Estos son los mejores chollos en tecnología que hemos encontrado en Amazon hoy, 23 de septiembre

Ya estamos acabando el mes de septiembre y apenas faltan un par de semanas para la Fiesta de Ofertas Prime de Amazon. Ahí solemos ver una tonelada de ofertas en tecnología, pero eso no quiere decir que no tengamos disponibles ahora mismo algunas bastante atractivas. Para haceros el trabajo de buscar los mejores chollos más sencillo, hemos seleccionado cinco ofertas que están disponibles hoy, 23 de septiembre:

Amazon Kindle Scribe por 259,99 euros, precio mínimo para este lector de libros que es ideal para escribir.

por 259,99 euros, precio mínimo para este lector de libros que es ideal para escribir. Samsung S95H por 1.599 euros, uno de los mejores televisores OLED de Samsung en su versión de 65 pulgadas.

por 1.599 euros, uno de los mejores televisores OLED de Samsung en su versión de 65 pulgadas. Oral-B iO por 144,95 euros, pack de dos cepillos de dientes eléctricos y siete accesorios.

por 144,95 euros, pack de dos cepillos de dientes eléctricos y siete accesorios. Galaxy Buds4 por 128,88 euros, precio mínimo y un año extra de garantía para estos auriculares de Samsung.

por 128,88 euros, precio mínimo y un año extra de garantía para estos auriculares de Samsung. Asus ZenScreen Smart por 286,62 euros, monitor 4K de 27 pulgadas con sistema operativo Google TV.

Amazon Kindle Scribe

Como primera opción, tenemos este Kindle Scribe de Amazon. Es un eReader con una buena pantalla de 10,2 pulgadas que nos permitirá tanto tomar notas como dibujar con un lápiz que viene incluido. Además, destaca también del mismo su autonomía y la capacidad de esta versión, que es de 64 GB. Está disponible por 259,99 euros, su precio más bajo hasta la fecha.

Amazon Kindle Scribe (64 GB) | Pantalla rediseñada con bordes uniformes y escritura directa en libros y documentos | Lápiz prémium | Gris tungsteno + Kindle Unlimited Hoy en Amazon — 479,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Samsung S95H

También podemos encontrar uno de los televisores OLED de Samsung para este 2026: la S95H en su versión de 65 pulgadas. Se trata de un televisor del que podemos esperar una calidad de imagen sobresaliente, un nivel de brillo máximo alto (2.600 nits) y tecnología antirreflejos, lo que la hace ideal para tu salón si es muy luminoso. Además, tiene 165 Hz de tasa de refresco nativa. Cuesta 1.599 euros y, si la compras ahora, te llegará a casa el próximo 5 de octubre.

Oral-B iO

Si necesitáis varios cepillos de dientes eléctricos en casa, este pack de Oral-B te puede encajar muy bien. Incluye dos iO 5, un cepillo con cinco modos diferentes de limpieza que cuenta con sensor de presión para que sepamos en todo momento si estamos ejerciendo la suficiente en nuestros dientes y encías. Además, el pack trae varios accesorios, como dos cabezales extra o un estuche de viaje. Cuesta 144,95 euros.

Oral-B iO 5N Cepillos de Dientes Eléctricos, Negro Y Blanco, Pack de 2 Hoy en Amazon — 144,95 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Galaxy Buds4

Si estás buscando unos auriculares con un diseño elegante y sin almohadillas, los Galaxy Buds4 son una muy buena opción, especialmente ahora que están rebajados hasta los 128,88 euros. Estos tienen una calidad de sonido notable, cancelación activa de ruido e incluso un modo ambiente. Su certificación IP54 nos indica que son resistentes y tienen una autonomía que puede llegar a las seis horas con la cancelación activa de ruido.

Asus ZenScreen Smart

Por último, tenemos este ZenScreen Smart de Asus. Es un monitor con panel IPS y resolución 4K que es ideal para trabajar, pero también para disfrutar contenido multimedia sin necesidad de PC u otro dispositivo, puesto que viene con Google TV. También tiene un sistema frontal de altavoces, un pie bastante elegante e incluso un práctico almacenamiento en la parte trasera. Está rebajado hasta los 286,62 euros.

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Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Amazon, Samsung, Oral-B, Asus

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