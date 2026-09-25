Llega a Lidl una nueva cafetera retro con tono pastel para preparar café de barista, pero en casa

Si compramos algo para la cocina y lo vamos a colocar sobre la encimera, lo ideal es que le dé un toque vistoso y no sea un cacharro más de color negro o plateado. Lidl lo sabe y ha ido agregando a su catálogo diferentes utensilios con estética retro y colores pastel que, además, tienen una muy buena relación calidad-precio. La última en llegar es esta cafetera Silvercrest, que ya está disponible online por 54,99 euros.

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Si no llegas a tiempo para hacerte con ella o simplemente prefieres una alternativa de otro fabricante, tienes por un precio similar esta cafetera retro de Cecotec por 74,99 euros. Tiene un color pastel muy llamativo, 20 bares de presión para extraer el café e incluye vaporizador manual para la leche.

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Una cafetera retro a un precio muy asequible

Esta cafetera espresso es una alternativa interesante para aquel que, como hemos dicho, quiera algo diferente y llamativo para su cocina. Tiene presión de 20 bares, por lo que podemos esperar una muy buena extracción del café. Además, permite preparar hasta dos tazas de forma simultánea, lo que nos ahorrará tiempo en caso de que no vayamos a tomarnos la taza nosotros solos.

Su depósito de agua tiene una capacidad máxima de 1,6 litros, lo que nos dará suficiente para varias tazas de café antes de tener que rellenarlo. Cuenta con sistema de desconexión automática y tiene una boquilla de vapor que nos permitirá tanto espumar la leche como obtener agua caliente para preparar, por ejemplo, una infusión.

⚡ EN RESUMEN: Cafetera retro de lidl ✅ LO MEJOR Diseño retro: Mezcla diseño retro con un tono pastel muy llamativo que le dará un toque diferente a nuestra cocina.

Mezcla diseño retro con un tono pastel muy llamativo que le dará un toque diferente a nuestra cocina. Precio muy contenido: No llega a 55 euros, precio bastante asequible para una cafetera con estas características. ❌ LO PEOR Necesitarás un molinillo para café (o café molido): Si queremos usar café recién molido, no nos queda más remedio que comprar un molinillo por separado.

Si queremos usar café recién molido, no nos queda más remedio que comprar un molinillo por separado. Vaporizador manual: Su vaporizador es muy útil, pero exige práctica. Te costará varias tazas dar con la tecla para lograr un buen resultado. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas una cafetera espresso que una un diseño retro llamativo con un precio bastante contenido. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres tener una cafetera más fácil de usar, ya sea optando por una que utilice cápsulas o directamente por una cafetera superautomática.

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Imágenes | Lidl

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