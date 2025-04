Los fabricantes chinos de chips de memoria son una pesadilla para EEUU y Corea del Sur. Hay mucho en juego

Yangtze Memory Technologies Co. (YMTC) es uno de los mayores fabricantes de chips de memoria de China. Su cuota en el mercado global es aproximadamente del 6%, por lo que está muy lejos de las empresas surcoreanas Samsung y SK Hynix, y también de la estadounidense Micron Technology, las tres compañías que lideran este sector. Aun así, su peso en el mercado chino es muy grande, sobre todo debido a que las sanciones de EEUU impiden a los fabricantes de memorias estadounidenses y surcoreanos vender a sus clientes chinos sus circuitos integrados más sofisticados.

YMTC lleva en el punto de mira de la Administración estadounidense más de dos años. De hecho, a finales de 2022 el Departamento de Comercio liderado por Gina Raimondo decidió incluir esta compañía en su lista negra debido a que había logrado desarrollar un ambicioso chip de memoria de 128 capas. Actualmente YMTC es una de las empresas que tienen la tecnología de fabricación de semiconductores más avanzada de China, y, curiosamente, según TechInsights ha alcanzado esta posición sin recurrir a la tecnología extranjera. Ni siquiera a la de ASML.

YMTC aspira a intimidar a los líderes del mercado de los chips de memoria

Este logro parece haber sido posible debido a que YMTC cuenta con la complicidad de tres de los fabricantes chinos de equipos de litografía más importantes: Naura Technology, AMEC (Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China) y Piotech Inc. Lo más impactante es que según los analistas de TechInsights, que es una plataforma de comunicación canadiense íntimamente ligada a la industria de los semiconductores y con una gran credibilidad, YMTC ha conseguido poner a punto chips de memoria de vanguardia capaces de rivalizar con las soluciones extranjeras más avanzadas.

YMTC ha publicado cerca de 20 nuevas patentes en las que describe procesos que persiguen incrementar la eficiencia

Y es que ha logrado refinar su tecnología de apilado de celdas de memoria en capas conocida como 'Xtacking' hasta alcanzar un nivel de rendimiento en sus circuitos integrados de tipo NAND similar al de las memorias equiparables de Samsung o SK Hynix. No obstante, esto no es todo. Según SCMP, YMTC ha publicado recientemente cerca de 20 nuevas patentes en las que describe procesos que persiguen incrementar la eficiencia y optimizar las estructuras de apilado de los chips. Es evidente que el desarrollo de la capacidad tecnológica de los fabricantes chinos de circuitos integrados de memoria representa una amenaza para Samsung, SK Hynix y Micron Technology.

No obstante, YMTC no es la única compañía china con la capacidad de poner en aprietos a los fabricantes de chips de memoria surcoreanos y estadounidenses. Changxin Memory Technologies (CXMT) es una de las empresas chinas especializadas en la producción de chips de memoria, y, al igual que otras compañías del país liderado por Xi Jinping, ha optado por competir en este mercado tan atractivo desplegando una política de precios muy agresiva. CXMT en particular ha incrementado su capacidad de producción de chips DRAM casi cinco veces durante los últimos cuatro años, lo que le ha permitido aumentar su cuota de mercado global hasta alcanzar un muy digno 9%.

Este crecimiento ha colocado a esta compañía justo detrás de Micron Technology si nos ceñimos a su cuota de mercado, por lo que ya es el cuarto mayor fabricante de chips de memoria del planeta. Para rizar aún más el rizo el Gobierno chino está respaldando económicamente a sus fabricantes de este tipo de semiconductores como respuesta a las sanciones desplegadas por EEUU y sus aliados, por lo que la competitividad de las empresas chinas va al alza.

