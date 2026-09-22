He visto el televisor OLED más fino de LG y hay algo que llama aún más la atención que sus nueve milímetros

Hay televisores que llaman la atención por su tamaño y otros que intentan desaparecer cuando los apagamos. El LG OLED evo W6 juega con las dos ideas al mismo tiempo. Estamos ante una pantalla enorme que, vista de frente y especialmente instalada contra la pared, transmite una sensación bastante distinta a la de un televisor convencional. Su menos de un centímetro de grosor es la cifra fácil de recordar, pero después de verlo y probarlo me quedó claro que su diseño tiene una consecuencia bastante más interesante que simplemente presumir de delgadez.

LG ha colocado al W6 al frente de su familia OLED de 2026, pero su papel se entiende mejor si lo vemos como el modelo que lleva la filosofía OLED evo hasta un formato especialmente orientado al diseño. Combina la tecnología de imagen y procesamiento de la gama alta de la compañía con una arquitectura construida alrededor de Zero Connect y el montaje en pared. Esta son las impresiones que me ha dejado el dispositivo en una primera toma de contacto.

Ficha técnica del nuevo LG OLED evo W6

LG OLED evo AI W6 Wallpaper de 83 pulgadas LG OLED evo AI W6 Wallpaper de 77 pulgadas DIMENSIONES Y PESO Televisor: 1844 x 1061 x 9,95 mm 22,5 kg Embalaje: 2030 x 1110 x 195 mm 35 kg Televisor: 1713 x 988 x 9,95. mm 20,2 kg Embalaje: 1888 x 1180 x 195 mm 33,1 kg pantalla 4K OLED 3840 x 2160 120 Hz nativos VRR hasta 165 Hz Perfect Color Pixel Dimming 4K OLED 3840 x 2160 120 Hz nativos VRR hasta 165 Hz Perfect Color Pixel Dimming Procesado de imagen Alpha 11 AI 4K Gen3 con Dual AI Engine Alpha 11 AI Super Upscaling 4K Dynamic Tone Mapping Ultra AI HDR Remastering AI Picture Pro Brightness Booster Ultra Dolby Vision HDR10 HLG Filmmaker Mode Alpha 11 AI 4K Gen3 con Dual AI Engine Alpha 11 AI Super Upscaling 4K Dynamic Tone Mapping Ultra AI HDR Remastering AI Picture Pro Brightness Booster Ultra Dolby Vision HDR10 HLG Filmmaker Mode conectividad 4 x HDMI 4K 120 Hz VRR ALLM QMS QFT eARC (HDMI 3) 2 x USB 2.0 2 x RF 1 x Ethernet 1 x salida óptica SPDIF 1 x ranura CI Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 Zero Connect 4 x HDMI 4K 120 Hz VRR ALLM QMS QFT eARC (HDMI 3) 2 x USB 2.0 2 x RF 1 x Ethernet 1 x salida óptica SPDIF 1 x ranura CI Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 Zero Connect gaming VRR hasta 165 Hz NVIDIA G-SYNC Compatible AMD FreeSync Compatible ALLM HGiG Mode Game Optimizer Dolby Vision Gaming 4K 120 Hz Tiempo de respuesta inferior a 0,1 VRR hasta 165 Hz NVIDIA G-SYNC Compatible AMD FreeSync Compatible ALLM HGiG Mode Game Optimizer Dolby Vision Gaming 4K 120 Hz Tiempo de respuesta inferior a 0,1 ms 4.2 canales 60 W Dolby Atmos Alpha 11 AI Sound Pro Virtual 11.1.2 Up-mix WOW Orchestra LG Sound Sync 4.2 canales 60 W Dolby Atmos Alpha 11 AI Sound Pro Virtual 11.1.2 Up-mix WOW Orchestra LG Sound Sync webOS 26 AI Voice ID AI Chatbot webOS 26 AI Voice ID AI Chatbot DVB-T2 DVB-C DVB-S2 Recepción TV analógica DVB-T2 DVB-C DVB-S2 Recepción TV analógica AI Magic Remote Zero Connect Box Cable de alimentación para pantalla Adaptador de alimentación para Zero Connect Box AI Magic Remote Zero Connect Box Cable de alimentación para pantalla Adaptador de alimentación para Zero Connect Box Precio 5.491,58 euros, 4.093,40 euros

Una pantalla que quiere ser solo pantalla

El concepto Wallpaper empieza a entenderse de verdad cuando lo miramos de perfil. El W6 no busca únicamente ser fino, sino reducir al mínimo todo aquello que normalmente separa un televisor de la pared: su grosor real es de 9,95 milímetros y el sistema de montaje está pensado para que, una vez instalado, quede prácticamente a ras de la superficie, aunque LG advierte de que puede existir un pequeño hueco dependiendo de la instalación.

