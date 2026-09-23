Supermercados públicos con precios "low cost": la idea que Mamdani está impulsando en Nueva York y Barcelona quiere importar

En la última década el precio de los alimentos se ha disparado casi un 66% en Nueva York. El dato lo compartió hace unos meses el nuevo alcalde de la ciudad, Zohran Kwame Mamdani, una 'rara avis' en la política estadounidense. De solo 34 años, musulmán y el ala más socialista del Partido Demócrata, Mamdani tomó las riendas del Ayuntamiento con la promesa de hacer de la Gran Manzana una ciudad más asequible. Una de sus medidas estrella para conseguirlo y paliar esa escalada acelerada de casi el 70% en la cesta de la compra será impulsar una red de supermercados municipales, tiendas públicas con precios low cost.

En Barcelona ya se plantean importar la idea.

¿Supermercados municipales? Exacto. Esa es la baza que quiere usar Mamdani para cumplir con uno de los principales compromisos que adquirió durante la campaña electoral: hacer que el coste de la vida sea más llevadero en Nueva York, una ciudad en la que los alimentos se han encarecido casi un 66% durante la última década y a cuatro de cada diez familias les cuesta llenar la nevera. El 14 de abril, apenas tres meses y medio después de jurar el cargo de alcalde, Zohran Mamdani anunció los trámites para montar una red de cinco super municipales que se repartirán por Nueva York, uno en cada distritos.

¿Y cómo serán? Su propiedad será pública, aunque las tiendas las gestionará un operador privado que se seleccionará a través de una convocatoria abierta. La idea de partida es sencilla: Nueva York adquirirá los terrenos, se hará cargo de los gastos generales, como los alquileres y las obras, y escogerá un gestor que se encargará de los súper prestando una atención especial a los precios.

De momento, Mamdani ha reservado 70 millones para la iniciativa y el objetivo es que el primer súper abra a finales de 2027 en Hunts Point, el Bronx, un barrio en el que cerca del 77% de los hogares tienen dificultades para adquirir productos de primera necesidad. El regidor quiere que cada distrito de Nueva York tenga su propio súper municipal en 2029, antes de que finalice su mandato.

@zohran_k_mamdani #Grocery #prices are out of control. One in 4 kids in #NYC isn’t getting enough to eat. It’s unacceptable. Today I’m announcing a major new proposal to tackle price gouging and bring down costs: city-owned grocery stores. These stores will sell cheaper groceries because they won’t have to pay rent and property taxes, passing on those savings to shoppers. They will buy and sell at wholesale prices with the goal of lowering costs, not turning a profit. New York City already spends tens of millions of dollars in ineffective tax subsidies for corporate grocery stores to operate in neighborhoods with limited access to fresh food. Instead, we should use our public money for a public solution. When so many New Yorkers are struggling to get enough to eat, we need big solutions that will work. #nycmayor #bk #bronx #queens #manhattan #statenisland #inflation #costofliving #wholesale #foodtiktok #elections #politics ♬ City Life - Danail Draganov

¿Qué y a quién venderán? El Ayuntamiento y la Corporación de Desarrollo Económico de la Ciudad de Nueva York (NYCDEC) se han propuesto que en los súper públicos se puedan comprar los artículos de una cesta estándar. Y eso pasa por fruta, verduras, carnes y pescados, además de una veintena de categorías que incluyen productos básicos de la despensa, lácteos y refrigerados. Con respecto a quién podrá usar las tiendas, la respuesta es sencilla: todos. La NYCEDC aclara que los descuentos se aplicarán a cualquier cliente, al margen de sus ingresos.

¿Cuánto ahorrarán? Según Mamdani llenar una cesta de la compra con productos básicos saldrá un 30% más barato en los súper públicos que en las cadenas privados. NYCEDC asegura que, al ser locales de titularidad municipal, se eliminarán ciertos costes que redundarán en las tarifas de venta al público.

La idea no es solo que la fruta, carne y conservas salgan mucho más baratas en las tiendas municipales. El Ayuntamiento se ha propuesto aplicar "precios fijos", al margen de la "fluctuación semanal" que se observa en los establecimientos privados. "En conjunto, se prevé que el ahorro reduzca la factura promedio de comestibles de los neoyorquinos en un 15%, alrededor de 90 dólares al mes, o aproximadamente 1.000 dólares al año", añaden desde el Ayuntamiento.

¿Se sabe algo más? Sí. La iniciativa se ha bautizado "NYC Groceries", se centrará en la alimentación y creará una marca propia, de tal forma que las cinco tiendas sean identificables. "Cuando las corporaciones controlan cada parte de la cadena de suministro, los precios suben, las necesidades básicas se convierten en lujos y tanto trabajadores como consumidores pierden", reivindica Mamdani. "Una opción pública nos permite intervenir donde el mercado ha fallado".

¿Perfecto, no? Al alcalde de Nueva York se lo parece, pero el proyecto se ha encontrado con la oposición frontal del sector. Multicultural Business Coalition, una entidad que asegura representar a cientos de pequeños súper de la ciudad, ha presentado ya una demanda ante el Tribunal Supremo del Condado de Nueva York por el daño que, advierten, les ocasionará la iniciativa de Mamdani.

La asociación insiste en que los principales perjudicados por la cadena municipal no serán las grandes corporaciones, sino las tiendas pequeñas, de barrio, que carecen de margen para igualar los descuentos de los súper públicos.

¿Y qué pasa en Barcelona? Que se plantea seguir los pasos de Nueva York. Hace unos días, tras participar en un congreso celebrado en la Gran Manzana junto a 25 regidores de otras ciudades, Jaume Collboni relevó que Barcelona se plantea hacer algo parecido. "Vamos a iniciar una experiencia similar el año que viene, la red de comercios asequibles", aclaró el alcalde de la Ciudad Condal.

¿Avanzó más detalles? Alguno, aunque no mucho. Collboni reveló que el primero de esos "comercios asequibles" echará a andar antes de que finalice 2027 en el barrio de La Marina y su objetivo será "garantizar bienes básicos de forma asequible". El País ha detallado también que la tienda se situará en los bajos de un edificio de vivienda pública, será gestionada por una entidad sin ánimo de lucro o del tercer sector y tendrá también un enfoque social. El Ayuntamiento quiere vincularla a programas de formación profesional e inserción laboral.

¿Es algo nuevo? Más o menos. No es la primera vez que se plantea una idea parecida. En España la formación Adelante Andalucía ya propuso crear una red de súper públicos en 2023 y hace unos meses Más Madrid planteó también que el Gobierno regional, de la mano de los consistorios, impulsase una red de tiendas municipales de gestión pública. En Estados Unidos pueden encontrarse también propuestas en esa misma línea, como la desarrollada hace años en Kansas.

Imágenes | Ciudad de Nueva York y Jack Lee (Unsplash)

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