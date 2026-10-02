SpaceX ha lanzado tres cohetes en 13 horas. Y el último llevaba un secreto de Estados Unidos

SpaceX tiene una cartera de clientes cada vez más selecta. Y es que, por primera vez, ha usado un cohete Falcon Heavy para impulsar al espacio una carga de la Oficina Nacional de Reconocimiento (NRO) de Estados Unidos. El vuelo, además, ha sido el tercero de una sucesión de lanzamientos concentrados en solo 13 horas. Un gran hito que también se logró en 2025 y que deja clara la capacidad operativa de la compañía espacial de Elon Musk.

NROL-97. Así se llama la misión de reconocimiento que ha lanzado SpaceX para la NRO. Dicha entidad se encarga de operar la flota de satélites espía de Estados Unidos, por lo que posiblemente la carga estuviese relacionada con ello. No obstante, es información clasificada, por lo que se sabe muy poco al respecto de este lanzamiento, que tuvo lugar anoche, 1 de octubre de 2026. Solo se sabe que llevaba un parche que rinde homenaje a las víctimas del 11S en el 25 aniversario del atentado. Poco más. De hecho, la emisión en directo terminó poco después de que los dos propulsores laterales aterrizaran en Cabo Cañaveral, a menos de ocho minutos del despegue. Fue a petición de la NRO.

El tamaño importa. El hecho de que se haya elegido un Falcon Heavy y no una Falcon 9 indica que, posiblemente, el cohete portaba una carga muy pesada o se dirigía a una distancia relativamente grande. Dado que no hay información sobre la órbita en la que se ha colocado, no lo podemos saber.

Otro vuelo más. Este ha sido el vuelo número 14 de los cohetes Falcon Heavy y se ha llevado a cabo con éxito. Independientemente de cuál fuera la carga, es un gran hito para SpaceX.

3 de 3. Space X lanzó ayer 3 cargas muy distintas en solo 13 horas. Primero fue el lanzamiento de la misión tripulada Crew-13 hacia la Estación Espacial Internacional. Fue un vuelo muy especial, ya que se considera el viaje más rápido a estas instalaciones que se ha llevado a cabo desde Estados Unidos. Se tardaron 8 horas en llegar, una cifra que solo acortan las cápsulas rusas Soyuz. A continuación, se lanzaron 130 cargas útiles a bordo de la misión Transporter-18. En ambos casos se eligió un cohete Falcon 9. Después, ya por la noche, se lanzó el Falcon Heavy con la carga para la NRO.

El año pasado, se logró un hito similar en 12,5 horas y la idea es seguir en esa línea, pues SpaceX está buscando nuevas plataformas de lanzamiento para poder seguir con la misma cadencia.

No son los únicos. Otros países, como China, están logrando acelerar muchísimo su ritmo de lanzamiento, pero aún no llegan a estas cifras. De hecho, el último gran hito del país asiático ha sido lanzar 4 cohetes en 45 horas. También está muy bien, pero sigue dejando a SpaceX bastante por encima. No es extraño, ya que su estrategia, desde hace tiempo, ha sido lanzar, lanzar y lanzar. Desde luego, parece que la estrategia funciona, tanto como para que Estados Unidos los haya considerado suficientemente fiables como para poner grandes satélites espía en el espacio. En el pasado lanzó 22 Falcon 9 con cargas para la NRO. Ahora ha llegado el momento de lanzar algo más grande o lejano.

Imagen | SpaceX

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