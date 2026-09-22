Mejores móviles para mayores 2026: modelos sencillos, con botones grandes y fáciles de usar

Buscar un móvil para nosotros mismos implica una serie de preguntas con fácil respuesta. Si queremos hacer buenas fotos, buscamos los móviles con mejor cámara. Si queremos el mejor rendimiento por el menor precio, buscamos los mejores móviles en calidad-precio. Pero cuando buscamos un móvil para una persona mayor, las dudas son mucho más complejas. Las necesidades de los mayores son muy diferentes a las nuestras, lo que puede acabar provocando quebraderos de cabeza sobre qué modelo escoger. Nuestra opción favorita en estos momentos es la del SPC Zeus 2 Elite, aunque comentaremos otras opciones más económicas en esta guía.

Este teléfono une lo mejor de la tecnología actual con las opciones de accesibilidad que pueden necesitar las personas mayores. De hecho, es probable que en más de una ocasión vuestros abuelos os hayan pedido que les ayudéis a configurar el teléfono. SPC ofrece una tecnología de ayuda en remoto que permite organizar iconos, gestionar la agenda e incluso saber la ubicación. De este modo, podemos ayudarles en las cosas más básicas incluso sin estar físicamente con ellos.

El teléfono también monta una pantalla grande de 6,7 pulgadas. Además, cuenta con una versión de Android adaptada para personas mayores, con la que podemos aumentar el tamaño de los iconos para facilitar tanto su lectura como su pulsación, simplificar los menús, ocultar opciones "complejas" o tener atajos para contactos, entre otras cosas. También cuenta con funciones de ayuda, como por ejemplo pulsar 3 veces seguidas el botón de encendido para realizar una llamada SOS. Y, como cabe esperar de dispositivos de este tipo, ofrece un sonido lo suficientemente elevado como para que las personas mayores puedan escuchar las llamadas.

Los destacados

Modelos Perfecto si... Lo mejor Lo peor Precio desde SPC Zeus 2 Elite Quieres un móvil que puedas configurar en remoto, con un launcher adaptado y un diseño moderno. La posibilidad de controlar determinados aspectos en remoto y su interfaz adaptada. Tiene un precio sensiblemente superior a otras opciones. 289,87 € Doro Leva X10 4G Buscas un teléfono que pueda llamar directamente a determinadas personas sin enredarse en menús. Sus 4 botones de contactos personalizados. La ausencia de un teclado físico para llamar. 149,00 € SPC Zeus 2 Estás buscando un teléfono con botones físicos. La presencia de botones físicos para facilitar las llamadas. El sacrificio que tiene que hacer en el tamaño de su pantalla. 189,00 € Panasonic KX-TU550EXC Quieres un teléfono tradicional compatible con audífonos, botones físicos de volumen e incluso botón para linterna. Su diseño de concha y la compatibilidad con audífonos. Ausencia de WhatsApp o aplicaciones similares. 69,90 € Funker C180 Buscas un teléfono con un diseño clásico y una pantalla con letras grandes. La pantalla con letras grandes y su base de carga. El proceso para colocar la SIM puede requerir ayuda de alguien joven. 39,99 € ADOC SC04 Buscas un teléfono de concha con el que, además de llamar, enviar mensajes por WhatsApp. Un teléfono de concha compatible con WhatsApp. El precio se acerca mucho al de los teléfonos táctiles. 104,90 € SPC sTELLA 3 Buscas un teléfono de concha para realizar llamadas. Su diseño de concha pensado para llamar. Limitado a llamadas y SMS tradicionales. 58,97 €

Por qué destacan

Como decíamos más arriba, lo más complicado a la hora de buscar móviles para mayores es saber qué especificaciones debemos priorizar. Por regla general, pensamos en cosas como una pantalla grande, para facilitar su lectura, y una gran batería, para evitar que tengan que estar pendientes del cargador. No obstante, hay otras características que debemos valorar y que os contamos a continuación:

Diseño. Lo primero que hay que tener en cuenta antes de escoger un móvil para personas mayores es qué diseño encaja mejor con ellos. Hay muchos mayores que no quieren ni oír hablar de móviles táctiles. Especialmente porque temen que activen cosas sin querer, pero sobre todo porque tan solo los quieren para llamar por teléfono. Los móviles tradicionales son la mejor opción en este caso. Solemos encontrarlos con diseños clásicos o de tipo concha, y destacan por contar con teclas grandes. La principal contra es que, salvo excepciones muy contadas, no son compatibles con aplicaciones como WhatsApp.

También hay casos de gente mayor que está más familiarizada con la tecnología. En ese caso, la mejor opción pasa por decantarse por un teléfono táctil. Especialmente porque les ofrece una versatilidad que no serían capaces de conseguir con un teléfono de tipo concha. Y no hablamos solo de tener un móvil con WhatsApp, sino de permitirles disfrutar de aplicaciones como periódicos digitales o el Candy Crush.

