Nuevo sorteo exclusivo para suscriptores de Xataka Xtra: así puedes conseguir una freidora de aire Ninja Crispi Pro

Volvemos con un nuevo sorteo, y esta vez el premio va directo a la cocina. Se trata de una Ninja Crispi Pro, la freidora de aire de cristal con la que la marca quiere jubilar al horno de más de una casa. O al menos hacerle la competencia.

La freidora está valorada en 199,99 euros y su sorteo está reservado a los miembros de Xataka Xtra. Si ya formas parte de la Comunidad, ya sabes de qué va esto. Si todavía no, por solo 30 euros al año puedes acceder a sorteos exclusivos como este, a un catálogo creciente de descuentos en servicios digitales, a un servidor privado de Discord y a línea directa con los editores de Xataka a través de El Consultorio. Tienes toda la información aquí.

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Cómo participar en el sorteo de una Ninja Crispi Pro

Participar en el sorteo de esta freidora de aire es tan sencillo como formar parte de Xataka Xtra, acceder a tu área de socio y marcar la casilla que aparece señalada en rojo en la imagen inferior. Cuando lo hayas hecho participarás en este sorteo y en todos los que están por venir.

Asegúrate de marcar esa casilla para participar automáticamente en los sorteos exclusivos de Xataka Xtra | Imagen: Xataka

Si ya formas parte de Xataka Xtra y has participado en sorteos anteriores, no tienes que hacer nada. Participarás automáticamente en este y en los futuros. En lo que respecta al sorteo de hoy, estas son las coordenadas:

Requisitos : ser suscriptor de Xataka Xtra y residente en España (Península)

: ser suscriptor de Xataka Xtra y residente en España (Península) Comienzo del sorteo : 21 de septiembre de 2026.

: 21 de septiembre de 2026. Fin del sorteo : 2 de octubre de 2026 a las 9:00.

: 2 de octubre de 2026 a las 9:00. Selección del ganador y resolución: 2 de octubre de 2026.

¿Cómo se elegirá el ganador? Desde Xataka elegiremos un suscriptor al azar y dos suplentes. Si el ganador no responde en el plazo estipulado en las bases legales de cada sorteo, se pasará al primer suplente y, si este tampoco, al segundo. Ganar un sorteo no impide que puedas ganar en los siguientes. Puedes encontrar las bases legales en este enlace.

Ninja Crispi Pro | Imagen: Xataka

El premio es una Ninja Crispi Pro. Esta freidora de aire destaca porque, en lugar de la típica cesta metálica con antiadherente, monta una cesta de cristal de borosilicato (una de 5,7 litros y otra de 2,3) sin PFAS, PTFE ni BPA. Es decir, que cocinas, sirves en la mesa y guardas las sobras en la nevera con la misma fuente, tapa incluida.

Por dentro cumple con las características de una freidora de aire de gama alta. Alcanza 230ºC de temperatura máxima, trae siete programas y Ninja habla de reducir el uso de aceite hasta en un 75% frente a la fritura tradicional. Lo bueno es que no hace falta ser un chef para sacarle partido. ¡Mucha suerte a todos!

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