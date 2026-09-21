MediaMarkt liquida el Samsung Galaxy S25 con un preciazo: un móvil reacondicionado y seminuevo en estado excelente

¿Nuevo o reacondicionado? El precio de los móviles, y muchos otros dispositivos, está creciendo tanto que hoy en día viene bien prestar atención al precio de los productos reacondicionados. Hay móviles en buen estado con una buena relación calidad-precio, y el Samsung Galaxy S25 es un buen ejemplo de ello: MediaMarkt lo tiene ahora mismo por 469,02 euros.

Un móvil de gama alta mucho más barato

El Samsung Galaxy S25 que podemos encontrar ahora mismo en la tienda es un producto que está reacondicionado y que cuenta con grado excelente, lo que significa que está en muy buen estado. Según la tienda, viene sin desperfectos visibles a simple vista.

Respecto al móvil, aunque no es el modelo más actual, sí que sigue siendo una muy buena opción de compra, sobre todo teniendo en cuenta que seguirá recibiendo actualizaciones de software durante muchos años. Además, es un móvil especialmente interesante por su tamaño, ya que incorpora una pantalla de 6,2 pulgadas.

Su panel, además, ofrece una tasa de refresco de hasta 120 Hz y ofrece una resolución Full HD+. Su procesador es el Snapdragon 8 Elite, cuenta con un sistema de cámaras bastante decente y su batería, aunque no es de mucha capacidad, ofrece una buena autonomía.

⚡ EN RESUMEN: oferta del samsung galaxy s25 hoy ✅ LO MEJOR Su precio , sobre todo teniendo en cuenta lo que cuesta la generación actual.

, sobre todo teniendo en cuenta lo que cuesta la generación actual. Es un móvil muy compacto .

. Su pantalla. ❌ LO PEOR Su almacenamiento interno, que es de 128 GB. 💡 CÓMPRALO SI... Quieres tener un móvil de gama alta a un precio ajustado, sobre todo si buscas un modelo de Samsung que sea potente. ⛔ NO LO COMPRES SI... Vas a realizar muchas fotografías o instalar muchas apps y juegos, ya que los 128 GB se te van a quedar muy cortos.

También te puede interesar

Spigen Funda Liquid Air para Samsung Samsung Galaxy S25 Hoy en Amazon — 16,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Samsung Galaxy Buds4, Auriculares Bluetooth, Audio 240bit/96 kHz, Cancelación de Ruido Adaptativa, Agente IA de Voz, Garantía del Fabricante 3 Años+1 Año Extra, Blanco (Versión Española) Hoy en Amazon — 128,88 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Iván Linares, Samsung

En Xataka | Mejores móviles 2026. Cuál comprar en función del uso y seis modelos recomendados

En Xataka | Mejores auriculares inalámbricos de diadema. Cuál comprar y cinco modelos recomendados