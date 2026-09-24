Se jubila a los 67 años con 142 días de vacaciones sin gastar. En lugar de disfrutarlos, se los ha regalado a sus compañeros: "Se los dejo a quienes los necesiten"

Marialuisa Ferramosca podría haber llegado al final de su carrera pensando en cómo gastar los días de descanso que nunca utilizó. No eran pocos: nada menos que 142 jornadas de vacaciones, casi cinco meses. Pero la directora del servicio de emergencias SUEM 118 de Treviso ha decidido jubilarse a los 67 años sin disfrutarlas y destinarlas literalmente a sus compañeros. Después de casi cuatro décadas atendiendo emergencias, su último gesto será dejar también su tiempo a los que puedan necesitarlo para algo mucho más urgente que unas vacaciones.

Jubilarse con meses de vacaciones en el limbo. Ferramosca dejará definitivamente el servicio el 30 de septiembre y será oficialmente jubilada desde el 1 de octubre. Los 142 días que tenía acumulados serán recalculados e incorporados al fondo de ferie solidali de la ULSS 2, un mecanismo pensado para ayudar a trabajadores que necesitan ausentarse por circunstancias especialmente delicadas.

El ejemplo más claro, compañeros que necesitan permanecer junto a un hijo enfermo: Ferramosca no decide personalmente quién recibe sus jornadas, sino que entrega su saldo para que el sistema pueda redistribuirlo entre quienes cumplan los requisitos.

Cuatro décadas de urgencias. La médica comenzó a trabajar en el hospital Ca' Foncello de Treviso en 1988, inicialmente como cirujana de urgencias, después de licenciarse en Medicina en 1987. Se especializó en Cirugía General y posteriormente en Anestesia y Reanimación, y en 1999 se incorporó al SUEM 118, el servicio de emergencias sanitarias.

En marzo de 2020 asumió su dirección provisional precisamente cuando estalló la pandemia y la central llegó a gestionar picos superiores a las 500 llamadas diarias. Desde octubre de 2021 ocupaba oficialmente la dirección del servicio.

Su CV es también una historia de catástrofes. Ferramosca estuvo en primera línea durante la explosión de ButanGas de 1996, el incendio de la fábrica De'Longhi en 2007, la pandemia y el accidente de 2023 en Mestre, donde un autobús cayó desde un paso elevado. Algunas emergencias comenzaron incluso antes de recibir el aviso: durante el incendio de De'Longhi, su equipo estaba realizando unas prácticas cuando vio levantarse la columna de humo y salió hacia el lugar.

Ella, sin embargo, asegura recordar tanto esas grandes catástrofes como intervenciones mucho más pequeñas: después de tantos años, explica, son los rostros y las miradas de los familiares los que permanecen.

UN VISTAZO A...

Lo que no son los días de vacaciones. Posiblemente la gran pregunta. Lo cierto es que el mecanismo italiano permite algo más interesante que una simple transferencia entre dos trabajadores. Las jornadas cedidas pasan a una bolsa solidaria desde la que pueden asignarse a empleados con determinadas necesidades, de modo que Ferramosca no sabe necesariamente quién terminará utilizando el tiempo al que ha renunciado.

La propia dirección de la ULSS 2 ha hecho público el gesto: su director general, Giancarlo Bizzarri, agradeció tanto sus décadas de trabajo como los numerosos días dejados en el fondo para compañeros que los necesiten.

En España sería muy difícil. Sí, una réplica literal chocaría con la protección que la legislación española concede a las vacaciones. El artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores establece un mínimo de 30 días naturales y las configura como un periodo de descanso retribuido que, como regla general, debe disfrutarse y no puede sustituirse por una compensación económica.

En el empleo público, el Estatuto Básico del Empleado Público establece igualmente el derecho a vacaciones anuales retribuidas y protege su disfrute. Eso no impide que convenios o acuerdos específicos puedan crear mecanismos solidarios relacionados con determinados permisos o días adicionales, pero un trabajador español no puede simplemente acumular sus vacaciones legales, renunciar a ellas al jubilarse y entregarlas libremente a una bolsa para sus compañeros como ha ocurrido en este caso italiano.

La jubilación de Ferramosca. La mujer llega a los 67 años después de una carrera profesional que comenzó en 1988. Así, alguien dedicado durante décadas a acudir cuando otros necesitaban ayuda se marcha dejando casi cinco meses de su propio descanso para que otros puedan hacer precisamente eso mismo.

Ahora asegura a los medios italianos que todavía no tiene grandes planes para la jubilación, aunque entre sus aficiones está el tai chi. Después de 38 años de emergencias, más de 25 vinculada al SUEM 118 y una pandemia dirigiendo un servicio que recibía más de 500 llamadas al día, se marcha sin utilizar sus últimos 142 días de colgar el teléfono.

Imagen | NikonZ7II

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