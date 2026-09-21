El invierno más húmedo en 47 años no le ha bastado al Ebro: cierra el año con menos agua que su media de la última década

Si alguien hubiera mirado las cimas del Pirineo el 24 de febrero, habría visto algo que no veíamos en los últimos cinco años: nieve, mucha nieve. Ese día, nuestras estimaciones dicen que la cuenca del Ebro tenía en la montaña 2.073,7 hectómetros cúbicos de nieve.

El colchón más grande del último lustro tras el invierno más húmedo de los últimos 47 años. Eran cifras sensacionales y, por eso mismo, nos permitía ser optimistas.

Craso error: el Ebro va a cerrar el año hidrológico el 30 de septiembre con menos agua que su media de la última década. Y lo va a hacer justo el año en que la media del país lo cierra más de 15 puntos por encima de la suya.

Repasemos los datos. Según el boletín del MITECO del 15 de septiembre, las reservas del Ebro eran de unos 3.885 hm³ (el 49,8% de su capacidad) frente a los 4.064 (52,1%) de su media de diez años. El conjunto de España está al 61,8%.

Esto es sorprendente porque la cuenca no estaba ni cerca del 50% en primavera. El 17 de marzo, el Ebro estaba al 85,1%. Para que nos hagamos una idea: la cuenca del Ebro representa el 13,9% de la capacidad estatal, pero ha supuesto el 26,1% de todo lo que España ha perdido este verano. tenemos un problema en el que es, a todas luces, el mayor sistema de regadío del país.

¿Es lo que parece? En parte sí. El uso del agua de la cuenca es agrícola en un 92%. Pero ahí está el problema: los embalses de cabecera que sostienen ese regadío están entre el 16% y el 55%. En cambio, Ribarroja, aguas abajo, está al 96,7%.

El resultado es que La Rioja ha necesitado camiones cisterna para abastecer de agua a parte de su territorio; Navarra vio caer sus embalses del 90% al 61% en dos meses; y Riegos del Alto Aragón preveía acabar la campaña "al límite" pese a empezarla con los embalses llenos.

Lo que estamos viendo es que la demanda anual de las aguas regadas por el Ebro supera holgadamente lo que cabe en sus embalses.

¿Y ahora qué? Esa es la gran pregunta. Una pregunta que, por otro lado, no tiene respuesta clara.

Sobre todo, porque (desde hace más de 30 años) nunca hemos tenido tiempo de diseñar una política hidrológica digna de ese nombre. Como explicaban en Datadista, "desde la profunda sequía de los años noventa, cada periodo seco ha servido para implantar medidas de emergencia [...] o permitir prácticas que no se eliminaron al volver las lluvias, [sino que] se emplearon para ampliar regadíos, aumentando el problema de sobreexplotación y contaminación de acuíferos y los humedales a los que alimentan".

Esperemos ser capaces de darle la vuelta al problema. Nos va mucho en ello.

Imagen | Elaboración Propia

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