A precio de outlet en Carrefour esta tele QLED de 55 pulgadas de Xiaomi con Google TV y compatible con AirPlay

Encontrar un televisor con panel de puntos cuánticos, una buena diagonal y funciones de conectividad avanzadas por debajo del umbral de la gama media es cada vez más sencillo si se aprovechan las ofertas de tiendas como Carrefour.
Ahora, puedes conseguir en la cadena de hipermercados esta smart TV Xiaomi TV A Pro 55 (2026) con un descuento de más de 100 euros. Ha pasado de costar los 449 euros de su PVP oficial a 329 euros durante los SuperChollos, una promoción vigente hasta el próximo 5 de octubre.
XIAOMI - TV QLED 138 cm (55') Xiaomi A Pro 2026 UHD 4K con Google TV, HDR10+, Dolby Audio DTS-X.
Una tele buena, bonita y barata para tu salón
Este modelo integra un panel QLED de 55 pulgadas con resolución 4K UHD que destaca por ofrecer colores más vivos, un volumen de color superior al de los paneles LED convencionales y un contraste equilibrado para cine y series.
Cuenta con la fluidez del sistema operativo Google TV, lo que garantiza acceso a un extenso catálogo de apps y plataformas de streaming. Además, incluye un detalle poco habitual en su rango de precio: compatibilidad nativa con Apple AirPlay, permitiendo enviar contenido directamente desde un iPhone, iPad o Mac con total sencillez.
En el apartado de rendimiento y sonido, dispone de un modo mejorado a 120 Hz para una experiencia más fluida en contenidos compatibles, soporte para Dolby Audio, DTS:X y DTS Virtual:X, además de integración total con Google Assistant mediante control por voz desde el propio mando a distancia.
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⚡ EN RESUMEN: oferta para smart tv xiaomi tv a pro 55 (2026) hoy
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💡 CÓMPRALO SI... Quieres la versatilidad de Google TV pero necesitas transmitir fotos, vídeos o pantallas desde un iPhone sin comprar un Apple TV externo.
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⛔ NO LO COMPRES SI... Eres un jugador profesional con consola de nueva generación y buscas un panel con HDMI 2.1 nativo de 120 Hz puros con tasa de refresco variable (VRR) para gaming competitivo avanzado. En este caso te convendrá mirar modelos de gama superior.
Algunas barras de sonido que pueden interesarte para esta tele
Samsung Barra de Sonido HW-B650F/ZF Game Mode y Dolby Audio/DTS Virtual:X
TCL S55HE Barra de Sonido 2.1, 220W
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Imágenes | Webedia y Xiaomi
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