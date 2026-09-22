Amazon ha bloqueado a Muse, el agente de compras de Meta. Nunca un veto a un solo bot dijo tanto sobre el futuro de todos los demás

El domingo por la noche, en Estados Unidos, Amazon empezó a bloquear a Muse cada vez que alguien lo usaba para comprar en su tienda. En su lugar aparecía un aviso: el acceso de un agente de IA no autorizado viola las condiciones de uso que el cliente aceptó.

Amazon lo justifica explicando que Meta nunca le avisó de que Muse entraría en su tienda, y el agente no se identifica como tal cuando navega... además de que aparentemente, según Amazon, está almacenando las credenciales de los clientes.

Por qué es importante. Meta lanzó Muse el 8 de septiembre: le das acceso a tu correo, tu calendario y tus pagos, y compra y reserva por ti cualquier cosa en Internet. En una semana ya era la app gratuita más descargada en la App Store de Estados Unidos, por delante de ChatGPT, con más de 900.000 descargas. Es el primer agente de consumo que está consiguiendo unas cifras así.

Entre líneas. Es importante el detalle de cómo está redactado el aviso: no dice que Meta esté entrando sin permiso en los servidores de Amazon, dice que se violan las condiciones de uso que firmó el cliente. No es casualidad. En agosto, un tribunal le quitó a Amazon ese argumento técnico en su pleito contra Perplexity: quien accede a Amazon, dijo, es el usuario, no la empresa de IA.

Lo único que le queda a Amazon es el contrato. La letra pequeña.

Sí, pero. Eso no significa que el riesgo de seguridad sea falso. Es real. Esta semana ha salido un fallo en Muse para Mac que exponía las credenciales del usuario a cualquier otra aplicación del ordenador, y Amazon dice que el navegador de Perplexity iniciaba sesión con los datos del cliente sin identificarse. Eso es tan cierto como que le viene de perlas justo ahora.

El otro lado. Shopify mantiene la puerta abierta a Muse con Shop Pay. Walmart tiene las puertas abiertas para los agentes de Gemini y de OpenAI. La diferencia está en el negocio de cada uno: Amazon ingresó más de 68.000 millones de dólares en publicidad en 2025, y ese negocio exige ojos humanos paseando entre productos patrocinados.

Un humano está expuesto a ellos y eso le dio a Amazon todo ese dinero. Pero un agente enviado por un humano no ve anuncios ni compra por impulso ni se deja engatusar: va a lo que le has pedido, compara, y se larga. Los anuncios son invisibles para ellos y su valor es 0. Así que una parte importante del negocio de Amazon (no es un porcentaje muy alto de sus ingresos pero sí de sus beneficios) se difumina si los agentes triunfan. Por eso han querido dar un portazo a Muse como se lo dieron a Comet.

Entre bambalinas. Amazon tampoco es del todo coherente aquí, porque tiene su propio Alexa for Shopping, y otro agente, Buy for Me, que sale a comprar en otras tiendas. Y Meta, la segunda mayor empresa de publicidad del mundo tras Google, cerró el año pasado WhatsApp a ChatGPT y Copilot hasta que la Comisión Europea la obligó a reabrirlo.

Ambos defienden la apertura en casa ajena y el control en la propia.

Y ahora qué. Esto ya lo hemos visto antes. Dos veces, de hecho:

La primera, con las aerolíneas. Ryanair se pasó años en guerra con las agencias online que rastreaban su web para revender vuelos con recargo, esas que su CEO llamaba "piratas". Llegó a demandar a Booking en Estados Unidos, un jurado le dio la razón en 2024, y un juez tumbó el veredicto poco después. Lo curioso es cómo acabó todo: en acuerdos comerciales. Ryanair terminó pactando con varias de esas mismas agencias. La segunda, con la banca. Hace diez años, las apps que agregaban tus cuentas hacían lo mismo que hace Muse hoy: entraban con tu usuario y tu contraseña y actuaban como si fueran tú. Europa lo resolvió con la PSD2: identifícate, y si estás autorizado, te tengo que dejar pasar.

Ahí está la pista de por dónde puede ir esto. Amazon está pidiendo la primera mitad de esa fórmula. Pero la segunda, de momento, no la promete.

¿Cómo acabará esto? En Estados Unidos, como acaban allí estas cosas: con acuerdos entre gigantes. En Europa, probablemente a golpe de competencia. Lo que no va a cambiar es quién paga, al final, la cuenta del agente que compra por ti: la publicidad.

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