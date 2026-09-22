Ya son oficiales los primeros portátiles Googlebook: integración con Android y la promesa de competir contra el MacBook Neo

Bajo la premisa de tener una mejor sincronización entre ordenadores y dispositivos con Android, se han presentado los primeros ordenadores Googlebook. De momento conocemos la llegada de cinco modelos fabricados por Acer, Asus, Dell, HP y Lenovo y abandonan la idea que veíamos en los ChromeBook, pasando de modelos muy económicos a ordenadores bastante más caros que se acercan, e incluso superan, la barrera de los 1.000 dólares.

De hecho, vemos un mayor acercamiento a otros ordenadores, como el MacBook Neo de Apple, que a los ChromeBook, sobre todo en precio.

Por esta misma razón, vamos a repasar las características más relevantes de estos cinco ordenadores teniendo en cuenta ciertas cosas. La primera es que, hasta que no se anuncien oficialmente en España, únicamente conocemos sus precios en dólares.

También es importante mencionar que de momento se conocen las configuraciones mínimas de RAM y almacenamiento, así como que todos ellos tendrán un peso bastante similar. Además, llegarán con una promoción que incluye 12 meses de Google AI Pro y 5 TB de almacenamiento en la nube.

Ahora sí, vamos a repasar los ordenadores:

Acer Googlebook 14 por 899 dólares, el modelo más económico con batería de hasta 16 horas.

por 899 dólares, el modelo más económico con batería de hasta 16 horas. Asus Googlebook 14 por 1.299 dólares, un ordenador que pesa menos de 1 kg.

por 1.299 dólares, un ordenador que pesa menos de 1 kg. Dell XPS Googlebook por 999 dólares, con pantalla de 13,4 pulgadas y un peso de 998 gramos.

por 999 dólares, con pantalla de 13,4 pulgadas y un peso de 998 gramos. HP Googlebook 14 por 1.299 dólares, un ordenador con batería de hasta 19 horas.

14 por 1.299 dólares, un ordenador con batería de hasta 19 horas. Lenovo Googlebook 15 por 1.099 dólares, con una pantalla de 15,3 pulgadas.

Acer Googlebook 14

Con un tamaño de 14 pulgadas y un peso bastante ligero de 2,51 libras (1,14 kg al cambio), el Acer Googlebook se presenta como una opción atractiva por todo lo que ofrece, sobre todo de cara a estudiar o trabajar tanto en casa como fuera de ella. Viene con configuraciones mínimas de 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno junto con el procesador Intel Core Ultra 5.

Trae una pantalla OLED de 14 pulgadas que ofrece una resolución de 2,8K. Además, la guinda del pastel está en su batería, que ofrece una autonomía teórica de hasta 16 horas de uso. Para rematar, se trata del primer Googlebook convertible.

Se lanzará a un precio de 899 dólares.

Asus Googlebook 14

El Asus Googlebook también es una propuesta bastante compacta al contar con una pantalla OLED de 14 pulgadas. Lo interesante es que pesa menos que el portátil de Acer, ya que su peso es de 2,2 libras (998 gramos al cambio). En este caso viene con el procesador Intel Core Ultra 5 junto con una configuración de 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno y su batería también ofrece una autonomía teórica de hasta 16 horas de uso.

Su precio sube hasta los 1.299 dólares.

Dell XPS Googlebook

Como alternativa que se posiciona con un precio entre medias de los anteriores ordenadores, tenemos el HP XPS Googlebook, un ordenador con pantalla LCD de 13,4 pulgadas que ofrece una resolución 2.5K. En este caso, hablamos de otro modelo ligero que pesa 2,2 libras, su procesador es el Snapdragon X Elite y también cuenta con una configuración mínima de 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento. No obstante, su autonomía crece hasta las 18 horas teóricas.

Su precio parte de los 999 dólares.

HP Googlebook 14

Aunque se trata de un ordenador menos ligero al tener un peso de 2,74 libras (1,25 kg al cambio), el HP Googlebook 14 destaca principalmente por tener una batería que ofrece hasta 19 horas de uso. También incorpora una pantalla OLED de 14 pulgadas que ofrece una resolución 2,8K, aunque en este caso incorpora el procesador Snapdragon X Elite junto con una configuración mínima de 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno.

Su precio oficial será de 1.299 dólares.

Lenovo Googlebook 15

Como última propuesta de las que ya hay anunciadas, tenemos el Lenovo Googlebook 15, un ordenador que crece en tamaño al incorporar una pantalla OLED de 15,3 pulgadas. También ofrece una resolución de 2,8K, aunque su batería es inferior al ofrecer una autonomía teórica de hasta 13 horas. En cualquier caso, también viene con el procesador Intel Core Ultra 5, su peso es de 2,84 libras (1,3 kg) y viene con una configuración de 16 GB de RAM y de 512 GB de almacenamiento interno.

Su precio partirá de los 1.099 dólares.

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Imágenes | Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo

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