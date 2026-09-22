Se acabaron los bailes: ahora toca trabajar. Los Atlas de Boston Dynamics se preparan para trabajar en las fábricas de Hyundai

Durante años, hablar de robots humanoides era hablar del Atlas de Boston Dynamics. La empresa representaba la cúspide de la evolución de estas máquinas, pero al igual que sus robots, han dado tantas volteretas pasando de ser una escisión del MIT a parte de Google, luego de Softbank y, ahora, de Hyundai, que parecían algo mareados. Sin embargo, y mientras la robótica humanoide china florecía, Boston Dynamics andaba preparando algo: poner a sus Atlas a currar.

Y acaban de inaugurar un laboratorio en los que entrenarán de cara a un futuro en las fábricas de coches de Hyundai.

RMAC. Dentro del plan de capacitación de robots de Boston Dynamics, el nuevo Centro de Aplicaciones Robóticas (o RMAC) a las afueras de la ciudad estadounidense de Savannah se erige como un paso clave. Es como un campus en el que los robots van a entrenar para poder trabajar en algo de provecho el día de mañana dentro de las fábricas de Hyundai Motor Group.

En este entorno, los robots entrenarán en un entorno real como es la preparación de la logística y la organización de piezas de automóviles dentro de la cadena de montaje. La idea es que, para 2030, Atlas empiece a montar componentes y, con el tiempo, los robots asumirán tareas más humanas, como aquellas que tengan que ver con trabajos de movimientos repetitivos y tareas como levantar peso.

De prácticas. De momento, se trata sólo de un entrenamiento en un entorno controlado en el que hay una combinación de robots con sistemas de aprendizaje por refuerzo y de operación a distancia humano mediante. La idea es ver cómo se desenvuelven en estos entornos en los que comparten espacio con humanos y donde deben manipular piezas que a veces son simples, pero otras veces cuentan con elementos estéticos que deben respetar y no dañar.

Zack Jackowski, director de producto y tecnología de Boston Dynamics, ha comentado que hay una diferencia importante entre este centro de investigación y los ensayos anteriores de Atlas. Anteriormente, el robot operaba en un entorno muy controlado y en fases acotadas en el tiempo. Simplemente se trataba de recopilar datos para hacer evolucionar el sistema. En el RMAC, sin embargo, la idea es que aprendan porque, a medio plazo, saldrán al mundo laboral junto a humanos y otros robots.

Plan a mayores. La idea del grupo es empezar a meter la directa para colarse en la conversación de los robots humanoides no tanto en tecnología, que llevan años en esa conversación, sino en cuanto a viabilidad comercial. Cuando Hyundai se hizo con el 100% de Boston Dynamics no lo hizo sólo por amor al arte y esperan empezar a encontrar clientes interesados en las capacidades de la máquina. Que quieren venderlos, vaya, y el mejor escaparate es empezar a prepararlos para que el trabajo en sus propias fábricas sea el mejor escaparate de cara a conseguir compradores.

Para ello, planean el despliegue de 25.000 unidades de Atlas en las plantas globales de Hyundai y Kia a lo largo de los próximos años, y ahí hay dos piezas esenciales. Por un lado, una nueva fábrica en Estados Unidos capaz de producir 30.000 robots anuales. Por otro, una ampliación del RMAC prevista para el próximo año que pueda albergar no sólo más robots, sino otros entornos de trabajo simulado. La idea de Hyundai es contactar con otros sectores como el aeroespacial, los semiconductores o la logística para que el Atlas aprenda más cosas y sea útil en otros campos.

Con un ojo en una Europa envejecida. De momento, ese plan es muy estadounidensecentrista, pero como ha comentado el Korea Herald, Hyundai tiene la intención de llevar el Atlas a la planta de Nosovice. Es ahí, en República Checa, donde la compañía tiene la única planta de producción en la Unión Europea y el motivo por el que están interesados en expandirse precisamente ahí es porque se está produciendo una reducción de la fuerza laboral europea debido al envejecimiento de la población.

Porque las pirámides están como están y, de hecho, no es la primera vez que los robots humanoides se cuelan en la conversación cuando hablamos de ejecutar trabajos para los que parece no haber reemplazo humano. Lo hemos visto en China y también en Japón, países cuya pirámide poblacional cada vez tiene peor pinta.

Parte de la guerra de robots. Hablábamos antes de la industria china y no es para menos. Se estima que el gigante asiático fabrica el 90% de los robots humanoides del mundo debido a que lleva 20 años acumulando talento alrededor de esta industria, pero también a que fabrican todos los componentes necesarios para dar vida a estas máquinas, por lo que si quieren cualquier cosa, sólo tienen que cruzar la calle para conseguirlo.

Los 30.000 Atlas de Boston Dynamics al año es extremadamente ambicioso y un hito para la robótica humanoide estadounidense, sobre todo en un contexto en el que hay empresas como UBTech que ya están abriendo plantas en las que producir 10.000 robots humanoides industriales al año... y son sólo una de las muchas empresas que están haciendo lo mismo.

El objetivo de unos y otros es hacer que los robots dejen de ser simples monos de feria para convertirse en algo útil en comercios, logística, fábricas (Xiaomi también está probando sus propios robots para fabricar sus coches) o, directamente, como robots de compañía, por muy siniestro y a ciencia ficción que suene eso.

Imagen | Boston Dynamics

En Xataka | En la guerra de los robots humanoides, los de Estados Unidos bailan y los de China trabajan a destajo. No es una cuestión tecnológica