Para poner esta cifra en perspectiva, bajar de la barrera de un centímetro en un televisor completo sigue siendo una anomalía. Es habitual que el marketing de los OLED presuma de láminas de apenas cuatro o cinco milímetros, pero esa delgadez suele ser un espejismo que desaparece en cuanto la mirada baja hacia la obligada "mochila" trasera con la circuitería, las conexiones y la fuente de alimentación, donde el conjunto se ensancha con facilidad hasta los 4,5 o 5 centímetros. Incluso los modelos de gama alta diseñados expresamente para pegarse como un cuadro (como la propia serie G de LG o The Frame de Samsung) rondan de forma homogénea los 2,5 centímetros de profundidad para albergar sus tripas. Al trasladar toda la electrónica y los puertos a la caja inalámbrica externa, el W6 consigue que esos 9,95 milímetros sean reales y constantes de arriba abajo, reduciendo el perfil a prácticamente el grosor de un smartphone actual con funda.

En persona, esa continuidad cambia bastante la percepción del conjunto. No parece un televisor que hemos colgado después, sino un elemento pensado desde el principio para formar parte de esa pared.

El televisor, prácticamente pegado al vidrio en el espacio de demostración de LG | Foto: Xataka

Ese perfil podría llevarnos a pensar que LG ha vaciado el televisor y trasladado todo lo importante a una caja externa, pero sería simplificar demasiado lo que ocurre. La compañía explica que ha tenido que reorganizar y miniaturizar componentes esenciales para alcanzar este formato, y confirma que la placa de alimentación y los altavoces permanecen integrados en la propia pantalla. La Zero Connect cumple otra función: concentrar fuera del panel las conexiones con nuestros dispositivos. Es una diferencia importante, porque esos 9,95 milímetros no se consiguen simplemente convirtiendo el W6 en una pantalla pasiva conectada a otra unidad.

Zero Connect cambia la experiencia típica

Parte de la magia del nuevo LG OLED evo W6 está en la caja Zero Connect | Foto: Xataka

Ahí es donde la Zero Connect empieza a cambiar la experiencia más allá de la estética. Esta caja concentra los HDMI, los USB y la toma de antena, de modo que consolas, reproductores y otros equipos pueden quedarse alejados de la pantalla mientras vídeo y audio viajan de forma inalámbrica hasta ella. Durante la demostración, LG nos explicó que trabaja en la banda de 60 GHz y que el alcance especificado llega a unos 10 metros de frente y cinco desde los laterales. Hay, eso sí, un cable que no desaparece: tanto la pantalla como la propia Zero Connect necesitan alimentación eléctrica.

Los puertos no están en la parte trasera del televisor, sino en la caja Zero Connect | Foto: Xataka

Esa libertad tiene otra condición bastante clara: el W6 ha nacido para vivir en una pared. LG me confirmó durante la demostración que no existe una versión con peana y que los soportes necesarios vienen incluidos con el televisor. Una vez instalado, esos anclajes quedan recogidos dentro de la propia carcasa para que el conjunto permanezca prácticamente pegado a la superficie. Es una decisión coherente con todo lo que propone el Wallpaper Design, pero también limita bastante el escenario de uso: aquí no hay alternativa de colocarlo después sobre un mueble. Pared o pared. No hay otra.

¿Tienes dudas sobre este producto? ¿Te gustaría consultar algo al redactor que lo ha probado?



Únete a Xtra y pregunta directamente a nuestros expertos.

Mientras probaba el W6 también me surgió una duda bastante lógica: vale, esto es uno de los OLED más ambiciosos de LG, pero ¿qué lugar ocupa dentro de toda la gama alta de la marca? Como decimos, el W6 encabeza la familia OLED de 2026, donde cada píxel genera su propia luz, mientras que QNED evo MiniLED y Micro RGB evo recurren a sistemas LCD con retroiluminación. Micro RGB, por cierto, no es el carísimo MicroLED: LG lo define expresamente como un televisor LCD que utiliza retroiluminación RGB para controlar con mayor precisión luz y color. En realidad, la compañía está atacando el segmento premium desde varias tecnologías distintas, cada una con prioridades diferentes.