Sistema. Por regla general, tanto Android como iOS cuentan con opciones de accesibilidad pensadas para mejorar la experiencia de uso de las personas mayores. Ofrecen la posibilidad de aumentar el tamaño de las letras, de ofrecer un mayor contraste e incluso de aprovechar lectores de pantalla. Sin embargo, la cantidad de opciones que se encuentran o el lenguaje visual de los teléfonos puede llegarles a parecer un poco abrumador.

Algunos fabricantes aprovechan la versatilidad que ofrece Android y apuestan por sistemas adaptados completamente a este tipo de personas. No solamente hablamos de una letra o un icono más grande. Aplican cambios para que la navegación entre aplicaciones sea más sencilla, las aplicaciones básicas sean más sencillas de pulsar e incluso pueden llegar a facilitar que configuremos el teléfono en remoto.

Pantalla. Muchas personas mayores sufren problemas de vista. Por eso, es importante que la pantalla del dispositivo sea lo más generosa posible. De este modo podremos facilitar mucho su experiencia con el teléfono, ya que tendremos más margen para adaptar el tamaño de las letras, los iconos y demás.

Al contrario que cuando buscamos un modelo para nosotros, quizás no es tan importante la resolución base o la frecuencia de actualización. Simplemente importa que sea una pantalla de gran tamaño y que ofrezca un buen contraste.

Batería. Es cierto que todos buscamos tener un teléfono con buena batería. Sin embargo, en el caso de las personas mayores, esto es todavía más importante. Sobre todo porque no tienen la costumbre de tener que estar cargándolo todos los días. Por eso es indispensable que los teléfonos para personas mayores cuenten con baterías de gran tamaño. Salvo en móviles adaptados, la recomendación es que no bajen de 5.000 mAh.

Sonido. Es normal que las personas mayores presenten problemas de oído. En este caso, es fundamental que el móvil que vayamos a comprar ofrezca una potencia de sonido elevada para garantizar que nos puedan escuchar con facilidad. De hecho, muchas personas mayores hacen uso de audífonos. Por esa razón, también es importante que cuenten con clasificación HAC, para que así puedan usarlos sin que se generen interferencias o acoples durante las llamadas.

Otras opciones a considerar

Mejor móvil accesible para mayores

Doro Leva X10 4G. Un teléfono que busca la sencillez.

Este teléfono de la marca Doro es ideal para personas invidentes o que tengan cero habilidades tecnológicas. Podremos personalizar directamente los cuatro botones que incorpora para que llamen a los contactos que asignemos. Es perfecto si la persona para quien lo compramos no llama a mucha gente de manera directa.

Mejor smartphone con botones físicos para mayores

SPC Zeus 2. Un modelo adaptado y con botones físicos.

El hermano pequeño del SPC Zeus 2 Elite también es una opción muy interesante para personas mayores. Comparte el mismo sistema adaptado que el teléfono que os recomendábamos en primer lugar, pero añadiendo botones físicos para descolgar y colgar la llamada. Es cierto que se sacrifica un poco del tamaño de la pantalla (5"), pero sigue siendo una opción bastante interesante para los que busquen un smartphone adaptado para mayores.

Mejor móvil de concha para mayores

Panasonic KX-TU550EXC. Un móvil de concha con botones grandes.

Este teléfono de Panasonic es una opción ideal para esas personas que busquen un teléfono pensado únicamente para llamar o mandar SMS. Cuenta con botones físicos en el lateral para facilitar el subir el volumen de manera ergonómica. Es compatible con audífonos e incluye una base de carga. Además, también cuenta con conectividad 4G y con una linterna LED que se puede controlar con un botón dedicado en el teléfono.

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Mejor móvil básico para mayores

Funker C180. Un teléfono con diseño clásico.

Para aquellos que no sean especialmente fans de los teléfonos con forma de concha, este modelo de la marca Funker es una opción superinteresante. Sus botones son bastante grandes y su pantalla de 2,4" ofrece una letra grande y clara. Además, cuenta con sonido alto Voice HD para que las llamadas tengan más potencia, y tiene una autonomía fantástica de 1800 mAh, recargable con una base de carga.

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Mejor móvil de concha con WhatsApp para mayores

ADOC SC04. Un modelo tipo concha con WhatsApp.

La mayor ventaja que ofrece este teléfono de Adoc es que cuenta con un sistema adaptado para poder instalar WhatsApp, al mismo tiempo que mantiene el clásico diseño de concha. Además, para los "amantes" de los teléfonos clásicos, incluye una base de carga.

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Mejor móvil de concha económico para mayores

SPC Stella 3. Un teléfono de concha clásico.

Finalmente, si buscamos un teléfono de concha clásico y algo más económico, este modelo de SPC es la mejor opción. Sobre todo porque cuenta con unos botones bien grandes, para que no haya equivocaciones a la hora de pulsarlos. También incluye un tono de llamada extra alto de hasta 100 dB, para que así no tengan problemas para escucharnos. Además, es compatible con la conectividad 4G.

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Configuraciones y extras

Las características que mencionábamos anteriormente son las fundamentales que hay que valorar antes de decantarse por un modelo u otro. No obstante, hay otras opciones que también pueden ser interesantes en el caso de que estéis dudando entre varias opciones.

