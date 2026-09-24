Meta quiere que llevemos su agente de IA siempre encima, así que ha creado un Tamagotchi

La conferencia Meta Connect estaba terminando cuando Mark Zuckerberg dijo aquello de "Hemos visto muchos productos. Tengo uno más que enseñaros". El producto en cuestión es el Muse Charm, un pequeño dispositivo con un divertido personaje en la pantalla que recuerda inevitablemente a un Tamagotchi. Se llama Muse Charm y dentro de él "vive" su nuevo agente de IA Muse.

Qué es Muse Charm. La idea de Meta es que podamos tener siempre a mano su agente de IA, incluso aunque no llevemos el móvil encima. Según dijo Zuckerberg, han metido "toda la experiencia muse, incluyendo la pila de voz y el avatar en tiempo real" dentro de este pequeño colgante que se puede llevar en el llavero, colgado del cuello o con una correa tipo pulsera. Sólo hay que poner la huella en el sensor que lleva en el lateral y puedes hablar con Muse sin tener que desbloquear el móvil o abrir apps. "Si no llevas gafas, es la forma más rápida de hablar con Muse", dijo Zuckerberg durante el evento. Esperan llevarlo a las tiendas el próximo mes de diciembre.

Muse Charm

Los detalles. En el evento apenas dieron detalles sobre las características técnicas, pero gracias a Bloomberg sabemos más detalles del Muse Charm. Tiene una pantalla OLED táctil de 2 pulgadas, conectividad 5G y dos cámaras, una delante y una detrás. Aunque se podrán capturar vídeos y fotos con ellas, la idea es más dotar de "ojos" a Muse AI, para que así entienda el entorno y pueda asistirnos. También tiene altavoz, micrófonos y un puerto USB para cargarlo.

Con respecto al software, Meta ha creado un sistema operativo para este dispositivo concreto. En la pantalla aparece un personaje virtual que podremos personalizar, tanto su apariencia como su voz, y si se coloca junto a otro Muse Charm, los personajes podrán interactuar entre ellos.

Esto nos suena. El Muse Charm nos recuerda mucho a otros dispositivos que han intentado traer a la IA en un hardware propio. Hablamos del Humane AI Pin y el Rabbit R1, dos apuestas rompedoras que acabaron siendo una enorme decepción. El Rabbit R1 logró vender 100.000 unidades, pero la viralidad le duró poco y meses después apenas un 5% de sus compradores lo estaban usando.

El caso del Humane AI Pin fue más sangrante si cabe. Cuando lo lanzaron, la promesa era dejar obsoleto al smartphone, pero lo que acabó quedando obsoleto fue su producto. Lo dejaron sin actualizaciones ni soporte, convirtiéndolo en un pisapapeles de 700 dólares.

OpenAI también está ahí. Desde que OpenAI comprara la empresa de Jony Ive en mayo de 2025, la compañía lleva dejando caer que está preparando un hardware revolucionario que sería como "el iPhone de la IA". De momento no hay nada confirmado, pero ha habido muchas filtraciones de lo más variadas. Primero se habló de que podría ser un dispositivo sin pantalla al estilo del Humane AI Pin, después que si podría tener forma de donut y hasta que serán unos auriculares. La cuestión es que OpenAI también está empujando la parte de crear ese hardware para IA, veremos en qué queda todo.

Convencernos de usar otro dispositivo. Es el reto al que se enfrentan estas nuevas propuestas. Sustituir el smartphone ha demostrado ser una idea muy ambiciosa y poco realista y Meta lo sabe. En una entrevista con Bloomberg, Andrew Bosworth, CTO de Meta, dijo que "cabe esperar que más gente utilice Muse a través de sus gafas y de su teléfono que mediante un dispositivo específico tipo charm", pero cree que tendrá éxito porque Muse ya tiene "un grupo bastante sólido de seguidores incondicionales". A diferencia de Humane, Meta no plantea este producto como un sustituto del móvil, sino como un complemento igual que lo son las gafas con IA, pensado para fans de Muse. Es otra forma de decir que no esperan que sea un dispositivo masivo.

El momento de la IA agéntica. Meta va a rebufo de los principales laboratorios en lo que a IA de frontera se refiere, pero ha dado un paso clave hacia una nueva forma de interactuar con la IA, una que puede impulsar una adopción masiva: la IA agéntica para todos los públicos. Lo que ha hecho Meta con su agente Muse AI es bajar la barrera de entrada para que cualquier persona pueda tener un agente personal.

Su gran baza es haber convertido una tecnología hasta ahora algo compleja y dispersa en algo familiar: se usa desde WhatsApp, mediante una conversación, y no exige aprender a manejar nuevas herramientas. De momento, Muse AI sólo está disponible en EEUU, pero ya ha logrado acumular 2,5 millones de descargas y quienes lo han probado tienen muy buenas sensaciones. Quizás Meta no tenga el agente más potente, pero está haciendo algo más importante: popularizarlo.

Imágenes | Meta

En Xataka | Para que un agente IA personal sea útil, tiene que tener acceso a toda nuestra vida. Es justo lo que quiere Meta que hagas