La NASA va a mandar a la Luna tres robots que decidirán por sí solos cómo explorarla

Marte no ha sido explorado jamás por humanos. Sin embargo, puede decirse que es un planeta habitado por robots. La Luna, en cambio, sí ha recibido alguna visita de nuestra especie, aunque se nos ha resistido volver a pisarla. Igual que también se nos ha resistido lo de poblarla de robots del mismo modo que el planeta rojo. Sin contar los rovers tripulados de las misiones Apollo, únicamente China, Japón, la India y la Unión Soviética han conseguido poner alguno de estos dispositivos sobre la superficie selenita, aunque posiblemente ninguno esté ya en funcionamiento. Como mucho, puede que el chino Yutu-2 aún lo esté, aunque no hay una confirmación oficial reciente que lo asegure.

Sea como sea, siempre han sido rovers manejados por humanos. Por eso es tan especial lo que está a punto de hacer la NASA con la misión CADRE, en la que se llevarán a la Luna tres robots, prácticamente autónomos al 100%. Será la primera vez que la NASA deposite rovers en la Luna y, además, solo necesitarán que les marquen un objetivo para trabajar y tomar todas las decisiones necesarias.

Ya queda poco para el lanzamiento. Este equipo consta de tres rovers con cuatro ruedas cada uno y un cuerpo del tamaño de una maleta de mano. Todos contienen dos cámaras estéreo, sensores de navegación y un radar multistático de penetración en el subsuelo para cartografiar el terreno lunar en 3D. Además, contienen paneles solares para obtener la energía necesaria para su funcionamiento. Si todo va bien, se lanzarán a finales de este año o principios del siguiente y aterrizarán en la región de Reiner Gamma, un remolino lunar ubicado en el borde occidental de la cara visible de nuestro satélite. Allí, los robots usarán sus instrumentos y tomarán los datos necesarios.

El rover jefe y sus ayudantes. Una vez completado el alunizaje, los científicos de la misión se encargarán solo de encomendar un objetivo al equipo de rovers. Cuando recibe la orden, el rover principal diseña un plan de acción y reparte el terreno entre él y los otros dos robots, según sus recursos y condiciones. Con estas indicaciones, cada uno traza su propia ruta, esquiva obstáculos y toma las imágenes necesarias. Se pueden comunicar entre ellos, pero también con una estación base que permanece fija en su módulo de aterrizaje.

Un lugar inhóspito para el equipo. La Luna no cuenta con atmósfera, por lo que los rovers se expondrán a radiaciones solares directas y temperaturas que pueden superar los 100ºC en algunos momentos del día. Todo esto puede sobrecalentar sus ordenadores y dar al traste con la misión. Por eso, están diseñados para apagarse cada 30 minutos y trabajar solo 30 minutos también. Con esta forma cíclica de proceder pueden enfriar sus computadoras y evitar perder la información o fallar en los cálculos.

Solo un día lunar. Estos rovers trabajarán solo durante los 14 días que dura un día lunar. No están diseñados para sobrevivir a la noche.

Parecido a Perseverance. En realidad, los rovers casi autónomos ya existen. El rover Perseverance, que lleva trabajando en Marte desde 2021, es autónomo más o menos a un 90%. Aunque hay una gran diferencia con los tres robots de la misión CADRE, ya que en su caso sí que se le traza la ruta que debe seguir en cada momento. Luego esquiva obstáculos y toma algunas decisiones, pero todo sobre una senda muy definida. Los robots lunares tendrán un objetivo y, después, se sacarán sus propias castañas del fuego en todo momento.

La cuestión es que Perseverance lleva 5 años a pleno rendimiento y los rovers de CADRE aún no se han lanzado ni siquiera. Habrá que ver si, de verdad, superan al famoso robot marciano. Mientras tanto, este seguirá siendo el mayor ejemplo de tecnología autónoma espacial que tenemos en funcionamiento. Dados los avances que ha alcanzado la IA en los últimos años, seguro que serán los primeros de muchos. Con todas las ventajas y quizás también las desventajas que eso conlleva.

Imagen | NASA

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