Resistencia. Las personas mayores a veces también sufren problemas en las manos. Esto puede acabar conllevando que el teléfono se les caiga, o que derramen agua o cualquier otra cosa sobre el teléfono si lo tienen encima. Por eso puede ser interesante optar por móviles resistentes. Quizás no al nivel de los móviles rugerizados, pero sí que presenten alguna resistencia adicional contra golpes o que sean resistentes a salpicaduras o al agua.

Teclas físicas. Algunos teléfonos táctiles también incluyen botones físicos para facilitar el uso del dispositivo. Por ejemplo, modelos como el SPC Zeus 2 incorporan los clásicos botones de llamar y colgar, lo que facilita que los mayores puedan coger o colgar las llamadas.

Radio. Aunque hoy en día el módulo de radio esté desaparecido, muchas personas mayores quieren tener la posibilidad de escucharla directamente desde el teléfono sin complicaciones. Por tanto, que puedan tener su aplicación de radio FM directamente disponible es algo que les facilita mucho la vida.

Preguntas frecuentes

¿Es mejor elegir un móvil con teclado físico o una pantalla táctil?

Depende de la soltura digital y de la vista o destreza de la persona. Los modelos de teclado físico (especialmente los de tapa o concha) son ideales si solo se busca llamar y recibir llamadas de forma directa, sin riesgo de pulsar opciones por error. Los smartphones táctiles convienen si la persona quiere usar aplicaciones de mensajería como WhatsApp, ver fotos de la familia o realizar videollamadas, siempre que se active un modo de interfaz simplificada con iconos grandes.

¿Cómo funciona exactamente el botón SOS?

Al mantener pulsado el botón físico durante unos segundos, el teléfono realiza tres acciones automáticas: activa una alarma sonora fuerte para alertar a quien esté cerca, envía un mensaje de texto con las coordenadas GPS del usuario (si el modelo lo soporta) a una lista predefinida de familiares y comienza a llamar a esos números en bucle hasta que uno de ellos descuelga.

¿Se puede usar WhatsApp en un teléfono tradicional de teclas?

Sí, pero no en todos. Los modelos con sistemas básicos tradicionales no admiten aplicaciones externas. Para tener WhatsApp con teclas físicas, es necesario elegir teléfonos que incorporen sistemas como KaiOS o versiones ligeras de Android, pensados específicamente para combinar botones físicos con las apps de comunicación más comunes.

¿Qué significa que un teléfono sea compatible con audífonos (HAC)?

Indica que el dispositivo cumple con los estándares técnicos (clasificaciones como M3/T3 o M4/T4) para no generar zumbidos, pitidos ni interferencias magnéticas cuando se acerca a un audífono en modo acústico o en posición de bobina inductiva (telecoil).

¿Por qué es tan recomendable una base de carga de sobremesa?

Porque elimina la necesidad de manipular cables finos y acertar en ranuras pequeñas, una tarea difícil si hay problemas de visión, temblores o artritis. Con la base, el móvil se recarga simplemente dejándolo apoyado de pie, igual que un teléfono inalámbrico doméstico.

¿Puede un familiar ayudar a configurar el móvil a distancia?

Sí. Ciertas marcas especializadas (como Doro o SPC) y algunas aplicaciones para Android permiten gestionar el dispositivo en remoto. Desde su propio smartphone, un familiar puede subir el volumen del timbre si se ha silenciado por error, añadir contactos a la agenda, comprobar el nivel de batería restante o verificar la ubicación del teléfono.

¿Cómo evitar que toquen ajustes complejos sin querer en un smartphone?

La forma más eficaz es activar el «modo fácil» o «modo sencillo» integrado en marcas como Samsung o Xiaomi, o instalar un lanzador (launcher) para mayores (por ejemplo, BIG Launcher). Estas herramientas reemplazan la pantalla de inicio por paneles con botones grandes de alto contraste y bloquean el acceso directo al menú de ajustes del sistema.

Mejor smartphone para mayores

El mejor móvil para mayores que cualquier persona puede comprar en estos momentos es, sin duda alguna, el SPC Zeus 2 Elite. Es un teléfono actual, pero adaptado para ofrecer una experiencia completamente optimizada para los mayores, gracias a un sistema que ofrece un uso claro y sencillo. Y si la persona es capaz de desenvolverse bien con la tecnología, también puede usar la opción de Android clásico.

La opción de poder configurar determinados aspectos en remoto puede facilitarnos mucho la vida tanto a nosotros como a nuestros mayores. Con ella, podemos modificar aspectos como la organización de iconos, la agenda e incluso la ubicación de la persona.

Además, cuenta con una pantalla HD+ de 6,7 pulgadas, con la que podrán visualizar todo a la perfección. Y por si fuera poco, ofrece una configuración de tres cámaras, una batería de 5.000 mAh e incluso función SOS con el botón de encendido, que al pulsarlo 3 veces seguidas activa la llamada de emergencia a los contactos seleccionados.

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados. A pesar de ello, ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos ni por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores.

Imágenes | SPC, Samsung, Motorola, Xiaomi, ADOC, Nazlıcan Boztaş en Unsplash

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