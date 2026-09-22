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Esta es la solución de 15 euros con la que podrás multiplicar la capacidad de los enchufes en casa sin obras

Un gadget ideal para el escritorio, el mueble de la tele o incluso la cocina

Enchufe Multiple Amazon 1
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Fran León

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Con la cantidad de dispositivos que conectamos a diario (entre móviles, portátiles, relojes inteligentes y pequeños electrodomésticos), los enchufes de casa nunca parecen suficientes. Si quieres olvidarte de los líos de cables o las regletas tradicionales en el suelo, en Amazon hemos encontrado una solución compacta y eficiente: la regleta de pared múltiple ZENIJUST que puedes comprar por solo 14,99 euros.

ZENIJUST Enchufe múltiple con 4 fuentes de alimentación USB

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6 enchufes en 1 sin tener que hacer obras

Enchufe Multiple Amazon

Este bloque distribuidor se conecta directamente a la toma de corriente sin necesidad de cables de extensión ni instalaciones. En un espacio mínimo, consigue multiplicar un único enchufe estándar en una estación de carga completa con dos tomas Schuko tradicionales y cuatro puertos USB (dos de tipo A y dos de tipo USB-C).

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En Compradicción
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Más allá de la comodidad de ganar enchufes, la seguridad es un factor clave en este tipo de dispositivos de uso continuo. Esta estación de carga incorpora un sistema de protección integrado contra sobretensiones, cortocircuitos y sobrecalentamientos, garantizando que la corriente llegue de forma estable a tus equipos más valiosos.

Además, está fabricada con materiales ignífugos y de alta resistencia a altas temperaturas, lo que aporta una tranquilidad extra si la dejas conectada las 24 horas del día. Sin duda, es una opción perfecta para instalar detrás del mueble de la tele, en el escritorio de teletrabajo o en la encimera de la cocina.

⚡ EN RESUMEN: enchufe múltiple

 LO MEJOR

  • Formato compacto sin cables: se acopla directamente a la pared, evitando el desorden visual de las regletas convencionales por el suelo.
  • Carga híbrida muy versátil: combina tomas de corriente tradicionales con puertos USB-A y USB-C en un solo punto.

❌ LO PEOR

  • Volumen en tomas estrechas... Al quedar pegada a la pared, si el enchufe de origen está en un espacio de paso muy ajustado o detrás de un mueble totalmente pegado, puede sobredimensionar la toma.
  • Velocidad de carga USB compartida... Aunque cuenta con puertos USB-C, la potencia se distribuye si conectas varios móviles o tablets de forma simultánea.

💡 CÓMPRALO SI... Quieres organizar un escritorio en el que necesitas conectar el ordenador, el monitor y poner a cargar el teléfono al mismo tiempo.

⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas carga ultrarrápida para portátiles de gran potencia, ya que los puertos USB integrados están pensados para smartphones, tablets o accesorios, no para sustituir los cargadores masivos de portátiles de alta gama.
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Imágenes | ready made y Markus Spiske (Pexels) y Amazon

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