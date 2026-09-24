Meta renueva su gama de gafas inteligentes y apuesta por su primer modelo sin cámara

Cuando Meta lanzó sus gafas inteligentes, la cámara era sin duda su característica más destacada. Además de para capturar fotos y vídeos en primera persona, la cámara eran los ojos de una IA que prometía facilitarnos la vida respondiendo preguntas sobre lo que teníamos delante.

Las gafas inteligentes se han abierto paso como el wearable estrella en la era de la IA y Meta es quien domina el mercado con mucha diferencia, pero también es el símbolo de un producto que genera rechazo en una parte de la sociedad. Hay motivos. Hemos conocido casos de hombres grabando a mujeres sin su consentimiento, hay espacios donde su uso está prohibido, se destapó que a veces siguen grabando incluso cuando nos las quitamos y también las han usado para copiar en exámenes de oposiciones.

La cámara de las Ray-Ban Meta se ha convertido en su mayor problema, y Meta lo sabe. Su respuesta es lanzar unas gafas sin cámara.

Ray-Ban Meta Audio: adiós a las cámaras

Los dos modelos de Ray-Ban Meta Audio.

La pregunta obvia es qué podemos hacer con unas gafas inteligentes sin cámara. La respuesta también es obvia: menos cosas que con unas que sí la lleven. Como su nombre indica, el audio es la característica destacada de este nuevo modelo y Meta dice que son "más potentes que unos auriculares".

Además de para escuchar música o atender llamadas, con las Ray-Ban Meta Audio también se puede conversar con Meta AI, por ejemplo para hacerle preguntas, pedirle que nos configure recordatorios o que envíe mensajes.

Meta no mencionó nada sobre los problemas de privacidad de sus gafas con cámara durante la presentación, pero sí que destacaron que las gafas no graban audio. En palabras del vicepresidente de wearables, Alex Himel: "No graban. Lo único que hacen, igual que un dispositivo Alexa en casa u otros dispositivos similares, es escuchar una palabra clave específica. No envían nada… Si la oyen, empiezan a escuchar lo que dices".

Una de las ventajas de no tener cámara es que las gafas son más ligeras y la autonomía es más prolongada. En concreto, el modelo más ligero pesa sólo 43 gramos (unas Ray-Ban Meta con cámara están sobre 51 gramos) y la autonomía alcanza 12 horas.

Las Ray-Ban Meta Audio ya están a la venta en dos modelos, Clubmaster y Burbank, a un precio de 349 euros.

Las gafas con cámara no desaparecen

Las nuevas Ray-Ban Meta Gen 3

Durante el evento Meta Connect, la compañía también anunció la nueva generación de las Ray-Ban Meta de siempre. Las nuevas Ray-Ban Meta Gen 3 llegan en tres modelos: las ya conocidas Wayfarer, las Zena de estilo más femenino y las Aviator. Las tres llevan cámara.

Entre las mejoras de esta generación está la integración de un nuevo micrófono para que las llamadas suenen más nítidas y una hora más de autonomía que el modelo anterior (9 horas de uso en total). Ya se pueden comprar a un precio de 449 euros.

Meta Glasses en los modelos Capri y Nova

Además, Meta añade dos nuevos modelos a las Meta Glasses que anunció este verano, son los Capri y Nova. Estas gafas, además de ser un poco más económicas y los diseños están enfocados al público femenino. También llevan cámara y cuestan desde 309 euros.

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Las nuevas Meta VR

Meta aún tenía unas gafas más en la manga, pero estas son unas gafas de realidad virtual, no para llevar por la calle. Las Meta VR destacan sobre todo porque tienen un diseño mucho más discreto y menos armatoste de lo que estamos acostumbrados. Pesan sólo 100 gramos y entre sus especificaciones tenemos un chip Snapdragon Reality Elite, 12 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento y una pantalla 5K micro OLED con tasa de refresco de 120Hz. Estarán disponibles en primavera de 2027 a un precio aún no confirmado.

Un tamagotchi con la IA de Meta.

El 'one more thing' del evento ha sido el Muse Charm, una especie de colgante/tamagotchi en el que vive el agente de IA Muse que fue anunciado hace unos días. De momento no se conocen más detalles, sólo que Meta planea venderlo en EEUU para Navidad.

Imágenes | Meta

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