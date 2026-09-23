El Gobierno cambia las normas a partir del 1 de octubre: la nueva ropa que tienes que llevar siendo motorista

La reforma del Reglamento General de Circulación en España cambia un buen puñado de normas para patinetes, ciclistas y los conductores que los adelantan. Pero los motoristas también deben prestar atención, pues también hay algunos aspectos que deben tener en cuenta, sobre todo en lo referente a la ropa que se debe llevar para el uso de una motocicleta. Y es que a partir del 1 de octubre, los guantes, el calzado cerrado y los chalecos reflectantes pasan de ser un buen consejo a ser ley, con una multa de 200 euros asociada en caso de incumplimiento. Te contamos todos los detalles.

Vulnerabilidad. Los motoristas, así como los ciclistas y aquellos que circulan en patinete, son el colectivo más vulnerable cuando hay un accidente de por medio. Por lo que la razón principal de estos cambios es precisamente para proteger aún más a los usuarios de estos vehículos. En el caso de los motoristas, las manos y los pies se encuentran entre las primeras partes del cuerpo en impactar contra el suelo en una caída.

El Real Decreto 518/2026, expresa que garantizar una protección mínima en carretera y un apoyo adecuado en ciudad tiene un impacto directo en la gravedad de las lesiones. Hasta ahora, el casco era prácticamente la única pieza de equipamiento que la ley exigía realmente, y todo lo demás se dejaba al sentido común. Ahora la cosa cambia.

Los detalles. Esto es lo que cambia para los conductores y pasajeros de motocicletas y ciclomotores a partir del 1 de octubre de 2026:

Guantes. Los guantes de protección pasan a ser obligatorios tanto para el conductor como para el pasajero, pero solo en vías interurbanas, no dentro de las ciudades.

Los guantes de protección pasan a ser obligatorios tanto para el conductor como para el pasajero, pero solo en vías interurbanas, no dentro de las ciudades. Calzado. El calzado cerrado que cubra todo el pie pasa a ser obligatorio en todo tipo de vías, incluidas las urbanas; las chanclas y las sandalias quedan prohibidas, incluso para trayectos urbanos cortos.

El calzado cerrado que cubra todo el pie pasa a ser obligatorio en todo tipo de vías, incluidas las urbanas; las chanclas y las sandalias quedan prohibidas, incluso para trayectos urbanos cortos. Chaleco reflectante. Se debe llevar a bordo un chaleco de alta visibilidad como equipamiento obligatorio y vestirlo siempre que el motorista se baje de la moto y permanezca en la calzada o en el arcén de una vía interurbana. Los que usan la moto para trabajar, esencialmente repartidores, deben llevarlo puesto en todo momento mientras circulan.

Se debe llevar a bordo un chaleco de alta visibilidad como equipamiento obligatorio y vestirlo siempre que el motorista se baje de la moto y permanezca en la calzada o en el arcén de una vía interurbana. Los que usan la moto para trabajar, esencialmente repartidores, deben llevarlo puesto en todo momento mientras circulan. Arcén en atascos. Se permitirá a las motocicletas utilizar el arcén derecho, a un máximo de 30 km/h, pero solo en los tramos específicamente habilitados y señalizados para ello.

Se permitirá a las motocicletas utilizar el arcén derecho, a un máximo de 30 km/h, pero solo en los tramos específicamente habilitados y señalizados para ello. Intercomunicadores de casco y navegación. Se autorizan explícitamente los dispositivos integrados en el casco, como los intercomunicadores y las pantallas GPS.

Qué tipo de guantes. El uso de guantes es obligatorio a partir del 1 de octubre, pero la norma técnica que certifica qué guantes cuentan realmente no existirá hasta que el Ministerio de Interior lance una orden que la defina. La propia DGT ha declarado que la exigencia de guantes homologados específicamente solo entrará en vigor una vez que se publique dicha orden, por lo que, por ahora, unos guantes de protección genéricos son suficientes para cumplir la norma, aunque todo apunta a que la norma EN 13594 sea la candidata más probable para convertirse en la referencia oficial.

Qué pasa con los ciclomotores. Los conductores de ciclomotores tienen su propio período de gracia. Anteriormente podían utilizar cascos que estuvieran simplemente “certificados”, pero con las nuevas normas necesitarán el mismo casco homologado R22 que los motoristas, aunque este cambio incluye un período transitorio de un año y no será exigible hasta el 1 de octubre de 2027.

Quién queda exento. No todos los vehículos de dos ruedas están sujetos a estas normas. Los vehículos dotados de una estructura de autoprotección y cinturones de seguridad quedan excluidos del requisito del calzado, siempre que dicho equipamiento conste en la tarjeta de inspección técnica del vehículo, un guiño a los microvehículos cerrados que ya se comportan más como pequeños turismos que como motocicletas.

Imagen de portada | Nemanja Peric

En Xataka | El Supremo y la DGT lo confirmaron hace tiempo: los radares móviles no pueden sancionarte si circulas sin exceder un límite específico