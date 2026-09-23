Han organizado un combate de MMA entre un youtuber y un robot a lo 'Terminator': la máquina le ha soltado una patada monumental

Ya conocíamos los combates entre robots, pero esta vez lo que acaba de celebrarse es un combate de humano contra robot. Y el que se ha prestado a ello es un youtuber, algo de lo que, visto lo visto y a estas alturas, debe de estar arrepintiéndose amargamente.

Del mando a distancia a la jaula. Los duelos de robots teledirigidos que se enfrentan en una arena o las competiciones de lucha entre inteligencias artificiales ya no son ninguna novedad. Lo que sí es nuevo es que un humano proceda a un intercambio de puños en una jaula al estilo de los combates de MMA. Ha sido el creador de contenido estadounidense Frankie LaPenna el que se ha convertido en el primer conejillo de indias humano, enfrentándose a una máquina de 1,80 metros y 75 kilos en un combate con impactos reales. Una escena surrealista que parece sacada directamente de un taquillazo de Hollywood.

Detrás, una empresa con planes. El responsable de este insólito evento es REK, una empresa de robótica estadounidense especializada en ingeniería de asalto y entretenimiento tecnológico. La compañía no esconde sus ambiciones: diseña estos prototipos de acero con el objetivo de desarrollar un futuro juego de lucha en realidad virtual en el que los jugadores podrán enfrentarse entre sí a través de máquinas interpuestas.

Un T-800 en toda regla. El luchador mecánico que se puso a prueba en este combate entre humano y máquina lucía una estructura articulada inspirada en el T-800 de la saga 'Terminator', con un chasis de metal reforzado y unos amenazantes ojos rojos. Vamos, el pack completo...

Sin dolor, pero con piloto. Capaz de encajar los golpes más violentos sin sentir el más mínimo dolor, el robot no contaba, eso sí, con una inteligencia artificial que tomara decisiones de forma autónoma. La máquina estaba controlada por completo y en tiempo real por un piloto humano situado fuera del ring, equipado con un casco de realidad virtual (VR) y un traje con sensores de movimiento.

Un arranque prometedor. Con protecciones reforzadas en el torso y la cabeza, el youtuber empezó el combate intentando imponer su ritmo. LaPenna encadenó varios golpes directos contra el armazón del robot, pero la dureza del metal y la ausencia total de dolor en su rival mecánico no tardaron en darle la vuelta a la tortilla.

Y entonces llegó la patada. La máquina empezó a responder con una precisión quirúrgica. El punto de inflexión del combate llegó cuando el robot cargó una patada frontal (un front kick, en la jerga de las artes marciales) de una violencia descomunal que mandó literalmente al influencer al otro extremo de la jaula.

Captura de pantalla del vídeo

Viral en cuestión de horas. La secuencia del K.O. se hizo viral en pocas horas en TikTok, X e Instagram, donde acumula varios millones de visualizaciones. En redes sociales, las reacciones van de la fascinación por la proeza técnica a la inquietud de vernos metidos muy pronto en una distopía.

De 'Terminator' a 'Acero puro'. Aunque lo primero que viene a la cabeza es, cómo no, 'Terminator', la escena también nos devuelve a 'Acero puro', la película de Hugh Jackman en la que robots pilotados a distancia sustituyen a los boxeadores humanos.

¿Un anticipo del deporte espectáculo? Este duelo híbrido forma parte del desarrollo del futuro juego de lucha en realidad virtual de REK. Aunque la experiencia tuvo tanto de demostración tecnológica como de espectáculo, demuestra que la frontera entre la ciencia ficción y la realidad es cada vez más fina. Los eventos que mezclan humanos, robots y pilotos de VR podrían hacerse un hueco muy pronto en el panorama del entretenimiento deportivo profesional, y dar pie a toda una nueva industria del espectáculo competitivo.

Vía | JeuxVideo

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