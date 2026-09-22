Volkswagen ya produce el ID. Cross en Navarra con un plan: 1.000.000 de vehículos anuales en la península para salvar a la marca

La planta de Volkswagen en Landaben, Pamplona, ha comenzado la producción en serie del ID. Cross, el primer modelo 100 % eléctrico de batería del fabricante en salir de sus líneas en Navarra. Y es que tras todo el despliegue industrial de la marca para convertir esta planta en el eje central de su estrategia eléctrica, pronto veremos salir de ella las primeras unidades del que se espera sea uno de los vehículos más importantes de la marca.

Salvavidas. Volkswagen está atravesando uno de los periodos más difíciles de su historia, con planes para recortar 50.000 empleos y sin novedades aún sobre el futuro de varias de sus plantas, más allá de su acuerdo con un fondo israelí para convertir la planta de Osnabrück en una fábrica de armamento. Thomas Schäfer, director ejecutivo de la empresa, afirmaba que la reestructuración busca ahorrar unos 1.000 millones de euros en costes para finales de la década.

Y en este contexto, su planta de Navarra se perfila como uno de los puntos fuertes del grupo, con el ID. Cross en marcha para, si no darle la vuelta la tortilla a esta complicada situación, representar junto al ID. Polo la nueva era de la electrificación de la compañía.

Hoja de ruta. El ID. Cross es el cuarto y último modelo de la nueva familia de SUV eléctricos urbanos asequibles de Volkswagen, concebidos para competir con la creciente ola de marcas chinas que entran en Europa. La gama también incluye el Cupra Raval y el Volkswagen ID. Polo, ambos fabricados en la planta de SEAT en Martorell, y el Škoda Epiq, que se ensambla junto al ID. Cross en Navarra. Los cuatro comparten la misma plataforma para vehículos eléctricos pequeños, desarrollada bajo el paraguas de SEAT/Cupra, y han sido lanzados en solo nueve meses, desde el Cupra Raval en marzo hasta el ID. Cross este septiembre.

En detalle. El primer ID. Cross en salir de la línea de Landaben es una versión con acabado Life con un motor eléctrico de 155 kW (211 CV), pintado en color “Nori Green” y destinado a Alemania. El SUV se venderá en 34 países. Junto a él, Landaben sigue fabricando los modelos con motor de combustión T-Cross y Taigo, lo que significa que la planta opera ahora con cuatro modelos diferentes en dos tecnologías a la vez, algo que Schäfer describía como una capacidad que “muy pocas fábricas en el mundo” pueden igualar.

La inversión. Convertir Landaben en una planta apta para vehículos eléctricos ha requerido más de 1.000 millones de euros, parte de un paquete más amplio de 10.000 millones de euros que cubre la familia de vehículos eléctricos urbanos y la gigafábrica de baterías de Sagunto, más 29,5 millones de euros en ayudas públicas a través del PERTE VEC, programa de apoyo al vehículo eléctrico que se impulsa desde España.

El presidente de la planta, Michael Hobusch, calificaba el lanzamiento del ID. Cross como “la culminación de una transformación” que asegura el empleo y consolida el estatus de Navarra como punto de referencia industrial dentro del grupo.

Entre líneas. Landaben ha operado a aproximadamente la mitad de su capacidad durante gran parte del periodo de adaptación, y mediante un ERTE a sus trabajadores se gestionó la transición, ahorrando unos 21 millones de euros en salarios y cotizaciones. A pesar de ello, Volkswagen Navarra cerró el año pasado con un beneficio neto de 77,7 millones de euros, incluso cuando los ingresos cayeron un 14 %. Se prevé que la producción repunte con fuerza ahora, con la estimación de que la planta ensamble alrededor de 264.000 vehículos en 2026, un aumento del 17 % con respecto al año pasado, aunque todavía por debajo de los niveles de 2024.

Qué viene ahora. Volkswagen espera que la producción de Landaben siga aumentando, alcanzando potencialmente las 360.000 unidades en 2027 y requiriendo hasta 1.000 nuevas contrataciones, lo que situaría a la planta cerca de su récord histórico de 353.353 vehículos alcanzado en 2011. Mirando más a largo plazo, el director de producción del grupo para la península ibérica, André Kleb, señalaba que la región, que también incluye Martorell y la planta Autoeuropa de Volkswagen en Palmela (Portugal), tiene como objetivo superar el millón de vehículos producidos al año, un volumen que representaría más del 10 % de la producción global de Volkswagen. Portugal se incorporará a la familia en 2027 con el ID.1.

La planta emplea actualmente a unas 5.500 personas y representa aproximadamente el 6 % del PIB de Navarra.

Imagen de portada | Volkswagen

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