España necesita dinero para cuadrar sus cuentas, y Bruselas tiene una amenaza en el horizonte: el IVA al 21% en los bares

En plena carrera por alcanzar los 100 millones de turistas extranjeros y con la hostelería convertida en una pieza clave del PIB, España ha recibido un tirón de orejas de la Comisión Europea (CE) por la política fiscal que aplica al sector. A los técnicos de Bruselas no acaba de encajarles que en los restaurantes, cafeterías, bares y hoteles de España se aplique un IVA reducido del 10% (en vez del tipo general del 21%), lo que genera una "gran incidencia presupuestaria".

Los empresarios ya han advertido que una subida del IVA supondría un tiro en el pie tanto del sector como de los hogares: "Pondría en riesgo empleos y actividad".

¿Qué ha pasado? Que Bruselas ha dado un toque de atención a España que afecta a uno de sus sectores más sensibles: el turismo y su amplio mapa de bares, restaurantes, cafeterías y pubs. En la lista de recomendaciones que acompañan al paquete de primavera del Semestre Europeo, publicado en junio, la CE recuerda a España que presenta "una de las mayores brechas" de toda la UE en lo que se refiere a tipos impositivos del IVA y "la mayor brecha en exención".

Y por si lo anterior no fuera suficiente, cita un caso concreto en el que, sugiere, es cuestionable el cobro del IVA reducido: la hostelería y los alojamientos.

¿Qué dice exactamente? Básicamente deja botando la pregunta de si tiene sentido que en los bares, restaurantes y hoteles se aplique un IVA del 10%, en vez del tipo general del 21%. Y lo hace apoyándose en dos argumentas. El primero es que, dado el peso económico de la restauración, no aplicarle un 21% se traduce en que las arcas públicas están ingresando menos de lo que podrían. El segundo, que es cuestionable quién se beneficia de esa rebaja y su fin "redistributivo".

"Entre las categorías en las que se aplican tipos preferenciales, los restaurantes y servicios de alojamiento destacan por su gran incidencia presupuestaria en un contexto donde el efecto redistributivo es muy limitado", recoge el informe tras insistir en el lugar especial que ocupa España en el mapa fiscal comunitario.

"Tiene la mayor desviación de la Unión Europea debida a la política del IVA aplicable y los gastos tributarios dan lugar a una pérdida de ingresos media anual de alrededor de cuatro puntos porcentuales del PIB, según la autoridad fiscal independiente española, AIReF. La eficacia económica podría mejorarse ampliando la base del IVA, limitando la aplicación de tipos reducidos".

¿Es un debate nuevo en España? No del todo. Como recuerda la CE, su análisis se apoya en los estudios de la AIReF, que en 2020, en plena pandemia, ya animaba a una "revisión paulatina" de los tipos reducidos del IVA para "mejorar su eficiencia distributiva" y citaba 13 beneficios fiscales (en diferentes ámbitos) con "un coste recaudatorio" de 35.000 millones para las arcas públicas.

La agencia EFE precisa que Bruselas se basa en un análisis de la AIReF que estima que la aplicación del tipo reducido de IVA al sector de la restauración y la hostelería equivale a una pérdida de recaudación equivalente al 0,4% del PIB. Traducido en euros, eso equivale a 7.000 millones, una cantidad considerable que permitiría a España reforzar sus arcas y combatir el déficit público.

¿Dice algo más la Comisión Europea? Sí. Bruselas no se limita a señalar la "brecha" en la gestión del IVA español o cuestionar "el efecto redistributivo" real que tiene beneficiar a los restaurantes, bares y hoteles con un tipo del 10%. En su análisis semestral, la CE recuerda al Gobierno que "el porcentaje medio de los impuestos sobre el trabajo en el total de los ingresos fiscales de España aumentó del 48,7% en el período 2015-2019 al 51,8% en el período 2020-2024, mientras que el porcentaje medio de la UE se mantuvo en 51,4% en el mismo período".

¿Qué significa eso? Dicho de otro modo, la CE aprecia "una creciente dependencia de la fiscalidad del trabajo" en España. "El aumento de los ingresos procedentes de los impuestos sobre los rendimientos del trabajo explica el 90% del aumento de la carga fiscal de España en la última década", apostilla.

La comisión recuerda en cualquier caso que la recaudación procedente de los rendimientos del trabajo representa en España un porcentaje del PIB (19%) inferior a la media de la UE (20,3%). La recaudación lograda con impuestos medioambientales y al consumo también es inferior a la media europea.

¿Qué dice el sector? Para Bruselas quizás tenga sentido replantearse el gravamen que se aplica en los restaurantes y alojamientos, pero desde el sector las cosas se ven de forma distinta. Hostelería de España, la Confederación de Hoteles y Alojamientos Turísticos y Cerveceros de España han pedido al Gobierno que haga oídos sordos a las recomendaciones de Bruselas.

En su opinión, un alza del tipo impositivo al 21% aumentaría la presión inflacionista que soportan las familias y asestaría "un impacto severo" a la competitividad turística de España. El IEE incluso advierte de que encarecer el turismo "desplazaría demanda hacia otros destinos y pondría en riesgo empleos".

¿Tanto se notaría? "El tipo reducido turístico no es una anomalía española, sino una herramienta habitual de competitividad en las grandes economías turísticas europeas", abunda la patronal de la Comunidad Valenciana.

En declaraciones recogidas por Hosteltur, HOSBEC insiste en que España no es la única que aplica un IVA reducido del 10% y que el impuesto está en sintonía con el que se cobra en otros grandes destinos europeos, como Francia, Italia o Austria. La entidad asegura que una subida del IVA del 10 al 21% equivaldría a "autoimponernos aranceles a nuestras propias exportaciones mientras nos rasgamos las vestiduras por los aranceles de terceros países".

¿Importa más allá del sector? Sí. Por varias razones. La primera es el peso económico del sector, tanto en lo que se refiere a facturación como generación de empleo. En su último anuario Hostelería de España presume de que el colectivo está compuesto por 300.000 locales que generan empleo para 1,85 millones de personas y registran ventas por valor de 166.211 millones de euros.

"Su contribución al PIB nacional asciende al 6,7% en términos de valor añadido", insiste la asociación. Solo los restaurantes, bares, cafeterías y pubs repartidos por España aportan aproximadamente el 4,7% del PIB, según sus estimaciones.

Otra razón es que la propuesta de la CE llega en plena escalada turística de España, con el sector empeñado en alcanzar el récord de los 100 millones de visitantes extranjeros. Aunque los últimos datos del INE muestran que el flujo de turistas está aumentando, en el horizonte del sector asoman nubarrones, como la competencia creciente de destinos emergentes, el creciente encarecimiento de las vacaciones en España o el impacto que tienen las olas de calor extremo.

Imágenes | Jorge Franganillo (Flickr) 1 y 2

En Xataka | Cada vez más turistas se obsesionan con algo cuando visitan un nuevo país: los "safaris de supermercado"