Calidad de imagen que no decepciona

La otra gran parte de la experiencia está, evidentemente, en la calidad de imagen. Aquí sí puedo hablar de una sensación inmediata: el W6 ofrece negros muy profundos, mucho contraste y un brillo que hace que las imágenes tengan bastante impacto incluso antes de empezar a buscar diferencias más finas. LG habla de un panel OLED evo+ de cuarta generación y Brightness Booster Ultra para elevar la luminancia. Son prestaciones que habrá que medir y comparar con calma, pero lo que he visto en esta primera prueba apunta en una dirección muy prometedora.

Visto de frente, el LG OLED evo AI W6 Wallpaper deja casi todo el protagonismo al panel, rodeado por unos marcos muy reducidos | Foto: Xataka

Quizá lo más interesante de su tratamiento antirreflejos sea precisamente lo que LG ha decidido no hacer: convertir el panel en una superficie mate. Lo comprobé al moverme delante del W6. Los reflejos no desaparecen y desde determinados ángulos siguen siendo visibles, pero frontalmente resultaban bastante contenidos sin sacrificar ese acabado brillante que da profundidad a la imagen.

LG cifra en un 99,7% la reducción de reflejos, mientras que Intertek ha certificado el panel como Reflection Free Premium mediante sus propias mediciones. Mi impresión ha sido buena, aunque con una limitación importante: el showroom no tenía una iluminación suficientemente agresiva.

De perfil es donde mejor se entienden los 9,95 milímetros de grosor del LG OLED evo W6 | Foto: Xataka

Hay otra parte que no he podido poner a prueba con la profundidad que merece: qué ocurre cuando la fuente que reproducimos no está a la altura del panel. El W6 incorpora el procesador Alpha 11 AI Gen3 con Dual AI Engine y un sistema que LG denomina AI Super Upscaling 4K, pensado para trabajar contenidos de menor resolución antes de mostrarlos en el panel 4K. También interviene sobre HDR, movimiento y otros parámetros de imagen. Es especialmente interesante en una pantalla de estas dimensiones, pero aquí prefiero esperar: comprobaremos hasta dónde llega realmente cuando podamos analizarlo.

Tampoco estamos ante un televisor pensado únicamente para quien quiere sentarse a ver cine. LG ha preparado el W6 para un uso mucho más amplio, y eso se nota especialmente en gaming: el panel trabaja a 120 Hz nativos y admite VRR hasta 165 Hz, además de ser compatible con NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync Premium e incorporar ALLM. LG cifra también el tiempo de respuesta del píxel en menos de 0,1 ms. Esos 165 Hz pueden ser aprovechados con fuentes y juegos compatibles. Sobre el papel, son prestaciones que pueden valorar muchos jugadores.

webOS 26 completa el conjunto y, después de probarlo brevemente, no diría que estemos ante un cambio que transforme por completo la experiencia frente a generaciones recientes. Sí encontramos más funciones de IA, personalización y el sistema de seguridad LG Shield, pero hay otro detalle que me parece más importante si pensamos en mantener este televisor durante años: LG promete las cuatro siguientes versiones de webOS dentro de un periodo de cinco años desde el lanzamiento. En un televisor de este nivel pesa saber que el sistema seguirá recibiendo nuevas versiones durante varios años.

Precio y disponibilidad del nuevo LG OLED evo

Llegamos, claro, a una de las preguntas inevitables en un televisor así: cuánto cuesta. En España llega a un precio de lanzamiento de 4.093,40 euros. Es una cantidad elevada, pero tampoco sorprende después de ver dónde ha colocado la compañía este modelo dentro de su catálogo OLED y el tipo de instalación y diseño que propone. LG suele acompañar este tipo de lanzamientos con promociones y beneficios que pueden cambiar con el tiempo y según la versión elegida, por lo que merece la pena consultar su página oficial antes de comprarlo para conocer las condiciones vigentes.

Imágenes | Xataka

En Xataka | Sony Bravia 9 II, análisis: un golpe en la mesa que redefine la batalla del color entre los RGB MiniLED y los OLED