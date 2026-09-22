China está construyendo un submarino nuclear de 120 metros que no terminamos de entender. Los satélites y dos agujeros acaban de revelar por qué

China está construyendo en el astillero de Bohai, en Huludao, un submarino nuclear de aproximadamente 120 metros que los analistas todavía no consiguen identificar por completo. Las últimas imágenes por satélite han permitido observar elementos que hasta ahora permanecían ocultos. Porque cada nueva fotografía permite entender un poco mejor qué está haciendo Pekín, pero también complica el puzle y deja una gran incógnita de fondo.

Las piezas que faltaban. Una imagen tomada el pasado 18 de septiembre en Bohai permite distinguir con claridad el pump-jet instalado en el nuevo submarino, una alternativa a la hélice convencional que puede ofrecer ventajas de eficiencia y, especialmente, reducir el ruido a determinadas velocidades. China ya habría incorporado esta tecnología en los Type 093B, considerados una especie de puente entre sus anteriores submarinos nucleares de ataque y la próxima generación.

Pero como contaban los analistas de TWZ, el nuevo barco añade otro elemento revelador: sus superficies de control de popa forman una X en lugar de la tradicional configuración en cruz. Esta arquitectura puede mejorar maniobrabilidad, seguridad y eficiencia, además de contribuir a reducir la señal acústica en determinadas condiciones. Todo apunta a un submarino pensado para ser considerablemente más sofisticado que las generaciones que lo precedieron.

Lo que nadie puede explicar. Las imágenes anteriores mostraban una enorme abertura rectangular detrás de la vela que ahora aparece cubierta por una estructura mientras continúan los trabajos. Una posibilidad evidente es que allí vaya instalado un sistema de lanzamiento vertical para misiles de crucero antibuque, de ataque terrestre e incluso futuras armas hipersónicas, algo que se espera desde hace tiempo del Type 095.

El analista naval Alex Luck, sin embargo, advierte que todavía es demasiado pronto para afirmarlo: la abertura también podría estar relacionada con el acceso al compartimento del reactor. El misterio aumenta en la proa, donde la última fotografía permite distinguir al menos dos grandes huecos circulares colocados uno junto al otro. Podrían alojar sistemas de lanzamiento o alguna otra carga, aunque su posición cercana al lugar donde debería encontrarse el sonar principal abre una explicación completamente distinta.

Una vista más amplia del nuevo submarino chino en construcción en el astillero de Bohai, en Huludao, el 18 de septiembre de 2026

O no es un submarino. Porque las mediciones realizadas sobre imágenes de Planet Labs sitúan el nuevo casco en aproximadamente 120 metros de longitud. El problema es que el submarino identificado inicialmente como posible Type 095 cuando apareció en Huludao en febrero rondaba los 110 metros. A finales de mayo y principios de junio surgieron además otros cascos en Bohai y en el astillero Jiangnan de Shanghái, incluido un peculiar diseño de unos 120 metros con una vela extraordinariamente pequeña.

Los expertos todavía no saben si China está construyendo submarinos destinados a misiones diferentes o si estamos observando sucesivas etapas de desarrollo de una misma plataforma. Incluso existe la posibilidad de que aquel primer ejemplar de febrero fuera una unidad experimental y que los posteriores representen una configuración más próxima al diseño definitivo.

Dos años llenando sus astilleros. El desconcierto aumenta porque este no es un caso aislado. En 2024 apareció el denominado Type 041 o clase Zhou, un submarino que se cree equipado con un peculiar sistema híbrido de propulsión nuclear y convencional y cuya primera unidad conocida llamó la atención después de aparentemente hundirse junto al astillero. Después llegó el submarino de Shanghái con vela reducida, mientras Bohai continuaba mostrando nuevos cascos que no encajan perfectamente con los anteriores.

Algunos comparten elementos como la popa en X. Otros presentan dimensiones o configuraciones diferentes. La consecuencia es una fotografía poco habitual: sabemos que China está desarrollando una nueva generación submarina, pero las imágenes disponibles todavía no permiten determinar dónde termina un programa y empieza el siguiente.

El (plausible) objetivo final. Detrás de todos esos experimentos hay una debilidad histórica de la flota china. Sus submarinos nucleares han estado tradicionalmente por detrás de los estadounidenses en aspectos como el silencio acústico, los sensores o la propulsión, precisamente algunas de las áreas donde el nuevo Type 095 debería introducir avances importantes.

La Oficina de Inteligencia Naval estadounidense espera mejoras sustanciales en diseño del reactor, sensores, integración de armamento y reducción de ruido, con los nuevos Type 095 y los submarinos balísticos Type 096 entrando progresivamente en servicio entre finales de esta década y la siguiente. El pump-jet y las nuevas geometrías que empiezan a verse desde el espacio encajan precisamente con ese salto tecnológico.

Imagen | Vantor

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