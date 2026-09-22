Con 90 % de descuento y cifrado de conocimiento cero, Internxt es una de las mejores alternativas europeas a Google Drive o OneDrive

A la hora de elegir un almacenamiento en la nube, el que tenga más GB por menos dinero no tiene porque ser el mejor. La seguridad que ofrezcan estos es un punto que debemos mirar, puesto que vamos a querer que nuestras fotos o archivos estén bien protegidos. Como explican nuestros compañeros de TikTok, ahí destaca Internxt por una cosa: tiene cifrado de conocimiento cero. Te contamos más sobre ello.

Solo tú podrás acceder a los datos que subas a la nube

@xataka.seleccion Estoy buscando alternativas que me den un poco más de control sobre mis archivos y he encontrado es Internxt Código: XATAKA clouddrive seguridad empresalocal tecnologia ♬ sonido original - Xataka Selección - Xataka Selección

La mayoría de nosotros acude a un almacenamiento en la nube en busca de más espacio para nuestros archivos para liberar nuestros móviles u ordenadores. Es cierto que ahí están servicios como Google Drive, OneDrive o iCloud, pero todos ellos pertenecen a empresas de EEUU. Si estás buscando independizarte un poco y apostar por una nube europea, Internxt es una de las mejores alternativas.

De esta podemos destacar tres cosas fundamentalmente. Una de ellas es que tiene lo que se conoce como cifrado de conocimiento cero. ¿Qué significa esto? Que tus archivos, en vez de cifrarse cuando llegan al servidor de la nube, lo hacen en tu propio dispositivo. De esta forma, lo que se almacena en Internxt es información cifrada y nadie tiene acceso a ella, ni siquiera la propia compañía. Eso hace que tengamos un mayor control sobre nuestros datos, algo muy importante si tenemos pensado subir información personal o sensible a la nube.

Junto a este, Internxt también usa cifrado post-cuántico. Pero, ¿y eso que implica? Los ordenadores cuánticos son potencialmente capaces de descifrar la criptografía actual. Aunque estos no son una realidad todavía como para que haya que temerlos, los datos que subamos a Internxt estarán protegidos con un cifrado pensado para este tipo de tecnología. Esto es importante en el que caso de que alguien los almacene ahora mismo para descifrarlos con un ordenador cuántico en el futuro.

¿Y cuánto cuesta? Los planes de suscripción de Internxt tienen ahora mismo un 90 % de descuento si utilizamos el código 'XATAKA'. De esa forma, su plan más económico (que tiene 1 TB de almacenamiento) cuesta 1,49 euros al mes con su plan anual o 285 euros si elegimos el plan para toda la vida, en el que solo tendremos que hacer un pago y nada más. Y, además, tendremos VPN y antivirus includo.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Internxt

En Xataka | Mejores VPN 2026: guía con los 17 mejores servicios para proteger tu privacidad online

En Xataka | Alternativas Google Drive: los mejores servicios de almacenamiento en la nube para tus archivos