Qué hay detrás de Humane, la enigmática startup fundada por exempleados de Apple con participación de Microsoft y OpenAI

Humane es una enigmática startup que ha generado cierto revuelo en los últimos días en la industria tecnológica, en parte debido a que algunos de sus fundadores y directivos son ex-empleados de Apple, además de por haber celebrado recientemente su tercera ronda de financiación.

En su equipo se encuentran Patrick Gates, Director de Tecnología en Humane y ex Director Senior de Ingeniería en Apple; Imran Chaudhri, ex Director de Diseño en el equipo de Interfaz Humana en Apple; y Bethany Bongiorno, ex Directora de Sistema Operativo en Apple. Estos dos últimos son marido y mujer, se marcharon de Apple en 2016 y son los fundadores de Humane, ambos en la imagen destacada.

Humane no solo ha levantado hype, también dinero. Mucho. Concretamente, 230 millones de dólares en las mencionadas tres rondas de financiación hasta la fecha. La última, de 100 millones de dólares, en la que han participado también Microsoft y Sam Altman, el CEO de OpenAI.

Y todo sin haber presentado un solo producto al mercado.

Esta startup cuenta con algo más de 200 empleados, de los cuales una tercera parte aproximadamente son antiguos trabajadores de Apple, según Patrick McGee, de Financial Times. Se define a sí misma como una empresa que está construyendo una plataforma de Inteligencia Artificial sobre hardware y software.

Es decir, no va a lanzar un "simple" dispositivo ni tampoco va a lanzar algún tipo de aplicación construida sobre una API como la de GPT-4 para ejecutarse en un producto ajeno. Va a lanzar un dispositivo que integre esa Inteligencia Artificial de forma dedicada.

¿Qué dispositivo? Nadie lo sabe, pero John Gruber, de Daring Fireball, logró una presentación de diapositivas orientada a los inversores de Humane en 2021. Esta hablaba de un dispositivo corporal que incorporase una cámara, un sensor LiDAR y un proyector láser.

La idea tenía tres patas:

A partir de esa información, algunos diseñadores han creado conceptos sobre cómo podría orientarse y funcionar un dispositivo así. Por ejemplo, dándonos indicaciones sobre cómo llegar al apartamento de Airbnb que hemos reservado, y una vez allí, indicarnos dónde están las llaves y cuál es el código de apertura. Todo proyectado o bien en la palma de nuestra mano, o bien, en el caso del código del buzón... sobre el propio buzón.

there's a device in development by @Humane that combines laser projection and advanced AI recognition sounds like a low-fi context-based AR device and I'm here for it pic.twitter.com/CMwqSoX1fA

Otro ejemplo: ver en la palma de nuestra mano el tiempo que falta para que llegue el Uber que hemos pedido, así como el modelo de coche exacto o la matrícula para poder identificarlo. Una vez dentro, ver el estado del viaje en el respaldo del conductor, como si fuese un iPad colgado sobre el asiento, pero sin iPad alguno.

Another @Humane concept for today to celebrate the Series C funding! (🎉)



Here’s how I envision the device being used to help you on an Uber ride. It could notify you when it approaches, confirm it’s yours with a welcome message, and give updates on the ride when you’re inside. pic.twitter.com/0xfMl1QOOl