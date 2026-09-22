Mientras la industria editorial se escandaliza por la IA, miles de usuarios la piden a diario en juegos de rol, fan fiction y erótica

La IA está en todas partes, también en las librerías. Amazon estaba llenándose de libros IA a un ritmo tan loco, que tuvieron que limitar la autopublicación. Algunos de estos libros, incluso, han llegado a ganar concursos literarios. Mientras la industria editorial se escandaliza ante el uso de IA, hay un sector de internet que ha abrazado la IA para crear historias de todo tipo.

Las alucinaciones son lo que más se busca. Lo dice Petra Ferraz en un reportaje de Wired. Petra es una ingeniera de software que en sus ratos libres escribe relatos de ficción. Muchas veces no podía escribir todas las ideas que tenía por falta de tiempo, pero eso cambio en 2024 cuando empezó a usar modelos de IA. Suele escribir fanfictions del universo Star Wars, Pokemon o Mass Effect con el programa Silly Tavern que ejecuta modelos de IA en local.

Petra dice a Wired que "Lo que me fascina es la imprevisibilidad. Dicen que la IA alucina mucho. Pero en este caso, probablemente sea justo lo que se busca"

Ficción personalizada. Más que libros destinados a venderse o publicarse, son relatos para consumo privado y hechos a medida: el lector propone personajes, universos, tono, giros y fantasías, y el chatbot desarrolla la historia. Puede tratarse de fanfiction ambientado en franquicias conocidas, aventuras de rol que se prolongan sin un final prefijado, romances o erotismo muy específico; la clave es que el usuario puede intervenir y reconducir la narración en cualquier momento.

Elige tu propia aventura. Razrien es un hombre de Indiana aficionado a escribir historias eróticas, cuenta en Wired que "Es como un libro digital de elige tu propia aventura, pero con infinitas opciones". Razrien crea historias explícitas con personajes fantásticos que satisfacen fantasías íntimas muy específicas: "Me atraen las mujeres grandes y furiosas que me dan bofetadas. Algunos modelos son perfectos para eso". Su modelo favorito para generar este tipo de relatos es Gemma 4 de Google.

El fenómeno. Mientras los libros escritos con IA generan rechazo en las librerías y las plataformas de venta, los datos apuntan a que hay un grupo de lectores que no sólo no la rechaza, sino que la busca. Un estudio reciente, basado en más de medio millón de mensajes de ChatGPT del conjunto de datos público WildChat, halló que el 34% de las peticiones incluía algún tipo de generación de ficción. El fanfiction (49%) y el contenido explícito (27%) fueron las categorías predominantes.

La muestra no representa a todos los usuarios de ChatGPT, ya que solo recoge conversaciones de personas que aceptaron hacerlas públicas, y una parte sustancial de las peticiones procede de usuarios especialmente intensivos. Sin embargo, el estudio revela la existencia de un público relevante para ese tipo de ficción generada al instante, interactiva y moldeada continuamente por quien la lee.

El futuro de la lectura. Los libros generados por IA están planteando retos para la industria editorial, pero hay otro asunto que plantean los autores del estudio y es que este tipo de ficción personalizada puede acabar desplazando parte del consumo de ficción fuera del circuito editorial tradicional. No es un fenómeno nuevo, ya existía hace mucho en plataformas como Wattpad o Fanfiction.net, pero la IA generativa actúa como un potente amplificador.

Ya hay plataformas que hacen de la ficción generativa un producto de consumo, como sucede con Gemini Storybook, Inkitt o incluso la propia Character.AI. Esto no significa que vaya a desplazar la literatura tradicional, pero sí que puede acabar influyendo en la forma de consumir historias para una buena parte de los lectores.

Imagen | Xataka con Magnific

En Xataka | Un fan fiction de Harry Potter fue tan exitoso que cambió los nombres de sus protagonistas. Y gracias a ello ganó 3 millones de dólares