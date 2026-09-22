Adiós a la dependencia de Samsung y SK hynix: CXMT se cuela en los móviles chinos de gama alta

Hace tan solo dos días, el pasado 20 de septiembre, CXMT (ChangXin Memory Technologies), el mayor fabricante chino de DRAM, anunció su nueva plataforma G5 y presentó sus memorias LPDDR5X de 24 Gb. Este anuncio ha llegado en un momento muy oportuno. La crisis de las memorias que ha desencadenado la proliferación de los centros de datos para inteligencia artificial (IA) ofrece a esta compañía la posibilidad de capturar una parte del mercado que no pueden atender Samsung, SK hynix o Micron.

CXMT ha incrementado su capacidad de producción de chips DRAM casi cinco veces durante los últimos cuatro años, lo que le ha permitido aumentar su cuota de mercado global hasta alcanzar un muy digno 7,6%. Mientras los grandes fabricantes extranjeros maximizan sus márgenes gracias a los centros de datos y al auge de la IA, los fabricantes chinos priorizan el abastecimiento de las empresas locales.

Este escenario permite que la oferta y los precios de los chips de memoria y NAND en China se mantengan relativamente estables al quedar al margen de las fuertes primas que cobran los tres grandes (Samsung, Micron y SK hynix). Los chips de memoria chinos, en particular los de CXMT, ya han comenzado a extenderse más allá de las fronteras de China, pero su mercado más fuerte sigue siendo el doméstico. De hecho, esta última compañía está empezando a ocupar un espacio que hasta ahora dominaban Samsung y SK hynix en los smartphones chinos.

Nubia y Xiaomi ya apuestan por CXMT en sus móviles de gama alta

El NaviX Ultra es el nuevo buque insignia de nubia y el primer smartphone de producción masiva que incorpora memoria LPDDR5X de CXMT. Hasta hace muy poco tiempo era impensable que un smartphone de alta gama de cualquier fabricante no incorporase chips de memoria de uno de los tres líderes de este mercado, pero el escenario ha cambiado drásticamente gracias a la IA. No obstante, el NaviX Ultra no es el único móvil chino que incorpora memorias de CXMT: Xiaomi también está integrándolas en sus modelos de gama alta.

A finales del pasado mes de junio se filtró que Apple estaba negociando con CXMT e YMTC

En la coyuntura actual no resulta en absoluto arriesgado prever que otros fabricantes chinos de teléfonos móviles seguirán los pasos de nubia y Xiaomi y también comprarán sus memorias más avanzadas. Para rizar el rizo, a finales del pasado mes de junio se filtró que Apple estaba negociando con CXMT e YMTC, el mayor fabricante chino de chips NAND, la posibilidad de comprarles sus memorias. El problema es que CXMT está incluida en la lista negra del Pentágono debido a su presunto vínculo con el ejército chino, lo que complica la posible compra de sus chips por parte de Apple.

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Esta compañía reclama que las sospechas del Pentágono no están justificadas debido a que sus chips de memoria cumplen los estándares JEDEC que, a grandes rasgos, definen qué requisitos tienen que satisfacer las memorias. Además, asegura que la acusación del Departamento de Defensa se sostiene sobre el anuncio de un distribuidor no autorizado que describió sus productos erróneamente como "de grado militar".

Sea como sea, hay un punto importante que no debemos pasar por alto: el salto tecnológico de CXMT es esencial para entender por qué esto está ocurriendo ahora. En el anuncio que hizo hace solo dos días, esta compañía no oficializó únicamente su plataforma de fabricación de quinta generación; también anticipó que ha alcanzado una densidad y una eficiencia que reducen la distancia con Samsung y SK hynix. Además, asegura que su tecnología de integración alcanza un half-pitch de 11,95 nm mediante exposición cuádruple, acercándose a los procesos de memoria más avanzados de Samsung y SK hynix.

Este procedimiento de fabricación es menos competitivo que los utilizados por sus competidores surcoreanos, pero no debemos olvidar que los fabricantes de chips chinos no tienen acceso a las máquinas de litografía UVE de ASML.

Imagen | CXMT

Más información | SCMP

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