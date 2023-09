Sam Altman se ha reunido con Jony Ive para plantear una nueva disrupción tecnológica: el “iPhone de la IA”

Han pasado 16 años desde que se anunció un iPhone que lo cambió todo. El mundo no ha parado de usar y hablar de smartphones desde entonces, pero estos dispositivos hardware pueden tener ahora un sustituto a la vista. No lo fueron las tabletas ni los relojes, y puede que no lo sean tampoco las Vision Pro de Apple. Hay quien cree que el próximo dispositivo hardware que lo revolucionará todo será un aún indefinido dispositivo hardware para la IA. En OpenAI ya están explorando esa opción.

Qué ha pasado. Según indican en The Information, Sam Altman —CEO de OpenAI— y Jony Ive —que fue máximo responsable de diseño hardware en Apple— se han reunido en varias ocasiones para hablar de un nuevo dispositivo de inteligencia artificial.

LoveFrom. Jony Ive dejó Apple en 2019 tras cambiar para siempre el diseño de sus productos. Confundó poco después la firma de diseño LoveFrom junto a Marc Newson. Entre sus clientes están Airbnb o Ferrari, pero también ha colaborado con eventos singulares, como la coronación del rey Carlos III de Inglaterra.

Cero pistas de futuro. Por ahora no se conoce el alcance de esas discusiones y si se ha perfilado algún detalle sobre el formato de ese dispositivo, así que todo son incógnitas al respecto.

Softbank, interesada. Esta empresa japonesa lleva años inmersa en el campo de la inversión en startups y gigantes tecnológicos. Su CEO, Masayoshi Son, ha participado también en algunos aspectos de estas conversaciones, aunque no está claro si seguirá involucrado en este proyecto.

Smartphones obsoletos. Parece difícil pensar en que un dispositivo logre desbancar al smartphone que se ha convertido en inseparable para la mayoría de seres humanos. Jessica Lessin, editora en The Information, explicaba en X que "la inteligencia artificial va a hacer que el hardware [actual] como tal quede obsoleto y hará cambiar de forma fundamental las interfaces [de usuario]".

¿Gafas? ¿Clips? ¿Otra cosa? La función y forma de ese hipotético dispositivo son por supuesto misterios a resolver. Ese futuro dispositivo hardware de IA podría ser una evolución de los dispositivos actuales: el iPhone lo fue de los móviles que existían entonces.

De lo táctil a... cualquier otra cosa. En aquel caso hubo un cambio espectacular de interfaz —del teclado físico y los pequeños josticks al control táctil— y Apple pretende hacer algo parecido con las gafas que siguen nuestra mirada y que nos permiten hacer gestos con las manos. Humane, la startup creada por exempleados de Apple, mostró en abril su "clip de IA" que proyectaba información en una mano mientras hablábamos con ella. ¿Será la voz la próxima interfaz? ¿La vista? ¿Quizás un dispositivo que nos "lea" el pensamiento, como ya comienzan a hacer soluciones pensadas para enfermos con ELA o parálisis?

Hacer hardware es muy difícil. Sea como fuere, estas conversaciones, aunque interesantes, son por ahora eso. La participación de Jony Ive es llamativa por su foco en la forma de los dispositivos, pero llevar a buen fin un producto hardware es realmente complejo. Hacer que acabe siendo disruptivo lo es aún más. La IA es ya una pequeña revolución en su apartado software. Veremos si efectivamente puede plantear una en el terreno hardware.

