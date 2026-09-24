Aunque renovar SSD en 2026 es prohibitivo, a Xbox Series llegan nuevas tarjetas de expansión a unos precios que sorprenden

Si a lo largo de este 2026 nos ha dado por intentar actualizar el hardware de nuestros equipos portátiles o de sobremesa y consolas, nos habremos dado con una dura realidad: hay que pagar mucho más por lo mismo que tiempo atrás nos habría salido bastante más barato. Con mención especial a las memorias RAM y las unidades SSD: dos componentes especialmente afectados por el auge de la IA.

Sin embargo, este escenario nada favorable no ha impedido que tengamos nuevas opciones con las que ampliar la capacidad de serie de las consolas Xbox Series mediante su puerto de expansión. Opciones de SanDisk que, además, llegan a unos precios de lo más interesantes:

SanDisk Optimus GX C50 de 512 GB por 132,99 euros en la tienda oficial

por 132,99 euros en la tienda oficial SanDisk Optimus GX C50 de 1 TB por 257,99 euros en la tienda oficial y 212,99 euros en Amazon

por 257,99 euros en la tienda oficial y 212,99 euros en Amazon SanDisk Optimus GX C50 de 2 TB por 507,99 euros en la tienda oficial y 299,99 euros en Amazon

Una solución a tener que desinstalar juegos por falta de espacio

En otro escenario, estos precios podrían considerarse caros y efectivamente así sería. Pero si echamos un vistazo rápido al mercado y comparamos contra alternativas de otras marcas, como las tarjetas que Seagate vende desde hace años para Xbox Series, la cosa cambia. Por ejemplo, el modelo de 1 TB de Seagate tiene un PVP recomendado de 607,99 euros en su propia tienda. Mientras que la misma capacidad en el nuevo SanDisk Optimus GX C50 sale por algo menos de 260 euros.

Dejando el precio a un lado, estas tarjetas vienen a completar el catálogo de soluciones de almacenamiento oficiales para consolas Xbox Series. Un extra de capacidad que valoraremos especialmente si estamos suscritos a Game Pass, con su enorme catálogo de títulos digitales que puede llevar al límite el espacio de serie de Xbox Series X y, sobre todo, del modelo de 512 GB de Series S.

Aunque en el mercado existe una gran variedad de unidades externas para ampliar estas u otras consolas, estos modelos oficiales para Xbox destacan por dos puntos clave: se conectan fácilmente en el puerto dedicado que traen Series X y Series S y, sobre todo, se comportan como si del almacenamiento interno se tratase. Esto es: podemos seguir aprovechando las ventajas next-gen de Microsoft en tecnologías como Quick Resume y unos tiempos de instalación y carga mínimos.

⚡ EN RESUMEN: SanDisk Optimus GX C50 ✅ LO MEJOR Una de las pocas formas de ampliar Series X|S sin perder rendimiento ni funciones exclusivas

sin perder rendimiento ni funciones exclusivas Ideales para acompañar la suscripción a Game Pass ❌ LO PEOR Aunque más baratas que otras opciones , siguen resultando algo caras en 2026

, siguen resultando algo caras en 2026 Son exclusivas de Xbox Series y no podemos usarlas para ampliar almacenamiento en otras consolas o equipos 💡 CÓMPRALA SI... cuentas con una Xbox Series digital sin lector de discos y no quieres estar borrando e instalando juegos constantemente ⛔ NO LA COMPRES SI... no juegas demasiado o no te importa eliminar un juego antes de instalar el siguiente

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Imágenes | SanDisk

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