Tom Cruise y Emily Blunt presentaron en 24 horas y en dos continentes una de las mejores pelis de ciencia ficción de los últimos 15 años

Tom Cruise es conocido por sus hazañas atrevidas y dignas de récord, casi siempre en forma de acrobacias temerarias de esas que quitan el hipo. Pero con 'Al filo del mañana' se sacó de la manga un plan de locos digno de 'Misión Imposible', solo que de otro tipo: tres estrenos, en dos continentes y en apenas 24 horas. Ni uno ni dos: tres, y con el cronómetro en marcha.

La secuela, cada vez más cerca. Una vez más, se han multiplicado los indicios de que pronto arrancará el rodaje de la esperada secuela de 'Edge of Tomorrow', que aquí en España conocemos como 'Al filo del mañana'. Hay que decir que tiene todo el sentido del mundo, porque después del estreno en cines de esta peli de bucles temporales allá por 2014, los fans pedían a gritos una segunda parte.

Un éxito con crítica y taquilla. El filme fue una de esas rarezas que pegan el pelotazo en la taquilla y, al mismo tiempo, dejan tan contento al público como a la prensa especializada. La web estadounidense Rotten Tomatoes recoge un 91% de críticas positivas, mientras que los usuarios también se rinden con un 90% de aprobación. Y el que escribe lo secunda.

Blunt, a ciegas hasta el final. Visto lo visto, cuesta creer que la protagonista, Emily Blunt, se fuera poniendo cada vez más nerviosa según se acercaba el estreno del film de acción y ciencia ficción dirigido por Doug Liman ('Mr. & Mrs. Smith'). Y es que durante mucho tiempo no tuvo ni idea de qué se traía entre manos el equipo de marketing, ni de dónde se iba a proyectar siquiera la película.

Un estreno era poco para Cruise. Lo que ella no sabía es que su compañero de reparto llevaba tiempo con una idea en la cabeza y, como corresponde a la estrella de 'Misión: Imposible' y su afición a las acrobacias, no una cualquiera. No planeaba un estreno, sino tres, en tres ciudades distintas de dos continentes y en 24 horas. "Cuando me enteré de que habría tres estrenos, simplemente dije: 'Esto es una idea de Tom Cruise'", contó la actriz en una entrevista recogida por Sensacine.

Imagen: captura del tráiler

Londres, París y Nueva York. Como es imposible celebrar de noche tres estrenos tan alejados entre sí, y con todos los implicados presentes, el maratón arrancó a las 6:30 de la mañana en Londres. Al mediodía llegó el segundo pase en París, antes de que la gira relámpago pusiera su punto final por la noche en Nueva York. ¿Se arrepintió Cruise de su plan descabellado, aunque fuera un poco, después del último vuelo? Por supuesto que no. Y eso que había tomado sus precauciones para que el viaje fuera lo más cómodo posible para el reparto y el equipo.

Un vuelo entero en pijama. En el primer trayecto, Cruise y Blunt coincidieron con el resto del reparto y con el director Doug Liman en el mismo avión, una experiencia que ambos describieron como "muy divertida". El segundo vuelo, el transatlántico, fue algo distinto: esta vez los dos actores viajaron solos en su propio jet, donde pudieron descansar. Según Blunt, ella se pasó toda la travesía en pijama.

"Es como rodar una película". Cruise también echó una cabezada, aunque breve. "Me siento bien, es como rodar una película. Duermes un par de horas, te levantas y sigues", aseguró el hoy actor de 63 años. En el estreno de Nueva York se tomó una hora entera para hacerse fotos con los fans en la alfombra roja.

Vía | Filmstarts

Imagen | Fotograma de la película

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