ya no recomiendo móviles con menos de 8 GB de RAM y si se trata de buscar uno con buena relación calidad-precio, pocas opciones mejores que el POCO X7 Pro. Es cierto que ya tiene sucesor, pero como lleva poco tiempo en las tiendas, todavía no ha bajado tanto de precio. Por eso mismo, esta es una opción top si buscas no gastar más de 250 euros.

Este teléfono de Xiaomi tiene 8 GB de RAM en esta configuración y 256 GB de almacenamiento. Además, cuenta con una batería de 6.000 mAh que no es tan grande como otras que estamos viendo ahora (ni como la del POCO X8 Pro Max), pero que debería darte cerca de dos días de autonomía. Tal y como te explicamos en su análisis, además, ofrece muy buen rendimiento.

Realme 16 Pro

Si puedes estirar tu presupuesto un poco más, entonces no pierdas de vista el Realme 16 Pro 5G. Es un teléfono que no llega ahora mismo a los 280 euros y que también cuenta con 8 GB de RAM. Está también el Realme 16 Pro+ 5G (que está un peldaño por encima), pero su precio está situado en torno a los 450 euros.

Varias cosas interesantes del mismo. Su batería es un poco más grande que la del anterior Xiaomi (6.500 mAh en este caso), pero la carga rápida es más lenta. Ambos móviles no tienen sensor telefoto, pero este Realme monta un sensor principal de 200 megapíxeles. Gracias a esto, podemos obtener un zoom digital gracias al recorte de la imagen.

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